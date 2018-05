La Micleștii Vasluiului, un tărâm de poveste, buna credință se împletește armonios cu nevoia de dezvoltare și mereu se găsesc soluții pentru lansarea altor investiții publice necesare.

De sus de pe dealul numit Movila lui Burcel, mănăstirea cu același nume parcă veghează întreaga zonă. E o imagine deosebită și tocmai de aceea zona trebuie pusă în valoare. Mai rar, e adevărat, din păcate, întâlnești comunități care parcă emană energie pozitivă, care parcă sunt într-o mișcare abia definită, dar care aduce permanent schimbări în bine. Nimic nu se face însă fără bună credință și pasiune. În ultimii ani, drumul spre vechea cetate a marelui voievod al Moldovei, Ștefan cel Mare și Sfânt, spre Vaslui, devine din ce în ce mai aglomerat, semn că viața economică și socială în zonă se dezvoltă. Naționalul Iași-Vaslui trece prin multe localități, iar pe unele doar le privește de sus. Urcând panta dealului spre Movila lui Burcel începe comuna Miclești, în care trăiesc aproape 3.000 de oameni. Satele sunt păzite cu strășnicie de codri seculari, adăpost de nădejde în vremuri de restriște.

Astăzi, comuna Miclești, cu satele Miclești, Chircești și Popești, este un model de dezvoltare locală. Am spus că omul gospodar găsește întotdeauna soluții și nu e o noutate ci doar un adevăr existent în ființa moldoveanului. Dacă satele sunt ascunse printre dealuri, suprafețele întinse de terenuri nu lipsesc din zonă, iar pe acestea se face agricultură de performanță. Mereu pe drumuri și-n căutare de soluții, primarul Doru Agafiței a reușit să așeze comuna pe drumul dezvoltării. An de an apar alte și alte investiții publice, dar și pretențiile oamenilor locului cresc. „Vreau să modernizez drumul de la Chircești, are peste 12 ani de când e făcut. Trebuie să găsim soluții pentru a rezolva problema căminului cultural. Ori construim altul ori îl modernizăm pe cel existent. De asemenea, se lucrează la alimentare cu apă în zonele Chircești Vale și Chircești Velniță, iar în rest există apă curentă. Mai vreau să facem un teren de sport la școală”, spune primarul Doru Agafiței.

Școlile comunei asigură condiții bune de studiu elevilor, dar din păcate numărul acestora este în scădere. Așa-i în majoritatea comunelor. Puține zone se pot lăuda că numărul de locuitori crește. Până nu demult erau probleme în special iarna cu drumul spre Popești. A fost asfaltat până în sat și mai sunt ceva lucrări de făcut pentru finalizarea acestui obiectiv. „Satul Popești are școală nouă și drum de asfalt, mai e nevoie de o sală de ședințe că nu avem acolo”, spune în continuare primarul comunei Miclești.

Spuneam de vechimea moldovenilor pe aceste meleaguri frumoase. Descoperirile arheologice indică faptul că unele așezări din zonă sunt atestate documentar de prin secolele XV-XVI. Și tot de atunci vine portul, cântecul și vrednicia oamenilor locului. Tradițiile zonei sunt puse în valoare și reprezintă un adevărat izvor de frumusețe și spiritualitate. Copiii și tinerii comunei duc mai departe moștenirea culturală și spirituală.

Vrednicia oamenilor locului este, dacă vreți, cartea de vizită a comunei. La drumul național spre Iași au fost amenajate coșuri de gunoi, dar nu din acelea care zac aruncate peste tot și nimeni nu le golește vreodată, ci împletite din nuiele și n-am mai văzut gunoi pe șanțuri pentru că fiecare-și face treaba.

Despre Miclești se poate vorbi la superlativ. Aici, istoria și tradițiile se împletesc armonios în prezent. Parcul din centrul comunei se mândrește cu bustul Veronicăi Micle și chipul lui Ștefan cel Mare. Întreaga zonă este în dezvoltare, pentru că, așa cum e normal, investițiile publice sunt dublate de investiții private. Privind în ansamblu comuna Miclești este un fel de motor al dezvoltării întregii zone, grație investițiilor reușite în ultima perioadă de administrația locală.

Ca puncte de atracție, comuna Miclești are o rezervație naturală, are Movila lui Burcel și mai are mănăstirea cu hramul Sfinții Împărați Constantin și Elena. Mănăstirea este un adevărat monument de spiritualitate și frumusețe. (B. A.)