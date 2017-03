Parteneriat international de promovare a antreprenoriatului social

EuroDEMOS a organizat in perioada 16-22 februarie 2017 un seminar international pe tema antreprenoriatului social si cu aceasta ocazie a gazduit la Iasi reprezentanti internationali din 8 s

tate, parteneri in cadrul proiectului „DIVE in Social Entrepreneurship”, finantat cu sprijinul Uniunii Europene prin Programul Erasmus+.

Astfel am putut afla de la reprezentantii din Macedonia, Bulgaria, Turcia, Grecia, Brazilia, Africa de Sud, Costa Rica modalitati de abordare a antreprenoriatului social adaptate la meridianele respective ale tarilor si continentelor de provenienta. Ca o concluzie generala s-a constat ca indiferent de continentul tarii participante tinerii au o modalitate de abordare si interes apropiate fata de tema studiului de cercetare.

Deschiderea seminarului a avut loc la Sala Vasile Pogor a Palatului Roznovanu – sediul Primariei Municipiului Iasi si s-a bucurat de prezenta domnului Mihai Chirica, Primarul Municipiului Iasi care a adresat reprezentatilor internationali cateva cuvinte de bun venit din partea comunitatii. Domnul Mihai Chirica a afirmat in discursul sau ca tinerii sunt o prioritate pentru mandatul sau si a felicitat organizatorii pentru tema proiectului, aceasta fiind una de actualitate pentru Europa si pentru intreaga lume, mai ales in contextul in care comunitatile se confrunta cu o migratie importanta a tinerilor. In incheierea mesajului sau domnul primar si-a exprimat dorinta ca cei prezenti sa duca un gand frumos despre Romania, despre Iasi si i-a gratulat pe reprezentantii internationali cu titulatura de ambasadori ai Iasului in comunitatile si continentele lor.

Deoarece mass-media are ca singura misiune intr-o tara democratica independenta informarea corecta, educatia si mentinerea moralului ridicat al cetatenilor, Informatorul Moldovei a obtinut cateva opinii ale participantilor internationali.

Bulgaria – George Merdzhanov: ne bucuram sa fim parteneri in proiect din mai multe motive: proiectul este unul de crestere a capacitatii organizationale, are o tematica de actualitate, iar partenerii sunt nu doar din zona balcanica ci din intreaga lume. Apreciez foarte mult includerea in agenda seminarului a sesiunilor dedicate crearii unui plan de afaceri specific domeniului antreprenoriatului social, metodologia aplicata fiind foarte bine adaptata pentru obtinerea celor mai bune rezultate. Proiectul este foarte important pentru ca a oferit posibilitatea interactiunii cu antreprenorii sociali din comunitatile noastre.

Turcia – Gizem Korun: In Turcia antreprenoriatul social nu este inca dezvoltat si consider ca este o resursa importanta care trebuie utilizata mult mai mult, motiv pentru care ne bucuram sa fim parte in proiect. Ne-am bucurat de multitudinea de informatii impartasite in cadrul seminarului referitor la rata somajului, situatiile specifice comunitatilor reprezentate, solutii aplicate, exemple de bune practici. Cred ca cea mai mare problema la acest moment este necunosterea notiunii de antreprenoriat social, iar odata ce aceasta va fi inteleasa cred ca va putea fi dezvoltat acest sector si va creste cooperarea intre actorii sociali din comunitate.

Grecia – Lazaros Papoutzis: Multumim pentru gazduirea si buna dezvoltare a seminarului in comunitatea ieseana. Fiind un proiect de dezvoltare a parteneriatului si crestere a capacitatii organizationale ne bucuram sa fim implicati in acest proiect, astfel de proiecte creeaza cadrul pentru dezvoltarea cunostintelor, in cazul nostru in domeniul economiei sociale si a antreprenoriatului social. Agenda seminarului a creat posibilitatea de a acumula informatiile, de a le intelege si de a contura modalitati de diseminare in comunitatile noastre la intoarcere. Pentru ca urmatoarea activitate a proiectului va fi organizata in comunitatea greceasca apreciem startul dat de comunitatea ieseana. Reprezinta un suport moral important in pregatirea activitatii noastre intalnirea cu diferiti actori din comunitate, modelul acordat de primarul municipiului Mihai Chirica, aratand astfel ca poate exista o cooperare intersectoriala reala.

