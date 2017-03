O echipă de la Colegiul Naţional ’’Mihai Eminescu’’ din Botoşani participă la BRD First Tech Chalenge Romania Powered By Vodafone

Elsaco sprijină educația și performanța în diferite domenii, iar de această dată a ales să susțină participarea echipei Robotics Botoșani, de la Colegiul Național ”Mihai Eminescu”, la „BRD First Teche Chalenge Romania Powered By Vodafone”, cel mai mare campionat național de robotică pentru licee, care se va desfăşura în perioada 25-26 martie la Sala Polivalentă din Bucureşti. O echipă formată din 11 elevi de la Colegiului Național “Mihai Eminescu” din Botoșani va participa la “BRD First Tech Challenge Romania powered by Vodafone”, cel mai mare Campionat de Robotică pentru licee din România. La concurs sunt înscrise 54 de echipe, din 33 de orașe din România, iar câștigătorii vor participa la Campionatul Mondial de Robotică care se va desfășura în Statele Unite ale Americii, la St. Louis, în luna aprilie. “Am fost plăcut impresionat să văd cât sunt de inventivi și cât de multă pasiune au pus acești tineri în proiect. A fost un adevărat test pentru ei, să lucreze în echipă, să identifice abilitățile fiecăruia de proiectare, programare astfel încât să realizeze un robot comandat de la distanță, care să poată să desfășoare o serie de operațiuni. Sunt sigur, după ce i-am văzut pe elevi lucrând și povestind despre experiența lor, că avem tineri valoroși, care vor face lucruri uimitoare în viitor. Ei sunt liderii de mâine în domeniul tehnologiei”, a declarat Valeriu Iftime, președintele Consiliului de Administrație al grupului de companii Elsaco. Pe parcursul ultimelor luni, pregătindu-se pentru campionat, îndrumați de mentori și antrenori, elevii și-au dezvoltat abilități din domeniul științei, tehnologiei, ingineriei și matematicii. Aceștia au învațat importanța muncii în echipă și a inovației, precum și să aplice principii de inginerie în domeniul roboticii, într-un mediu competitiv. Mult succes elevilor botoșăneni! (Andreea Govna – Șef Departament Comunicare)