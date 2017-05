Partea plină a paharului fotbalistic: Moldova şi-a păstrat ambele echipe în Liga I

Pentru că în realitate ambele echipe moldave s-au confruntat în sezonul 2016-2017 cu mari probleme financiare şi de valoare a jucătorilor. Cel puţin la FC Botoşani necazurile au început cu vreo trei etape înaintea terminării sezonului oficial şi s-au agravat pe parcursul turneului calicilor, adică al play out-ului. Iar la Poli Iaşi jucătorii au ajuns să joace moca, fără a mai fi plătiţi de luni de zile. Şi cu toate acestea, fotbaliştii ieşeni, dând dovadă de mai multă ambiţie şi patriotism local decât cei din Botoşani, termină turneul play out din postura de lideri. De altfel în ultima confruntare moldavă din play out, disputată la Botoşani în etapa a XII a, Poli Iaşi şi-a adjudecat toate cele trei puncte, lăsându-i pe elevii lui Leo Grozavu cu… buza umflată. Iar despre problemele din tabăra botoşăneană, tehnicianul Leo Grozavu a răbufnit: ”Nu sunt recente. A fost un an ciudat, special, au fost multe probleme în cadrul clubului chiar dacă ele nu au ieșit în presă, asta nu înseamnă că noi nu le-am avut. Asta nu înseamnă că nu am încercat să ne facem meseria cum trebuie. Jucătorii au mari întârzieri la salarii și primele de joc și deja extrem de mulți dintre ei și-au exprimat opțiunea de a părăsi FC Botoșani. E foarte greu atâta timp cât există probleme în special de ordin financiar, să te poți conecta 100% la antrenament, la fiecare joc, sunt oameni care au familii, copii. Nu e ușor. Au trecut peste toate și au încercat să dea tot ce e mai bun. Atât am reușit, îmi pare rău. Nu neapărat problemele financiare ne-au adus aici, ci anumite jocuri de culise care au influențat rezultatele. Nu am avut protecție, asta e. Alte echipe care nu au fost plătite două luni, toată lumea din presă deja a știut. La Botoșani au fost probleme și nimeni nu a știut nimic. Băieții au încercat să răspundă prin evoluție pe teren, să treacă peste toate aceste inconveniente”. Din partea finanţatorilor clubului botoşănean, Valeriu Iftime a spus: „Recunosc că am mari probleme cu cash-ul! Se mai întâmplă și astfel de lucruri într-o afacere, chiar nu avem ce să facem. Am făcut tot posibilul pentru remedierea acestei probleme, dar nu am reușit. Am încercat și varianta unui împrumut, dar toată lumea ne-a refuzat. Banca mi-a spus că îmi va da acest credit doar în momentul în care FC Botoșani va fi sigură de locul în prima ligă. S-au speriat toți după o declarație pe care am făcut-o, că mă retrag total dacă echipa asta retrogradează. Păi, ce să fac în Liga 2?! De-acolo nu vine niciun ban!” Meciul Concordia Chiajna – FC Botoşani, din cadrul etapei a XIII a s-a disputat luni seara, după închiderea ediţiei, iar înaintea acestei partide antrenorul Leo Grozavu a declarat făcând referire la poziţia retrogradabilă a Concordiei: „Nu pot să mă duc înaintea meciului să le spun băieţilor să se dea la o parte să câştige Chiajna să rămână în prima ligă. E clar că ne dorim să jucăm şi să obţinem un rezultat pozitiv pentru că avem ultimele două rezultate negative şi nu e plăcut. Voi face un 11 competitiv care să dea totul pe teren la Chiajna. Nu cred că e ameninţat locul 10, dar în fotbal se poate întâmpla orice”. Menţionăm că partida Poli Iaşi – FC Voluntari, din aceeaşi etapă cu nr.13, se va juca miercuri 31 mai de la ora 21.00. (Gabriel BALAŞA)