Pasiune și bună credință

Lipită de orașul Hârlău, oraș doar cu numele, este comuna Deleni. Sus pe dealuri se văd casele frumos rânduite. Aici dintotdeauna oamenii și-au căutat posibilități de a prospera. Se poate spune fără a greși că Europa e aici, pentru că sunt condiții occidentale de trai la Deleni. Prioritatea administrației locale o reprezintă viitorul. Școlile și grădinițele comunei sunt bine gospodărite, dar mai e nevoie de investiții. Anul trecut a fost finalizată o școală care asigură condiții de studiu mai bune ca la oraș. Mereu e prin comună primarul Prigoreanu, știe nevoile oamenilor și tocmai de aceea aici este permanent de lucru. N-am auzit vreodată, chiar și-n clipe deosebit de grele, când administrația locală a fost blocată din cauza dragostei de arginți făcuți ușor a altor primari dinainte, de la economistul Prigoreanu să spună cu nu are investiții în lucru. O perioadă comuna a fost tăiată de la fonduri europene din cauza ghidușiilor făcute de unii primari dinainte. Cu toate acestea s-au realizat investiții publice din bugetul local ori din alte surse. Anul acesta, la 1 august, spune primarul Prigoreanu, se dă ordinul de începere a lucrărilor pentru asfaltarea a 6,7 kilometri de drumuri, investiție care se ridică la 1,3 milioane euro. Totodată începe construcția unei grădinițe în satul Feredeni, investiție care se cifrează la 300.000 euro. O instituție de tip after school va funcționa la Deleni, care costă tot vreo 300.000 euro, iar investiția începe anul acesta. Mai există un proiect în evaluare la măsura 4.3.1., de un milion euro, pentru modernizarea unor drumuri de exploatație. Toate aceste investiții sunt cu fonduri europene. De la bugetul local s-a realizat extinderea rețelei de energie electrică la Velnița-Deleni, investiție care a costat 360.000 lei. Acolo s-au creat 60 locuri de casă și era nevoie ca administrația locală să ducă rețeaua de curent electric. Investiția a fost începută anul acesta și terminată de curând. S-au început, apoi, ca-n fiecare an, lucrări de betonare pe unele șanțuri, pe o distanță de circa 2,5 kilometri. Investiția de 200.000 lei se realizează cu fonduri de la bugetul local. „În 2017 facem 2 kilometri de canalizare în parteneriat cu Apa Vital Iași. Investiția se ridică la 200.000 euro”, spune în treacăt primarul Dumitru Prigoreanu. Și tot anul acesta se va scoate la licitație investiția privind reparații capitale la sediul administrativ. Obiectivul se realizează pe bază de finanțare multianuală și se ridică la circa 400.000 euro. Mai sunt alte obiective prinse în programe guvernamentale. Pe acestea le-am enumerat anterior. Dacă vor intra și acele obiective în lucru, apoi în doi-trei ani comuna Deleni atinge un grad ridicat de confort, așa cum își dorește omul din fruntea administrației locale.

Tradiții la mare cinste

Laturala cultural-tradițională n-a fost uitată nicicând aici. Mândria locului o reprezintă cântul și jocul popular. Comuna are două ansambluri, căminul cultural este modernizat și transformat într-o adevărată cetate a culturii și tradițiilor locului. Dezvoltarea unei comunități în ansamblu înseamnă îmbinarea potențialului cu dorințele și nevoile oamenilor, dar mai ales credință, pasiune și o strategie clară de dezvoltare. Mergând prin satele comunei Deleni călătorul întâlnește oameni mai senini la chip ca-n alte părți. Asta înseamnă că gradul de satisfacție este ridicat. An de an, la Deleni se organizează manifestări culturale și sportive de excepție pentru că administrația locală e mereu aproape de oameni. Într-un cuvânt, pe pagina de internet a comunei Deleni, primarul Prigoreanu are un mesaj de suflet. Nu greșește cu ceva apreciind oamenii locului și meleagurile care au o istorie încărcată.

De la Cotnari, trecând prin Hârlău, marele voievod Ștefan cel Mare și Sfânt ajungea la Deleni sau invers. Urmașii îi poartă cu cinste numele și nici nu putea fi altfel. Asta e cheia rezistenței moldovenilor pe aceste meleaguri binecuvântate de Dumnezeu. Cu oameni vrednici s-a construit Moldova și România Mare. Că realitatea de azi e puțin diferită e alt subiect. L-am întrebat într-o doară pe economistul Prigoreanu despre politică. Întrebarea nu a fost întâmplătoare pentru că liberalul Prigoreanu a spus cândva că pe la Deleni pătrunde liberalismul în județul Iași. Există un gust amar, dar și multe așteptări. În capul primarului se sparg toate. Dacă un drum județean sau național care trece printr-o comună e rău, primarul e vinovat, dacă au scăzut veniturile din cauza instabilității politice la nivel central tot primarul e vinovat și așa mai departe. Un primar nu are timp de politică, spune economistul Prigoreanu, dar e nevoie de mai multă liniște, e nevoie de opoziție reală, e nevoie de o clasă politică responsabilă. Oameni ca primarul din Deleni merită să fie mai sus în administrație, pentru că au soluții, pentru că se implică, pentru că sunt de bună credință. Din păcate, politica mare e cam încărcată de neștiutori, ca să nu le spunem altfel. De reținut însă că și la centru, în politica mare, se cern la un moment dat oamenii. Ne uităm în istorie și vedem că au fost tot felul de politicieni, dar timpul și poporul i-a măturat.

Revenind la plaiurile frumoase ale Delenilor Iașilor, mai spunem că aici oricine găsește un model de dezvoltare durabilă.