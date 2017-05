Nord-Sud (VI)

Written by:

Asasinarea autorilor care au îndrăznit să scrie despre “secretele zeilor” este o practică curentă, arată Emil Străinu în volumul “Războiul Îngerilor”. Tipic este cazul doctorului în astronomie Allen Hynek, cooptat de guvernul american în proiectul Blue Book care trebuia să convingă opinia publică că observaţiile OZN sunt rodul închipuirii, a confuziei cu fenomene naturale, sau chiar minciuni. Hynek remarcă că asemenea explicaţii nu se potrivesc la multe cazuri, ori acele cazuri dovedeau că ozn-urile într-adevăr există şi sunt nave cosmice din altă lume! Demisionează de la Blue Book şi susţine concluzia sa în cartea “Experienţa OZN”, unde dealtfel pune bazele ozenologiei ştiinţifice. Au urmat alte patru cărţi în care aduce noi dovezi că suntem vizitaţi de extratereştri, Hynek devenit incomod pentru guvern este lichidat. Oficial a avut cancer. Coleg cu Hynek la Blue Book era medicul Donald Mentzel care autopsiase cadavrele a 30 de extratereştri, dar de ochii lumii poza ca detractor a fenomenului OZN. În aprilie 1989 Doru Davidivici plăteşte cu viaţa faptul că a publicat volumul “Lumi Galactice” unde susţine existenţa civilizaţiilor cosmice şi un articol pe aceaşi temă în “Almanahul Mării”. Fiind ofiţer aviator nu trebuia să aibă asemenea preocupări. Un întreprinzător american, Steve Currey, fascinat de călătoria norvegianului Olaf Jansen şi-a propus în 2007 să facă o expediţie în ceea ce numea Continentul Interior. Ghidat de jurnalul lui Jansen vroia să găsească în Arctica gura fluviului Hidekel pe care în 1854 pescarul norvegian coborâse în interiorul Pământului şi ajuns acolo să urmeze traseul lui Jansen prin oraşul Jehu şi capitala Eden unde se află palatul regal. Credea că fildeşul de mamut adunat în Arctica, din arhipelagul Franz Josef, până în Taimâr, insula Wranghel şi Ciukotska nu-i fosil, ci este adus continuu de fluviul Hidekel din Continentul Interior, alminteri s-ar fi epuizat demult. Ne amintim că în 1925 Byrd văzuse un mamut viu pe banchiza arctică. Currey a închiriat un spărgător de gheaţă rusesc, dar în timp ce organiza călătoria se îmbolnăveşte de cancer şi moare. În ciuda opreliştilor este reeditat în 1969 volumul lui Raymond Bernard, “’Pământul gol”, iar în ultimii ani Timothy Beckey a publicat: “Misiunea amiralului Byrd”, “Misterul ultimului jurnal al amiralului Byrd”, “Secretul explorărilor amiralului Byrd, ocultismul nazist şi asasinarea preşedintelui J.F.Kennedy”. În jurnalul expediţiei din Antarctica Byrd scrie că a intrat în Continentul Interior prin Ţara Regina Elisabeth. Ţinutul are vegetaţie bogată, este luminat de nucleul planetei, numit Soarele Interior şi locuit de oameni blonzi. Liderul lor, Maestrul, a vrut să-l vadă pe amiral. Ţăranii noştri numesc lumea interioară, Celălalt Tărâm. Acolo trăiesc zmeii. Prin peşteri neştiute Celălalt Tărâm comunică cu suprafaţa. Zmeii ies şi o fură pe Cosânzeana, iar Făt Frumos coboară după ea să o scape.

