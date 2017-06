Nord Sud (VIII)

Continuare din numărul anterior.

Hiperboreenii trimiteau an de an daruri la oracolul Dodona din Epir şi la templul din insula Delos, ambele lăcaşuri închinate lui Apolo. Odoare din Hiperborea a adus şi Abaris. Ştim că erau obiecte fragile pentru că veneau în cutii pline cu paie, dar nu le-a văzut nimeni în afara preoţilor care slujeau la altarul zeului. Pe insula Şerpilor a existat unul din templele lui Apolo. Ruşii au furat tot ce au găsit pe insulă în 1823, când au făcut săpături cu acordul turcilor care stăpâneau ostrovul. Când insula a fost întregită României în 1879, rămăsese doar fundaţia templului. Apolo, zeul luminii şi cunoaşterii, s-a născut pe grindul Letea din Delta Dunării. Tatăl a fost Zeus, iar mama, nimfa (zâna) Leto. Pindar scria că Leto a mers în Hiperborea la fiul ei însoţită de lupi. Nu erau lupi, ci geţi. Grecii spuneau geţilor lupi pentru că totemul lor era lupul. În drumul spre nord Leto a urcat pe valea Siretului. Un loc de la confluenţa Bistriţei a primit numele nimfei, din nu ştim care motiv, iar mai târziu satul băcăuan apărut pe această vatră se va chema Letea. Pindar spune că Hiperborea a fost vizitată de Tezeu, regele Atenei şi de Perseu. Ce căuta Tezeu în Hiperborea putem bănui de la una din aventurile amoroase de care regele Atenei nu a dus lipsă. În tinerete s-a îndrăgostit de Persefona, regina tărâmului subpământean şi a coborât în lumea ei să o răpească. Poate că în Continentul Interior a intrat prin Arctica, cum va face în sec. XIX Olaf Jansen şi atunci în drumul său a trecut prin Hiperborea. Perseu urmărea un cerb de aur şi alergând după trofeu a ajuns în insula nordică. Eroul era din Argolida, unul din ţinuturile Peloponezului şi de neam dorian. Dorienii sunt originari din Carpaţi. Au colonizat ţinutul Doris din Asia Mică şi de aici au trecut în Elada. Ca toţi geţii, dorienii erau blonzi, “aurii”. De la ei vine femininul Dorina-Aurita. Pe muntele Parnas din Boeţia a rămas un rest al populaţiei doriene, ocupată cu oieritul, scrie Romulus Rusan în “Călătorie la Marea Interioară”.