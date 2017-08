Nord Sud (XVI)

Written by:

Dacă în 1903, când au făcut prima expediţie, germanii căutau în Antarctica minerale, pasiunea reizbucnită în 1938 pentru continentul îngheţat avea alt motiv: acela de a pune mâna pe comorile materiale şi spirituale ale regatului Shambala, punctul nodal al ezoterismului. Prima descriere a regatului apare într-un număr din 1924 a cotidianului moscovit “Pravda”. Articolul era semnat de exploratorul şi scriitorul Nicolas de Roerich. Bolşevicii au permis să fie publicat deoarece societatea regatului himalaian prefigura parcă utopia comunistă. Era doar o aparenţă. Deosebirea dintre ateismul marxist şi spiritualitatea himalaiană fiind evidentă. Pentru a trece de cenzură, Roerich a adăugat un mesaj fictiv de felicitare adresat de conducătorii Shambalei puterii sovietice. Shambala comunică cu Agartha, ţară subpământeană, locuită de înţelepţi. Românii spun Agarthei Lumea Cealaltă şi cred că-i locuită de poporul blajinilor, asociaţi cu sufletele morţilor, având în vedere că decedaţii sunt îngropaţi. Dar ce căutau germanii în Shambala şi Agartha? Considerau că arienii, germanii considerându-se unicii lor urmaşi, se trag din rasa vril care, spun textele budiste, populează cele două ţari. Îi interesau bibliotecile Aghartei şi ştiinţa Shambalei, căutau planurile aparatelor vimana descrise în textele vedice, capabile să navigheze deopotrivă sub apă, în aer şi în spaţiul cosmic. Autorul american David Childress a dedicat misterioaselor nave cartea “Vinama. Avioanele Indiei antice”. Din surse obscure germanii aflaseră că pe Coasta Luitpold din Antarctica se ascunde sub gheaţă un hangar cu vimane şi că în Ţara Reginei Elisabeth, la Polul Sud, există o intrare spre Agharta. Berlinul trimite în 1938 o expediţie în Tibet şi alta în Antarctica. Misiunea tibetană sfârşeşte în 1939, când imediat după izbucnirea războiului mondial exploratorii germani sunt arestaţi de englezi. Jurnalul expediţiei, confiscat de britanici, nu a fost publicat. Din motive de el ştiute unul dintre membrii expediţiei, austriacul Heinrich Harrer, se reîntoarce după război în Tibet, unde devine mentorul lui Dalai Lama. Expediţia antarctică condusă de geografii Erich von Drygalski,Wilhelm Filchner şi Alfred Ritscher se încheie în 1939, aparent fără să descopere ceva ieşit din comun. Rezultatele cuprinse în trei volume sunt publicate de Ritscher. Germania ocupă militar şi ia în posesiune hinterlandul Coastei Luipold pe care îl numeşte Noua Suabie. Figura cheie a afacerii a fost Filchner, mare explorator cu cercetări făcute în Groenlanda şi Spitzbergen. El a căutat Groenlanda de Sud, insulă fantomă descoperită în Oceanul Austral cu un secol înainte de Benjamin Morrell. Ciudat, dar în 1940 deşi începuse conflagraţia mondială, Filchner se îmbarcă din Elveţia într-un avion de pasageri şi pleacă în India, parte a Imperiului Britanic, aflată în război cu Germania. Se ştia că Hitler îl decorase pe Wilhelm Filchner pentru activitatea ştiinţifică. Cum era de aşteptat geograful este arestat ca inamic de cum a pus piciorul pe pământul Indiei şi internat în lagărul din Patna, capitala statului Bihar. Oraşul este producător de salpetru, îngrăşământ azotos exploatat aici din secolul XVII, arată cartea “Călătorie în Imperiul Mogul 1656-1668”, scrisă de Francois Bernier. Fiind savant, Filchner este eliberat în 1941 cu condiţia să nu părăsească India Britanică. Cu derogare i se permite să treacă graniţa în Tibet, unde până în 1946 face cercetări. Asta a şi vrut. Nu putea intra în Tibet decât prin India. La fel în anii 1920 Alexandra David Neel, autoare a 40 de volume de călătorie, intrase în Tibet tot dinspre India. Nu se ştie ce au căutat Harrer şi Filchner în Tibet. Întorşi în Germania cei doi publică cărţi destinate publicului larg. Heinrich Harrer editează lucrarea “Şapte ani în Tibet”, iar Wilhelm Filchner oferă cititorilor volumele “Al şaselea continent”, “Prin estul Tibetului”, “Iad în Nepal” şi “Viaţă de cercetător”. Deasemenea nu se ştie activitatea germanilor în Noua Suabie după 1939. Se pare că baza cu vimane a intrat pe mâna lor şi au construit aici varianta modernă a navelor antice, arma secretă în care a sperat Hitler. Într-o vreme s-a spus că arma secretă a germanilor era o farfurie zburătoare, cazul tipic de OZN, ori vinamele aveau această formă! Unii cred că americanii au construit vimane după proiectul german, speculându-se faptul că oficial primele farfurii zburătoare au fost văzute în august 1947 deasupra munţilor Rangers din California. Speculaţie nefondată! Ozeneurile sunt nave extraterestre, au fost văzute din antichitate, piloţii sunt clar nepământeni! Triburile ham si dropa din Tibet se deosebesc ca înfăţişare de orice altă naţie, iar textele inscripţionate magnetic pe nişte discuri metalice găsite în zonă şi descifrate de chinezi spun că au venit din Cosmos pe când în urma unui război pustiitor lumea lor era îngenunchiată de altă lume. Rămăşitele navei care i-a adus zac într-o peşteră. De curând s-a scris că americanii au găsit o vimană într-o peşteră din Afganistan.

