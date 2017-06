NOUTĂȚILE PREZENTATE PE PODIUMUL DE REFERINȚĂ KASTA MORRELY FASHION WEEK

cele patru zile, spectatorii au putut urmări creatori de modă renumiți mondial și designeri în vogă ai momentului din Olanda, Bulgaria, Italia, Portugalia, Spania, Austria, Rusia, Moldova, România. Organizatorii au ales și la acestă ediție cu maximă atenție creații de modă conform cerințelor unui festival de referință internațională. Scopul proiectului Kasta Morrely Fashion Week este promovarea voluntariatului, cetăţeniei active şi rolului civilizator al industriilor creative. Este de notorietate faptul că fashion week-urile profesioniste tratează analfabetismul funcțional ce se manifestă prin absența cunoștințelor despre modă și rolul ei foarte important în societate. Seara a doua Kasta Morrely Fashion Week a debutat cu prezentarea ECHO DE RAVEL by GEORGE HOJBOTĂ, lansată într-un spectacol couture de excepție. “Îmi imaginez fiecare femeie ca fiind o vestală a frumuseții și eleganței …în fața domniei sale mă înclin și îi ofer colecțiile Echo de Ravel” (George Hojbotă). În continuare, SIMODA by SIMONA VASILIU și-a lansat noua colecție intitulată sugestiv “Poetry in motion”. Inspirate din poezia florilor, toate piesele din colecție sunt fine și delicate, iar volumetriile și inserțiile de dantelă aplicate manual creează o poveste unică în fiecare ținută. NAN BY DANINA LINE și-a prezentat colecția de vară pentru copii pe podiumul festivalului, într-un moment Teatru de Modă® interpretat de mini-manechinele Kasta Morrely Kids. Nan by Danina Line este singurul producător român care deține licența de a produce hăinuțe Disney. Casa de Modă OANA PAVEL și-a prezentat în exclusivitate la Kasta Morrely Fashion Week colecția de vară, realizată în colaborare cu tânărul designer Daniela Manole, absolventă a Universității de Arte George Enescu din Iași. Colecția se adresează femeii care preferă piesele clasice prin care își dorește să emane armonie, grație, farmec. Cu prezentări de modă pe podiumurile din Strasbourg sau Spania designerul CRISTIANA MARIA PURDESCU a revenit la Kasta Morrely Fashion Week pentru lansarea colecției “Veșmânt, vis și moștenire”. Folosindu-se de broderiile manuale și țesăturile moștenite de la părinți și bunici, designerul a reușit, printr-o reinterpretare originală, să aducă în actualitate valori tradiționale cum ar fi: ia, brâul, cămașa sau catrința. Brandul SEROUSSI și-a lansat colecția de sezon. În funcție de eveniment, marca Seroussi vine cu o ofertă bogată în ajutorul celor care au nevoie de un obiect de îmbrăcăminte. “Un costum bun scoate întotdeuna în evidență personalitatea celui care îl poartă” (Seroussi). Designerul maramureșean NICOLETA OBIȘ a pregătit pentru publicul avizat prezent în sală colecția “Zestrea”. Nicoleta Obiș este un gardian și un păstrător temporar a unor broderii exepționale executate în intervalul anilor ’50 –’80. Lucrările au fost integrate într-un concept actual etno chic, ducând mai departe tradiția într-o manieră urbană, dar cu o încărcătură emoțională. Designerul ALEXANDRA CALAFETEANU a revenit pe podiumul Kasta Morrely Fashion Week pentru a-și prezenta cea mai recentă colecție a sa intitulată “Wo | Man”. Colecția capsulă de inspirație masculină pune în valoare întâlnirea inedită dintre o femeie și un bărbat. Cele două stiluri se întrepătrund, femeia preluând din atitudinea bărbatului, păstrându-și însă în același timp feminitatea și senzualitatea. În încheierea serii a doua, brandul RAZU MIKHINA din RUSIA a prezentat în premieră colecția toamnă/iarnă 2017/2018 la Kasta Morrely Fashion Week. Razu Mikhina a prezentat colecțiile precedente la Paris, Milano, Londra, Moscova, Tokyo și a realizat elemente de design pentru numeroase companii mondiale. Kasta Morrely Fashion Week aniversează contribuția Iașului la dezvoltarea industriilor creative. Se împlinesc 10 ani de când s-a legalizat ocupația Organizator Spectacole. Organizator: Asociația Kasta Morrely, Co-organizator: Primăria Municipiului Iași, Partener principal: BETTY ICE, Mașina oficială: BMW Apan Motors, Partener media: INFORMATORUL MOLDOVEI, Parteneri logistici: Stra-Rom, Giorgio Graesan by Decor Line, Mobexpert, Kolos Group, www.facebook.com/KastaMorrelyFashionWeek