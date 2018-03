Munteni de Sus … la țară ca la oraș

La o aruncătură de băț de municipiul Vaslui, pe vechea vatră sătească a vechiului Grumăzești, pomenit în cronicile lui Ștefan cel Mare, se află comuna Munteni de Sus. Este, fără îndoială, una dintre cele mai frumoase și mai moderne comune ale județului Vaslui și acest lucru se datorează mai ales oamenilor deosebiți care trăiesc aici. Veniți cu sute de ani urmă pe aceste meleaguri din nordul Moldovei, de la munte, pe moșia paharnicului Manolache Miclescu, oamenii din Munteni de Sus au făcut întotdeauna notă discordantă, în peisajul etnografic local. Au alt accent, alt port și altă atitudine față de muncă și de casă. În vremea comunismului, majoritatea muntenarilor lucrau la fabricile din Vaslui iar banii câștigați îi investeau în case frumoase și mândre și în educația copiilor. După revoluție, tinerii de aici au fost printre primii care au plecat în occident. Foarte uniți, s-au ajutat unii pe alții, au răzbit în lumea dură a vestului și mereu se întorc acasă și construiesc cartiere întregi de case noi și frumoase. “La noi, atitudinea față de familie, de casă, de satul natal este diferită față de alte locuri. Noi prețuim foarte mult aceste valori și suntem foarte mândri de originea noastră. Pentru fiecare muntenar, familia și casa sunt sacre. Sunt foarte puține cazurile în care la Munteni de Sus se vinde o casă sau o proprietate. Au plecat tinerii noștri de multă vreme în lume dar de fiecare dată se întorc cu drag acasă. Vin cu bani și construiesc. Nouă nu ne rămâne altceva de făcut decât să le asigurăm tot confortul necesar și aici mă refer la drumuri asfaltate, rețea de apă și canalizare și gaz metan”, ne-a declarat optimist economistul Ioan Vartolomei, tânărul primar al comunei vasluiene. Comuna a luat ființă în 2004, desprinzându-se de Tanacu. Populația, în ciuda plecării masive a tinerilor, s-a păstrat mai mereu constantă în jurul cifrei de 3.500 de locuitori. Populația nu este așa de îmbătrânită ca în alte părți iar numărul mare de copii ce se nasc în fiecare an îl pune pe gânduri pe primar ce dorește să investească masiv în infrastructură și rețeaua școlară. Ionuț Vartolomei nu a împlinit nici 40 de ani dar se vede de la distanță că știe administrație cât trei primari mai cu vechime. A câștigat alegerile în 2016 și implicit fotoliul de primar. Fizic nu a avut parte de acesta pentru că fostul primar și l-a luat acasă. “Comunitatea mi-a acordat încredere și de aceea strategia mea de a conduce comuna nu se prea lovește cu statul în birou. Prefer să stau între oamenii care m-au votat, să le ascult probelemele, să le rezolv în limitele legii și posibilităților, să le ascult sfaturile și să intracționez zilnic cu ei. Un primar, mai ales unul tânăr ca mine, are nevoie de înțelegerea oamenilor care i-au acordat încrederea lor dar trebuie să și muncească pe brânci. Principalul meu deziderat este atragerea de bani europeni pentru proiectele pe care le avem în vedere pentru dezvoltarea comunității dar și implementarea în cele mai bune condiții a celor cu finanțare de la Guvern. În această perioadă așteptăm alături de alte comunități din jurul Vasluiului aprobările pentru începerea construirii rețelei de gaz metan care ne este foarte utilă. Deja foarte mulți oameni din comună și-au exprimat dorința de a se racorda la rețea. Aducerea gazului metan în comună, finalizarea rețelei de apă cu care mai avem câteva probleme și a canalizării care este prinsă în masterplanul județean, vor reprezenta elemente de modernizare a comunei care vor atrage tinerii și de ce nu investitorii. Avem destul teren pentru a le acorda tinerilor în vederea construirii de noi locuințe. Potențialii investitori ce vor veni în urma aducerii gazului metan vor beneficia de toate facilitățile pentru a se dezvolta. Toatea ceste lucruri vor însemna dezvoltarea noastră și crearea unei vieți mai bune. Prin PNDL 2 avem de asfaltat anul acesta o serie de drumuri comunale și sătești în ambele sate pe o distanță de 5,3 kilometri, modernizarea dispensarului medical cu farmacie și toate utilitățile precum și construirea unui pod. Sunt lucruri perfect realizabile și toate fac parte din strategia noastră de dezvoltare. Când am candidat la primărie am știut că nu o să îmi fie ușor dar mi-am propus să găsesc soluții pentru problemele comunei. Am plecat la drum cu gândul să apelez la oameni, la înțelegerea și înțelepciunea lor și să fac tot posibilul ca ei să fie mulțumiți de alegerea pe care au făcut-o. Până acum, relația mea cu satul este foarte bună și vreau să le mulțumesc tuturor că mă sprijină în tot ceea ce fac. Am parte de oameni vrednici și gospodari și de accea toate eforturile echipei administrative se îndreaptă către creșterea nivelului de viață și modernizarea comunei”, ne-a mai spus Ionuț Vartolomei, primarul comunei vasluiene Munteni de Sus.

Spuneam la începutul acestui material că oamenii de aici își au rădăcinile în alte locuri mai îndepărtate și de accea graiul și portul sunt oarecum diferite față de cele ale răzeșilor din jurul Vasluiului. Primarul Vartolomei își propune să investească mult în păstrarea tradețiilor muntenarilor care se identifică prin obiceiurile lor deosebite. Unul dintre cele mai frumoase obiceiuri este dansul “Rândurile” care se joacă numai de către bărbați echipați în ținuta specifică oamenilor de la munte. “Căutăm să avem grijă de aceste obiceiuri, să colaborăm pentru a conserva tradițiile specifice comunei noastre. Muzeul satului și starea lui ne preocupă de asemenea și ne bucură faptul că tinerii încă își manifestă interesul față de toate aceste lucruri. Asta înseamnă că Munteniul are viitor și eu ca primar trebuie să am grijă ca acest viitor să fie mai bun”, ne-a spus în încheiere primarul de la Munteni de Sus. (Marius HERMENIUC)