Care a fost totuşi miza vimanelor? Supremaţia pe Pământ sau posibilitatea de a cuceri Cosmosul? Cercetătorul bulgar Vladimir Terziski, autor al cărţilor “Tehnologia nazistă şi extratereştrii” şi “Întâlnirea Fighter Kind WAH” aduce dovezi că Germania şi Japonia au trimis echipaje umane pe Lună încă din anul 1942. Au înfiinţat baza Alpha 1 în zona selenară Sirius Roris şi această bază a funcţionat până în 1992. Înfrângerea în război nu a însemnat oprirea programului spaţial nazist. A continuat până în 1947 la baza secretă Noul Berlin din Noua Suabie. Juridic Noua Suabie aparţine şi azi Germaniei. În anii 1970 Germania de Vest a testat pe ascuns în Noua Suabie propria bombă nucleară. În 1945 un echipaj german ajungea pe Marte. Durata călătoriei a fost de câteva zile, nava deplasându-se prin hiperspaţiu, zonă coexistentă cu spaţiul nostru, unde se pot atinge viteze mai mari ca a luminii fără comprimarea timpului. De unde acest nivel tehnic ridicat avut de germanii? De la iluminaţi, zice autorul, iluminaţii fiind şi părinţii ideologiei naziste, la fel ca şi ai ideologiei comuniste dealtfel. Iluminaţii au cunoştinţe de origine nepământeană, iar civilizaţia care le-a furnizat a avut cu multe milenii în urmă o bază pe Lună de unde controla Pământul. Idea o găsim în romanul lui Sir Arthur Clarke, “Odisea spaţială 2001”. În afara teoriei lui Terziski trebuie luată în considerare expediţia tibetană din 1938. Ce i-a determinat pe germani să o întreprindă rămâne un mister, la fel şi cum au aflat de conexiunea dintre Tibet şi Antarctica. În sec. IX cronicarul Einhart scria despre o străveche civilizaţie ascunsă în Antarctica, dar cunoscută de Carol cel Mare, primul împărat german. Peter Husing scrie în cartea “Naziştii în Tibet” că au căutat o legendară populaţie blondă, străbunii îndepărtaţi ai germanilor. Au căutat Shambala, nu au găsit-o, dar au aflat că fabulosul regat a avut o bază pe Coasta Luitpold din Antarctica. Aici erau depozitate vimane, opere ale literaturii hinduse antice şi desigur erau şi cărţi ştiinţifice străvechi. Informaţia a fost trimisă la Berlin şi chiar în acel an Germania ocupa Noua Suabie. Deşi în 1939 i-au arestat pe expediţionarii germani în Tibet, britanici nu au aflat secretul nemţilor, vimanele din Antarctica! Programul spaţial german din anii 1940 şi programul spaţial american din anii 1960 a fost iniţiate de aceeaşi persoană, Wernher von Braun. Braun a proiectat încă din anii 1930 o staţie spaţială toroidală care să graviteze în jurul Pământului. Pentru a realiza gravitaţia artificială structura se învârtea în jurul propriei axe. Pe staţie urma să funcţioneze o uzină care să asambleze navele destinate călătoriilor cosmice. Braun a ţintit colonizarea lui Marte, dar pentru aceasta Germania trebuia să aibă o bază permanentă pe Lună care să asigure logistica operaţiunilor. La finele războiului, în 1945, inginerul este arestat pentru crime de război. Americanii i-au intuit valoarea. Brawn nu a fost condamnat la fel ca alţi criminali de război. Dimpotrivă, americanii l-au eliberat cu condiţia să lucreze pentru ei. Braun este cel care a deconspirat americanilor baza secretă Noul Berlin din Antarctica. Marian Rotaru