Brazilia – Arthur Lage: Ne bucuram sa fim parteneri in proiect, fapt ce ne ofera posibilitatea dezvoltarii unor noi perspective, modalitati prin care sa ne ajutam comunitatea sa fie una mai buna. Desi comunitatile noastre sunt diferite, apreciem modelul european pe care il iau cu mine in comunitate si vom cauta sa dezvoltam modalitati de aplicare a informatiilor primite. Iasul este diferit de comunitatea pe care o reprezint si il gasesc foarte frumos, cu oameni educati, cu buni reprezentanti ai comunitatii care coopereaza pentru binele societatii. Pentru noi este foarte pretioasa experienta organizatorilor, a partenerilor si aste ne face sa fim recunoscatori pentru includerea noastra in parteneriat. Asa cum s-a mai precizat, tinerii sunt viitorul societatii si implicarea lor activa la viata comunitatii ii ajuta pe ei in propria dezvoltare, ajuta comunitatea, familia si evident reduce sau elimina unele din problemele cu care ne confruntam.

Africa de Sud– Nobantu Nhantsi: Fiind parteneri am realizat ca avem atatea similaritati, am cules atatea modalitati de dezvoltare a unor solutii, am aflat modele de bune practici, am castigat parteneri cu o semnificativa experienta. Programul a fost bine structurat, echilibrat, a creat posibilitatea conoasterii comunitatii si cadrul de aprofundare a parteneriatului si a antrenat persoane bine pregatite, cu experienta. Seminarul mi-a oferit raspunsuri, mi-a largit orizonturile si mi-a dat speranta ca se poate, ca sunt oameni care ne pot sustine in eforturile de a crea o comunitate mai buna.

Costa Rica – Luis Campos: Cred ca cea mai importanta lectie din parteneriat este ca am inteles necesitatea de a ajuta pe cei de langa noi. Multumim partenerului din Macedonia pentru initierea proiectului si partenerului din Romania ca a organizat acest seminar, ca ne-a creat cadrul sa ne simtim ca acasa desi fac parte dintre putinii parteneri din afara continentului american. Seminarul m-a ajutat sa ma dezvolt personal, fapt ce va avea efect direct in comunitatea mea, voi continua sa ma implic si din solutiile durabile prezentate sa gasesc pe cele mai potrivite pentru comunitatea pe care o reprezint. Desi vin dintr-o tara calduroasa si vremea de aici este atat de diferita m-a bucurat intalnirea cu oameni calzi si ospitalieri. Sustinerea tinerilor si a ideilor antreprenoriale va contribui major la dezvoltarea comunitatilor noastre.

Macedonia – Biljana Stojanoska: Proiectul face parte din strategia noastra organizationala, anterior am dezvoltat o serie de alte activitati si proiecte pe tema antreprenoriatului si antreprenoriatului social. Avand la baza rata ridicata a somajului si identificand ca solutie antreprenoriatul social am conturat prezentul proiect. Ne bucuram ca am avut un bun start, multumita expertizei foarte apreciate la nivel european a partenerului EuroDEMOS cu invitati din mai multe domenii (antreprenorial, administratia publica, societatea civila) care au aratat ca este posibila cooperarea; ca ne-am atins rezultatele propuse prin activitatile seminarului. Aceste rezultate ne vor ajuta ca de fiecare data in implementarea si a acestui proiect international. Asa cum s-a mai precizat EuroDEMOS este o organizatie profesionista, un foarte bun organizator, o gazda ca ne-a facut sa ne simtim ca acasa desi venim din comunitati atat de diferite, un expert in crearea si dezvoltarea coeziunii unei echipe, a relatiilor interumane. Cred ca concluzia cea mai importanta a seminarului este ca indiferent in ce domeniu iti desfasori activitatea (privat sau public) oamenii, nivelul lor de expertiza, implicarea lor si relatiile interumane reprezinta motorul dezvoltarii.

In concluzie, constatam si cu ocazia acestui nou eveniment international ca nivelul expertizei specialistilor romani prezinta interes si este apreciat pe toate meridianele globului. (Liliana Covaci)