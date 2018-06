Omul nimerit la locul potrivit

Ionel Armeanu Ștefănică este unul dintre cei mai longevivi directori de instituții publice din județul Vaslui. Din 2001 conduce cu pricepere și dăruire Direcția Generală de Protecție a Copilului și Asistență Socială Vaslui. Și-a dedicat întreaga putere de muncă realizării unui sistem modern de protecție socială și mai ales în transformarea vechilor orfelinate în centre moderne în care copiii și tinerii instituționalizați să se simtă ca în familie. A crezut întotdeauna în integrarea acestor tineri în societate și de aceea a pus accent în acest domeniu în plasamentul familial și nu în încartiruirea copiilor defavorizați în instituții de tip cazarmă. Activiatea sa a fost răsplătită de-a lungul anilor cu numeroase premii și trofee care îi amintesc mereu de bucuria unei munci împlinite. Anul acesta Ionel Armeanu Ștefănică s-a întors în fruntea instituției după o mai lungă perioadă de absență cauzată de unele probleme de sănătate ce sunt rezolvate sau în curs de rezolvare, după cum îi place să spună. Întoarcerea la muncă i-a provocat deja o mare bucurie: deschiderea noii conduceri a Episcopiei Hușilor pentru problemele sociale grave ale județului Vaslui. Am discutat cu domnia sa despre planurile de viitor ale instituției pe care o conduce și se pare că viitorul sună bine.

Rep: Domnule director v-ați întors la muncă. Cum vedeți protecția socială în județ acum după mai bine de 18 ani de când activați în acest domeniu?

Ionel Armeanu Ștefănică: Este bine să fii înapoi la muncă și să faci ceea ce îți place. În acest moment avem sub 200 de copii în locuințe protejate și de tip modular, copii cu handicap și handicap asociat ce nu pot să se ducă în asistență maternală din două motive: nu pot beneficia de asistența medicală specifică handicapului și al doilea este că nu au vârsta pentru a fi luați în asistență maternală fiind mai mari de 10-12 ani. Să știți că avem și aproximativ 250 de copii cu handicap în asistență maternală, chiar cu handicap grav pentru că sunt asistenți maternali cu suflet mare care și-au dorit să primească astefel de copii mai ales atunci când s-au închis anumite centre, iar personalul care a fost disponibilizat a preferat să ia un copil cu handicap de care se atașase în centru. Am rămas plăcut surprins să văd că atașamentul este atât de mare în unele cazuri, că atunci când acest copil împlinește 20 de ani și trebuie să îi schimbăm măsura de protecție, asistentul nu renunță la el deși nu mai beneficiază de toate drepturile bănești. Pur și simplu nu vor decât ca acest copil cu grave probleme să rămână în familia lor. Acest lucru, l-a început, m-a impresionat dar numărul mare de asistenți maternali care fac aceasta m-a făcut să cred că deja este o normalitate.

Rep: Ce faceți pentru persoanele adulte aflate în aceeași situație?

Ionel Armeanu Ștefănică: Încercăm să transformăm centrele care au rămas fără copii. Am făcut apartamente pentru persoanele vârstnice cu handicap și continuăm pe această linie. Recent, Consiliul Județean a achiziționat spitalul din Huși ce va fi renovat și va fi transformat într-un modern Centru de Bătrâni, pentru că cel vechi de acolo nu corepunde standardelor actuale. Vom încerca să rearanjăm centrul de recuperare pentru persoane cu handicap de la Huși după ce vom rezolva problema spațiului de la spital. Încercăm să colaborăm foarte bine cu sistemul privat mai ales pe segmentul de persoane vârstnice. În sistemul privat din județ sunt condiții foarte bune și cred eu că lucrurile merg foarte bine. Viitoril îl văd în contractarea multora din servicile publice de către sectorul privat și vreau să dau exemplu județul Arad care are o experiență bogată în acest sens. Tot în această direcție a contractării serviciilor am luat legătura cu Episcopia Hușilor unde Preasfințitul Ignatie s-a arătat foarte deschis la așa ceva. De altfel, domnia sa a însărcinat un preot care să se ocupe de asistență socială, un preot cu experiență în acest domeniu. Se află în faza de acreditare a unei fundații care să se ocupe de acest domeniu și în perioada următoare vom discuta concret despre serviciile ce pot fi oferite de Episcopie. Eu am încercat de mai mulți ani să lucrez cu biserica dar se pare că abia cu venirea noului episcope lucrurile încep să se miște așa cum se întâmplă în județul Alba unde peste 60% din serviciile de asistență socială sunt contractate de biserică. Nu pot decât să mă arăt decât foarte mulțumit de relația cu biserica și să sper că parteneriatul pe care îl construim va avea efecte benefice în domeniul asistenței și protecției sociale.

Rep: Vă mulțumim! (Marius HERMENIUC)