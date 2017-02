Nigerianul KUKU a adus prima victorie botoşăneană după opt etape

Sâmbătă 11 februarie, sau etapa nr.23, este momentul când s-a dezgheţat, că tot suntem în plină iarnă!, ghinionul pentru FC Botoşani. Pentru că după opt etape, în care echipa botoşăneană nu a mai savurat dulcele gust al victoriei, a trebuit să vină din nou la Botoşani urmaşii „Olteniei Eterna Tera Nova”, pe numele oficial CS Universitatea Craiova, pentru ca microbiştii botoşăneni să fie în delir, iar oltenii să plece din nou… cu prazul între picioare. Aşadar o nouă seară magică s-a derulat pe stadionul din Botoşani, chiar dacă la minus 9 grade Celsius doar aproximativ o mie de suporteri, fideli până-n măduva oaselor îngheţate, au abandonat pentru două ore căldura locuinţelor pentru a-şi susţine favoriţii. Nota 10 şi pentru organizatorii partidei care, în frunte cu boss-ul de la Elsaco, Valeriu Iftime, au pus cu simţ de răspundere mâna pe lopată şi au făcut ca terenul de joc să arate la ora jocului mai mult decât acceptabil. Tu-i ceapa căprii măsii pentru cei de la conducerea LPF-ului. Cu inima îngheţată şi noaptea rece deasupra capului, tehnicianul Leo Grozavu a aruncat în luptă următorul „unsprezece”: Albuț – Ungurușan, Tincu, Burcă, Mușat, Vașvari, Moruțan, Cucu, M. Roman, Kuku, Buș. Şi a început partida ambiţiilor, iar în min.7 noul venit Buş trimite cu capul din şase metri mingea în bara oltenească, semn clar că FC Botoşani a dorit victoria încă din startul meciului. Urmează apoi o primă repriză de gen “bufa-bufa”, nici nu se putea juca alfel pe un teren îngheţat, şi 0-0 este scorul înregistrat la pauză. A doua parte a jocului debutează tot cu dominarea gazdelor, dar balonul refuză să pocnească în poarta Craiovei. În min.56 se produce prima schimbare în tabăra botoşăneană, iese Moruţan şi intră L.Fulop, adică Fulop cel mic pentru că cel mare, Istvan, a luat demult drumul Ungariei. În min.65 M. Roman cade la marginea careului oaspeţilor, centralul pitic Marius Avram arată doar corner pentru gazde, decizie în urma căreia se produce, aşa pentru încălzirea atmosferei, o mică busculadă soldată cu două cartonaşe galbene, câte unul pentru fiecare echipă. Important este că decizia arbitrului pitic a fost corectă. Urmează min.80 când antrenorul Grozavu îl scoate pe M. Roman, căruia i se cam terminase bateriile, şi îl aruncă în luptă pe Herghelgiu, o decizie care se va dovedi super inspirată. Pentru că în min.88 acest Herghelegiu îi pasează excelent lui Benjamin KUKU care, din şase metri îl execută cu sânge rece pe portarul Mingote şi dezgheaţă tabela de marcaj, 1-0 pentru FC Botoşani. Cei o mie de privitori se încălzesc brusc şi, într-o bucurie fără margini, aproape că aveau să incendieze stadionul cu căldura lor izvorâtă din marea dragoste pentru fotbalul botoşănean. Ultima schimbare, la trecere de vreme, se produce în prelungirile partidei când locul marcatorului golului de trei puncte este luat de M. Bordeianu. Vizibil mulţumit, la finalul meciului antrenorul Leo Grozavu a declarat: “Un joc bun, o victorie meritată. Toate onorurile pentru cei care au fost pe teren la noi. Am făcut un joc fantastic, tactic, atitudine. Nu se poate pune la îndoială victoria. Le mulţumesc băieţilor pentru ceea ce au arătat în seara asta, au demonstrat că sunt o echipă de băgat în seamă. Nu în ultimul rând vreau să mulţumesc organizatorilor, celor care au făcut posibil ca acest joc să se dispute. Sincer, nu am crezut că se va putea juca acest meci. Ne bucurăm că am reuşit să jucăm astăzi şi nu s-a mai amânat, ne bucurăm că am luat cele trei puncte şi am depăşit această perioadă dificilă. Astăzi am fost ocrotiţi şi de şansă şi am reuşit să câştigăm”. Fericit s-a arătat şi Cornel Şfaiţer, preşedintele FC Botoşani, care a spus: “Este o bucurie enormă. Veneam după opt jocuri în care nu am reuşit mare lucru. Am spus minim patru puncte în meciurile cu Chiajna şi Craiova şi am reuşit. Am avut mare încredere în echipă. Tot timpul am reuşit jocuri spectaculoase cu Craiova. În seara asta am avut determinare, agresivitate pozitivă. Eram în tribuna oficială şi simţeam că va veni golul. Chiar meritam. După aspectul jocului, Craiova se mulţumea cu un egal. Să nu uităm jocul prestat de noi la Craiova când am pierdut nemeritat. Cel mai mult mă bucur că ambele echipe au ieşit de pe teren cu toţi jucătorii valizi. E un lucru extraordinar de bun, pe un teren greu. Vreau să felicit toată suflarea botoşăneană, de la Direcţia de Servicii Publice, la tot staff-ul administrativ, staff-ul ethnic”. În urma acestei victorii, FC Botoşani se menţine pe locul 8 al clasamentului Ligii I, cu 29 de puncte, golaveraj 27-26. Iar în etapa viitoare, cu nr.24, FC Botoşani se va deplasa la Dinamo Bucureşti unde va juca luni 20 februarie de la ora 20.30. Menţionăm că în fotografii sunt Benjamin Kuku, Cornel Şfaiţer alături de Leo Grzavu şi noile achiziţii de la FC Botoşani. (Gabriel BALAŞA)