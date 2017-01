O săptămână cu evenimente bogate la Iași

Într-o săptămână cu semnificații istorice pentru Iași sunt evenimente bogate în capitala Moldovei. Pleiada de manifestări a început pe 23 ianuarie și continuă până duminică. Spectacol aniversar „Cuza la ceas de sărbătoare – Zilele liceului Al.I.Cuza” a fost luni, 23 ianuarie. Liceul Teoretic Alexandru Ioan Cuza din Iaşi a sărbătorit, sub auspiciile unui ianuarie cu profunde semnificaţii istorice, şaizeci şi doi de ani (1955 – 2017) dedicaţi performanţei în educaţie. Momentul aniversar a fost marcat printr-o serie de manifestări ce s-au derulat în perioada 23-24 ianuarie 2017. Acţiunile au reunit personalităţi ale vieţii culturale ieşene, cadre didactice din mediul universitar şi preuniversitar, persoane publice din partea comunităţii locale, reprezentanţi ai ISJ Iaşi, profesori, foşti şi actuali elevi ai Liceului Teoretic „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Pe 24 ianuarie a avut loc spectacolul omagial Solia Unirii. Spectacolul omagial Solia Unirii a fost prilejuit de Mica Unire de la 1859, eveniment a cărui importanță este foarte bine cunoscută, constituind primul pas pentru Marea Unire ce s-a înfăptuit în anul 1918 și sărbătorit cu mare fast la Iași. Programul a inclus recital de poezii susținut de actorii Ateneului, acompaniați la pian de prof. Daniel Dobârceanu și apoi discuții referitoare la importanța zilei de 24 ianuarie, atât pentru români, dar și pentru ieșeni, în primul rând. Manifestările contină joi cu o proiecţie de gală: 6,9 pe scara Richter, regia Nae Caranfil. Nae Caranfil, regizorul filmelor Filantropica, Restul e tăcere sau Asfalt Tango, revine pe marile ecrane cu 6,9 pe scara Richter, o comedie cu accente de musical și primul film la care Nae Caranfil semnează nu doar scenariul și regia, dar și muzica, versurile. Filmul îi are în rolurile principale pe Laurențiu Bănescu, Maria Obretin, Teodor Corban și Simona Arsu. Filmul 6,9 pe scara Richter va avea două proiecții de gală la Ateneul din Iași, pe 26 ianuarie, de la ora 18.00 și, respectiv, 21.00, în prezența regizorului Nae Caranfil și a actriței Maria Obretin. Filmul va putea fi vizionat la Ateneul din Iași și pe 27, 28 și 29 ianuarie. Nae Caranfil, despre film: „Ar fi putut fi o dramă cumplită despre depresii clinice, cutremure și bătrânețe. În schimb, a ieșit o comedie despre toate acestea, care până la urmă se transformă într-un musical… Am pornit de la ideea unei relații tată/fiu în care tatăl este tânăr iar fiul bătrân. Asta însemnând că tatăl are comportamentul unui tânăr, adolescent chiar, în timp ce fiul se confruntă anevoie cu criza vârstei mijlocii.” Pe 27 se lansează albumului Ai umblat, bade, prin lume! al artistei Biatrice Duca. Albumul a fost înregistrat cu orchestra Doina Carpaților, dirijor maestrul Marinică Botea, piesele fiind compuse tot de domnia sa. Textele pieselor aparțin interpretei Biatrice Duca. Manifestările continuă sâmbătă cu spectacolul pentru copii Aventurile Micului Prinț, în regia lui Victor Zaharia. Tot sâmbătă are loc spectacolul de teatru Acuzat: femeia! (Sincer… te iubesc!). Duminică are loc spectacolul pentru copii Peripețiile prințesei Merida. Şi tot duminică are loc spectacolul O noapte furtunoasă în regia lui Bogdan Ulmu.