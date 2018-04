Oltenești și anevoiosul drum spre dezvoltare

Written by:

Binecuvântată cu peisaje de o frumusețe care îți taie răsuflarea, cu terenuri agricole de cea mai bună calitate, cu acces la drumul european și mai de mult la calea ferată, comuna vasluiană Oltenești încearcă în această perioadă să se ridice la nivelul comunelor vecine care au început cu mult înainte implementarea marilor proiecte de infrastructură. Aici, nu s-a vrut sau nu s-a putut face mare lucru. Vechea administrație a comunei a mers mai mult pe cârpeli, executarea de lucrări care au rupt ușile tribunalelor și… cam atât. Ceea ce a fost odată mândria agriculturii din zonă, comuna fiind pe lista de priorități a comuniștilor, s-a transformat încet, încet într-o comună primitivă. Viile care umpleau dealurile au fost scoase, livezile au fost tăiate deși pădurea “cade” peste sate, complexele de animale au fost desființate. Au rămas ruinele fostelor unități economice socialiste care au fost conservate cu sfințenie, în sensul că nu s-a făcut absolut nimic pentru punerea lor în valoare. Constantin Galeru, noul primar al comunei nu vrea să vorbească despre “greaua moștenire” spunându-ne că nu se mai poate gândi la ceea ce a fost ci numai la prezent și, mai ales, la viitor.

“Nu îmi place să vorbesc despre ceea ce s-ar fi putut face și nu s-a făcut deși oportunități au fost destule. Gândul cu care am venit la primărie este ce pot face eu și echipa mea pentru a îndrepta greșelile trecutului și pentru a scoate comuna la lumină. Nici mie și nici tuturor cetățenilor din comună nu ne place starea drumurilor și mai ales faptul că nu s-a făcut mai nimic pentru accesarea banilor europeni în vederea modernizării drumurilor din Oltenești, atât timp cât în comunele vecine s-au turnat kilometri și kilometri de asfalt. Este o situație stânjenitoare pentru noi, comună de frunte a județului și de accea încercăm să o îndreptăm prin depunerea de proiecte ce vor avea ca finalitate scoaterea la lumină a satelor. Anul acesta vom finaliza printr-un proiect finanțat de Guvern prin PNDL1 toate școlile din comună. Vom construi o grădiniță nouă în satul Târzii pentru că, dacă în alte comune se pune problema îmbătrânirii populației, la noi această situație nu există și avem destui copii care să justifice aceste investiții. Mulți ar spune că se duc prea mulți bani la acest capitol. Copiii comunei reprezintă viitorul nostru. Dacă le asigurăm cele mai bune condiții de trai și de educație ei vor rămâne aici și vor continua ceea ce noi facem acum. Școlile și drumurile sunt prioritățile mele ca primar și împreună cu echipa din instituția pe care o conduc vom face tot ceea ce este posibil pentru aducerea lor măcar la nivelul celor din comunele vecine care au prins cu mult timp înainte acest tren al dezvoltării pe bani europeni. În legătură cu drumurile pot să vă spun că avem un proiect care a fost declarat eligibil și își așteaptă finanțarea pentru asfaltarea a 5 kilometri de drumuri comunale și sătești în satul Târzii dar până atunci vom folosi bani din bugetul propriu pentru întreținerea, plombarea și profilarea drumurilor din toate satele comunei. Până ce proiectele pe care le-am depus pentru asfaltare vor prinde viață trebuie să ne descurcăm pe cont propriu și să le asigurăm cetățenilor din Oltenești măcar o circulație decentă dacă una civilizată încă nu se poate. Una din mnarile realizări ale mandatului meu este finalizarea și modernizarea aducțiunii de apă în Oltenești. Vechiul sistem cu cișmele stradale era total neproductivca să nu mai spun că multe dintre ele nici nu au funcționat vreodată. Am adus apa la oameni în curte și toată lumea este mulțumită. Fiecare cât consumă atât plătește. Este corect și civilizat în același timp. Planurile mele de viitor sunt mari dar totul depinde de cât de repede și de bine ne mișcăm pentru accesarea fondurilor europene. Este absolute necesar să ne concentrăm toate eforurile pentru accesarea și punerea în aplicare a acestui tip de proiecte. Din fonduri proprii mai putem face câte ceva cum ar fi modernizarea bazei sportive și mici lucrări dar marile proiecte de infrastructură necesită timp și înțelegere din partea oamenilor. Sperăm că anul acesta Consiliul Județean va începe lucrările de modernizare la drumurile județene care ne străbat comuna și care fac legătura cu satul Leoști din comuna Tătărăni și satul Zgura de la noi din comună. Cu toate problemele pe care le-am găsit aici și cu toate greutăile de zi cu zi mă declar optimist că vom reuși să scoatem Olteneștiul la liman. Ca să folosesc o zicală istorică voi spune că vom fi iarăși ce am fost și mai mult decât atât”, ne-a declarat Constantin Galeru, primarul comunei vasluiene Oltenești. (Marius HERMENIUC)