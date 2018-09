O viziune aparte dar corectă, în folosul oamenilor

La Berezeni, pe Valea Prutului, investițiile publice aflate în diverse stadii de execuție vor dezvolta întreaga zonă.

Fost deputat, specialist în agricultură și un om care a reușit să mențină fosta Cooperativă Agricolă de Producție și s-o transforme într-o unitate model cu beneficii pentru toți, fie că vorbim de salariați sau membri ai asociației agricole în cauză, primarul Toader Dima de la Berezeni este un învingător. Ideile acestuia revoluționează întreaga zonă. Cu o experiență bogată, văzând ce-i în Vest dar și ce-i în Est, primarul Dima și-a format o serie de convingeri pe care le aplică în dezvoltarea comunității. Aducțiune cu apă din puțuri de mare adâncime, drumuri asfaltate, proiect pentru rețea de gaz metan împreună cu localitățile din apropiere, școli modernizate, centru social, dispensar uman modern, piață agroalimentară, acestea sunt câteva dintre investițiile publice aflate pe agenda de lucru a primarului din Berezeni. Mereu a construit și a dezvoltat, mereu a lucrat cu oamenii și a știut să canalizeze energiile pozitive în scopul dezvoltării. Primarul de la Berezeni are o poveste interesantă. A reușit să mențină o structură care vine dinainte de 1990, i-a schimbat „pălăria”, adică numele, a făcut membri proprietarii de terenuri și astfel a apărut o asociație agricolă model pe Valea Prutului. Proprietarii de terenuri primesc mult mai mult la final de an agricol decât ar da în arendă unor societăți de profil terenurile pe care le au. Asociația s-a dezvoltat an de an și este o rețetă de succes. Am mai întâlnit în județul Galați o astfel de asociație care funcționa și membrii erau mulțumiți. Continuarea reportajului îl citiți în ediția tipărită a regionalului Informatorul Moldovei de miercuri 12 septembrie.