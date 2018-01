Neputinţă şi penibil în politica botoşăneană

E iarnă, săptămâna trecută au fost temperaturi sub zero grade la Botoşani şi nimic nu pare să se încadreze în limitele unei normalităţi cât de cât hibernale. Social democraţii au stat cu ochii pe ceea ce s-a întâmplat la Bucureşti iar unele cucoane parlamentar chiar au sperat că vor prinde un ciolan în noul guvern, pentru câte luni oare? condus de Viorica Dăncilă . Mai mult, o parte a presei botoşănene, în goană după senzaţional ieftin, a lansat disperată „fumigene” că deputata Mihaela Huncă „este în cărţi” pentru postul de ministru al Educaţiei. M-am stricat de râs la aşa „ştire” şi am văzut, după ce s-au făcut cărţile, că respectiva deputată nici măcar nu a fost luată în calculele teleormănene… Nici nu au trecut 48 de ore de la ştirea de tot fâsul cu Huncă că altă „informaţie de valoare” a fost menită să tulbure mândria îngheţată a botoşănenilor roşii. Cică senatoarea Doina Federovici este şi ea în cărţi pentru funcţia de ministru al Internelor. Aiurea! Şi de această dată cărţile au fost făcute pentru… „Carmen Dan căpitan de plai teleormănean”, mai cu ştaif de sudist probabil! Din toată această manipulare ieftină şi de prost gust un lucru e clar: politicienii roşii de Botoşani mai au de pupat mult poala şefilor de la capitală ca să capete şi ei ceva mai consistent. Mai nou, după ce au luat-o consistent în barbă cu funcţiile de ministru, pesediştii botoşăneni solicită vreo patru funcţii de secretar de stat. Poate, poate… Iar nominalizaţii propuşi „pe sprânceană” sunt nişte „iluştri anonimi” total necunoscuţi botoşănenilor. În concluzie dragi parlamentari social democraţi continuaţi să emiteţi comunicate de presă plătite, singura voastră legătură cu botoşănenii creduli, acest aspect fiind valabil şi pentru senatorul liberal Costel Şoptică. În cealaltă tabără, a opoziţiei galbene de Botoşani, liberalii se umplu de penibil. Ca să se mai dezgheţe la vreme de iarnă, gaşca vechilor liberali fac săptămânal câte o conferinţă de presă. După ce în urmă cu vreo două săptămâni un fost pompier şef a înfierat prestaţia unei poetese de la Zilele Eminescu, lucru deja relatat pe larg de Informatorul Moldovei, săptămâna trecută liberalii au ieşit cu o chestie mare şi întunecată numită „Carte neagră a guvernării PSD” în care prezintă ceea ce a propus Partidul Social Democrat în campania electorală din 2016 și ce s-a întâmplat în primul an de guvernare. Din cei trei vorbitori galbeni, dintre care niciunul parlamentar, mai „citeţ” a grăit economistul Gheorghe Sorescu, prim-vicepreședinte al PNL Botoșani şi fost preşedinte al Consiliului Judeţean Botoşani: „S-au realizat câteva promisiuni, au fost niște creșteri salariale, dar care sunt consecințele? Inflația are cel mai înalt nivel, euro este la un maxim istoric, ROBORUL a dat peste cap toate calculele, datoria externă a crescut cu aproape opt miliarde de euro. Deja suntem la 300 de miliarde datorii iar PIB-ul României în 2018 este sub 200 de miliarde euro. Pilonul de pensii are mari probleme, gradul de sărăcie al oamenilor se accentuează. Suntem la cel mai scăzut nivel al investițiilor. Au vorbit de Start-up nation, s-au depus peste 8.500 de cereri și s-au făcut plăți doar la 143 de proiecte. E ca la PNDL. Facem PNDL-ul, mii de proiecte, ne-au umplut de comunicate. Care e rezultatul? Proiectele acestea se fac cu bani. Avem o creștere economică care e bazată pe consum. Ce a însemnat consumul ăsta? Importuri masive din afară și întoarcerea banilor în afară. Pentru investiții nu s-a întâmplat nimic. Avem cel mai scăzut grad de colectare din PIB. În Europa, se colectează 40% din PIB iar statul întreține armata, aparatul funcționăresc, învățământul, sănătatea. Noi cu ce o să întreținem. Prin februarie-martie ajungem în incapacitate de plată pentru că nu se colectează. Ministerul de Finanțe vrea să facă un împrumut masiv, al doilea împrumut ca mărime din istoria României. Ca să plătim salarii și pensii. Asta înseamnă faliment”. În rest, „muc şi sfârc”, vorba dispărutului Vadim. Adică guvernare după ureche şi opoziţie de sanchi! (G.B.)