Acei misterioşi oameni blonzi din subteran nu sunt primitivii imaginaţi de Jules Verne în romanul “Călătorie în centrul Pământului”. Dimpotrivă, sunt civilizaţi şi au cunoştinţe profunde despre natură. Naziştii s-au arătat interesaţi de Continentul Interior. În anii 1940 un radar instalat pe insula germană Rugen din Marea Baltică a transmis semnale pe Lună, reflectate în zona Polului Nord şi apoi iar captate de radar. Experimentatorii credeau că au pus în evidenţă existenţa unei cavităţi deschisă la Pol. Adepţii nazişti ai teoriei Pământului Gol se grupaseră în Societatea Thule care susţine că interiorul planetei era locuit de blonzii vril de origine extraterestră, strămoşii germanilor. Din Continentul Interior au migrat în insulele Arktoga şi Thule, de aici pe teritoriul Germaniei şi mai departe în peşterile Himalaiei. Indienii zic că în aceste peşteri locuiesc blonzii si temuţii nagas. Tibetanii spun nagaşilor yoghinii negri pentru că practică sacrificiile umane şi canibalismul. De la mentorii vril au învăţat naziştii cum să preia puterea în stat afirma demnitarul hitlerist Heinrich Himmler. După o scriere din sec. IX a călugărului Eginhard, legături cu locuitorii din subteran a avut şi primul împărat german, Carol cel Mare (742-814). Vril sunt totuna cu îngerii damnaţi aruncaţi sub pământ, sau în Iad cum spun românii, pentru că se răsculaseră împotriva Divinităţii. Blonzii damnaţi nu erau entităţi spirituale, ci extratereştri. Au dat pământenilor ştiinţă, dar ştiinţa dată unei populaţii imature cultural a făcut mult rău. Numele nagaşilor vine de la sanscritul naag-şarpe. Subteranii nagas corespund zmeilor din basmele românilor, ori în slavonă zmeu înseamnă şarpe. Damnaţii sunt reptilienii de care se scrie azi. Ei şi-au zis iluminaţi, iar de la începutul sec. XVIII, masoni. Sunt falşi masoni care în afara riturilor copiate înadins nu au nimic comun cu masoneria antică de sorginte egipteană. Se cred Elita, au creat guvernul mondial care duce lumea la dezastru, sunt artizanii globalizării şi înrobirii popoarelor. Subminează creştinismul, prin televiziune, filme şi jocuri electronice promovează incultura şi prostia, ei ştiu că omul cult nu poate fi manipulat şi nici înrobit spiritual, vor să desfiinţeze naţiunile şi tradiţiile, să decimeze populaţia. În 1927 prin romanul “Hiperboloidul inginerului Garin” contele rus Alexei Tolstoi a dezvăluit planul iluminaţilor de înrobire a lumii. Ca să lupte contra iluminaţilor Biserica Catolică a creat Inchiziţia, dar aceasta infiltrată de duşmani a comis atrocităţi abominabile şi în loc să apere, a compromis biserica. Iluminaţii au dărâmat valorile, au adus comunismul, fascismul, consumitorismul şi postmodernismul ateu. Datorită lor Europa nu mai este lider mondial. Au distrus sistemul colonial care a civilizat popoarele barbare, a adus ordine şi prosperitate în lume şi l-au înlocuit cu state artificiale incapabile să se gestioneze, măcinate de dictaturi, corupţie, dezastre sociale, sărăcie, războaie. Fostele colonii sunt focare de terorism. Simptomatică este decăderea jalnică din Zimbabwe-fosta Rhodesia de Sud britanică, ori din Somalia fostă italiană. Pe de altă parte Africa de Sud rămasă eminamente britanică a prosperat. O ramură a iluminaţilor sunt cavalerii templieri, primii bancheri ai lumii. Şantajau guvernele. În sec XIV sunt stârpiţi din Franţa şi Anglia, dar niciodată din Germania. Comorile lor nu au fost găsite. Templierii de azi sunt rechinii financiari şi grupul Bilderberg. Nemţii şi iluminaţii au o strânsă legătură. Pe la 1900 Germania înfiinţa în Hereroland, Africa de Sud-Vest Germană, primele lagăre de exterminare din istorie. Germania a cauzat războaiele mondiale ca să subjuge Europa. Acum o ştrangulează economic. Naziştii s-au aliat cu islamiştii, acelaşi joc îl face Germania azi. Grecia în 1975 era bogată, avea cea mai mare flotă comercială navală şi aeriană din lume. După 1990 nemţii conving pe greci să se axeze pe turism. În insula Thsassos bunăoară cariera şi fabrica de marmoră fuseseră închise, în timp ce litoralul era plin de pensiuni goale. Turismul este valoros numai dacă ţara are un sector agricol şi manufacturier care să se adreseze vizitatorilor străini şi oricum este sensibil la crizele economice. Economia Greciei bazată pe turism s-a năruit în 2009. Ţara era datoare băncilor germane. Economia statului Monaco axată pe turism s-a prăbuşit în urma războiului mondial. În atare situaţie principele Rainier crează o bancă performantă şi investeşte în industrie: tipografie de cărţi, confecţii, pantofi, cosmetice, mecanică fină, electrotehnică, electronică etc. Monaco s-a salvat cu 80% din PIB dat de industrie. Berlinul a vrut să impună protectoratul asupra Greciei falimentare. Grecii s-au opus. Atunci Germania cere Greciei ca în contul datoriei să-i dea câteva insule din Marea Egee. Grecii refuză. În 1912 insula Ikaria din Egea scutură jugul turcesc şi se uneşte cu Grecia pentru o sută de ani. În 2012 când suta s-a scurs, în Ikaria apar trei tabere. Una dorea unirea definitivă cu Grecia, alta independenţa, iar a treia unirea cu Austria, unirea cu Germania bătea la ochi. Au învins unioniştii cu Grecia. Graţie condiţiilor de mediu ikarienii sunt longevivi, insula este unul cele mai sănătoase locuri din lume, scrie Dan Buettner în cartea “Zone albastre”. Marian Rotaru