Mihai Roman a fost vedeta Botoșaniului

Written by:

Written on:

În meciul amical jucat în compania vicecampioanei Ucrainei, Roman a punctat pentru Botoăani, iar scorul final a fost 1-1. Președintele botoșănenilor s-a declarat mulțumit de evoluția echipei. Șfaițer a spus că l-a remarcat pe argentinianul Esteban Chiaccheri care a avut o evoluţie bună. Atacantul de 26 de ani a ieșit în evidență și la primul meci, atunci când a marcat cu albanezii de la FK Kukesi (scor 1-3). “A fost un joc bun. S-a simţit şi oboseala, au făcut antrenament dimineaţă. S-au mişcat bine în prima repriză. În a doua repriză, au dominat cei de la Dinamo Kiev dar a fost un test util. Argentinianul Ciaccheri este un jucător bătăios, atacă bine colţul scurt. Se vede că are calităţi. Aşteptăm să confirme în campionat”, a spus Cornel Şfaiţer. Șeful FC Botoșani a mai afirmat că ar trebui un mijlocaș central și-un fundaș pentru a se consolida echipa. “Încă nu ne-am decis în privinţa brazilianului. Încă mai urmărim jucători. Ne trebuie un mijlocaş central şi un fundaş sânga. Sperăm să realizăm cât mai repede aceste două transferuri, dar nici nu vrem să-i luam la numar”, a precizat Cornel Şfaiţer. FC Botoșani a reușit un egal neașteptat cu Dinamo Kiev, vicecampioana Ucrainei (scor 1-1), în al doilea amical disputat in cantonamentul din Austria. Echipa antrenata de Costel Enache a deschis scorul prin Mihai Roman, care a punctat cu siguranță din penalty, în minutul 18. Scorul final, 1-1, a fost stabilit încă din minutul 35, cand Bogdan Mykhaylychenko a înscris cu un șut din careu, după un balon respins în față de portarul Pap. Dinamo Kiev a avut o bară în prima repriză, iar in repriza a doua a dominat, însă portarul Pap, cu câteva intervenții excelente, a avut o contribuție importantă la remiza Botoșaniului. Celelalte meciuri amicale sunt de mai puțină importanță având în vedere anvergura formațiilor întâlnite de FC Botoşani. FC Botoşani a jucat cu: Pap – Patache, Plămadă, Tincu, Muşat – Bordeianu, Cucu – M. Roman, Moruţan, Golofca – D. Popaș în repriza a 2-a au intrat Miron, Burcă, Juncanaru, Serediuc, Buş şi Ciaccheri.

Moruțan nu pleacă la echipa lui Becali pe 700.000 euro

Patronul FC Botosani, Valeriu Iftime a declarat recent că nu se opune unei eventuale mutări a lui Olimpiu Moruțan la FCSB, însă oferta făcută de ros-albaătri, în valoare de 700.000 de euro, este prea mică. Iftime este convins că FCSB ar avea doar de câştigat dacă acceptă să plătească un milion de euro în schimbul lui Olimpiu Moruţan, dar insistă pentru ca tânărul jucător să rămână încă un an la FC Botoşani sub formă de imprumut.