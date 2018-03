Orarul de primăvară al meciurilor pentru FC Botoşani

Written by:

Written on:

După o întrerupere de o săptămână a campionatului Ligii 1, pauză cauzată de cele două meciuri amicale ale Naţionalei, turneele play off şi play out se vor relua la finele acestei săptămâni. Astfel, în etapa a treia din play out, FC Botoşani va juca vineri 30 martie de la ora 18.00, în deplasare la Concordia Chiajna. După care, marţi 3 aprilie de la ora 18.00, echipa botoşăneană va disputa meciul restanţă din etapa a doua, când va întâlni pe propriul teren pe Dinamo Bucureşti. În etapa a patra, FC Botoşani va juca din nou în faţa propriilor suporteri contra celor de la FC Voluntari, partidă programată pentru sâmbătă 7 aprilie de la ora 18.00. În etapa a V a, luni 16 aprilie de la ora 18.00, FC Botoşani va juca în deplasare la Poli Timişoara. Iar două zile mai târziu, adică miercuri 18 aprilie de la ora 17.00, va avea loc partida tur din semifinalele Cupei României, CS Universitatea Craiova – FC Botoşani, meciul retur urmând să aibă loc miercuri 9 mai de la ora 17.30, pe stadionul din Botoşani. (G.B.)