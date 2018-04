Nulitate botoşăneană la Concordia Chiajna

În debutul etapei a treia din turneul play out, FC Botoşani a remizat cu un scor alb, 0-0, în partida disputată vineri 30 martie la Concordia Chiajna. Jocul echipei botoşănene a fost slab, apropiat de termenul nulitate care, potrivit DEX, înseamnă „Lipsă totală de valoare, de capacitate, de merit a cuiva”. Cu junele Olimpiu Moruţan pe post de căpitan de echipă, FC Botoşani s-a complăcut într-un joc fără orizont şi finalitate, chiar dacă înaintea meciului antrenorul Costel Enache declarase: „Suntem pregătiți pentru joc bun și un rezultat bun la Chiajna. Nu ne propunem răzbunări, obiectivele noastre sunt să fim constanți, să încercăm să aplicăm ceea ce discutăm și ceea ce facem în antrenamente. Avem nevoie de puncte, de moral, de încredere, de un obiectiv. Obiectivul îl putem realiza cu puncte și cu victorii legate. Se aglomerează puțin programul dar eu sper ca noi toți cei din familia FC Botoșani să avem aceleași plăceri, plăcerea de a juca fotbal. Știu că nu este ușor, că efortul este intens. Vreau să găsim un fel de pasiune de a juca. Din punct de vedere fizic nu îmi fac niciun fel de probleme. Ideea este să găsim energiile și motivația”. Iar formula utilizată, Pap (min.40 Cobrea) – Unguruşan, Burcă, Miron, Muşat (min.15 Dumitraş), Oaidă, Achim, Cucu, Golofca (min.82 Serediuc), Axente, Moruţan, a fost una anemică, fără prea mult chef de fotbal, drept pentru care după meci, acelaşi tehnician Enache a spus: „Un meci echilibrat, au ratat și adversarii, am ratat și noi. Cred că prima repriză ne-a aparținut, am făcut un joc bun, un joc de atac pozițional, de construcție. În repriza a doua, arma noastră a fost contraatacul. Asta e concluzia generală. Fotbalul este imprevizibil. Ăsta este rolul nostru, să găsim rapid soluții și să încercăm să echilibrăm situația din teren. Jucătorii au făcut-o foarte bine astăzi. Oli (n.r. Olimpiu Moruţan) este un jucător apreciat și iubit de grupul nostru. Este datoria noastră să-i ajutăm pe cei care trec prin momente grele. Oli a suferit și suferă în continuare, și-a dat seama de copilăria pe care a făcut-o la meciul echipei Naţionale sub 21 de ani. Este o lecție dură dar o lecție bună de viață”. Iar faptul că unii jucători botoşăneni continuă să stea prost cu nervii s-a văzut şi în meciul cu Chiajna când, în min.88, Andrei Dumitraş a văzut al doilea “galben” şi a fost eliminat în urma unei faze ridicole. Pur şi simplu jucătorul a trimis mingea în tribune după ce arbitrul fluierase fault. Nemulţumit s-a arătat şi finanţatorul Valeriu Iftime care, prin declaraţia făcută, a dezaprobat gestul fundaşului: „Un meci de play-out. În prima repriză am jucat bine și parcă am fost mai fotbaliști decât ei. Este adevărat că ei au avut niște ocazii mari dar pe greșelile noastre. Sper să fie un punct care să-i ajute la moral. Se pare că Moruțan nu este foarte afectat. Nu a făcut niște lucruri extraordinare dar când a ajuns mingea la el a arătat că are ceva mai special. Trebuie să revină Mihai Roman. E mare păcat pentru Dumitraș. Dacă nu vom avea fundaș stânga la meciul cu Dinamo, gestul lui Dumitraș trebuie pedepsit. Meciul cu Dinamo este unul important și eu zic că se montează singuri”..Pentru FC Botoşani urmează meciul de pe teren propriu cu Dinamo Bucureşti, partidă restanţă din etapa a doua ce se va juca marţi 3 aprilie de la ora 18.00. După care, în etapa a patra, FC Botoşani va juca din nou în faţa propriilor suporteri cu FC Voluntari, meci programat pentru sâmbătă 7 aprilie de la ora 18.00. (Gabriel BALAŞA)