Mesajul Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor „Elena Cuza” Bârlad cu ocazia Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice– 1 Octombrie

Încontextul anului 2018 – ANUL OMAGIAL AL UNITĂȚII DE CREDINȚĂ ȘI DE NEAM ȘI ANUL COMEMORATIV AL FĂURITORILOR MARII UNIRI DIN 1918 – luna octombrie are, pentru membrii, simpatizanţii şi susţinătorii noştri, o semnificaţie dublă: sărbătorim Ziua Internaţională a Persoanelor Vârstnice (1 octombrie) şi marcăm al 64-lea an de la reorganizarea C.A.R.P. „Elena Cuza” (9 octombrie 1954). E un fapt deosebit că în Sesiunea O.N.U. din februarie 1991 a fosta doptată Rezoluţia 46/1991 privind principiile Naţiunilor Unite pentru Persoanele în Vârstă, destinate a le permite să trăiască mai bine. Acesta e, de fapt, respectful pe care societatea umană îl manifestă faţă de cei care şi-au pus de-a lungul vieţii lor întreaga capacitate de muncă în folosul evoluţiei lumii şi a îmbunătăţirii traiului fiecăruia.

Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor „Elena Cuza” Bârlad îşi arată gratitudinea pentru membrii şi nemembrii ei, voluntarii și coloboratorii săi, înţelegând să facă orice effort posibil pentru creşterea nivelului vieţii pentru toţi aceia care şi-au pus puterea de muncă şi inteligenţa în realizarea aspiraţiilor familiilor, dar şi a propăşirii României lor.

Stimaţi membri şi simpatizanţi ai C.A.R.P. „Elena Cuza”, ca în fiecare an, la 1 Octombrie – Ziua Persoanelor Vârstnice- inimile noastre, ale celor care am trudit o viaţă acolo unde Ţara şi Conducerea ne-au cerut, bat aproape la unison în speranţa unor vremuri mai liniştite, în care să ne creştem, cum ştim mai bine, nepoţii şi strănepoţii, în cultul iubirii de neam şi al respectării pământului lăsat de străbuni.

E frumoasă coincidenţa sărbătoririi celor de vârsta a 3-a, dar şi a reorganizării Casei care le vine înajutor. C.A.R. Pensionari „Elena Cuza” Bârlad are un program riguros şi serios de a rezolva toate problemele cu care vă confruntaţi zi de zi. Suntem siguri că vom reuşi să ieşim din sfera dificultăţilor care, deocamdată, ne apasă, dar pentru asta e nevoie de participare şi răbdare. Casa Noastră, „Elena Cuza”, e în stare să treacă peste orice obstacol, dumneavoastră convingându-vă déjà că avem o conducere pricepută şi fermă, consilieri destoinici, cenzori-referenţi vigilenţi si un personal angajat devotat. Iată de ce, cu prilejul acestor memorabile zile – cinstirea Persoanelor Vârstnice şi Ziua reorganizării Casei–, vă urăm să găsiţi în dumneavoastră tăria cerută de aplicarea soluţiilor mai dure chiar, românul ştiind să-şi pună şi speranţa în Cel de Sus. După furtună, vine şi vreme bună. Ţara şi Oamenii ei au trecut prin moment şi mai crâncene. Le-au biruit. Vom învinge şi noi, cu condiţia să fim uniţi şi înţelepţi. Şi poate mai toleranţi.

Folosesc acest prilej pentru a transmite celor peste 32.000 membri ai Casei noastre de Ajutor Reciproc, dar şi tuturor pensionarilor şi familiilor lor din Bârlad, din zonele arondate, darşi celor din toată ţara, un cald salut prietenesc şi încurajator. Adaug acestui salut îndemnul frăţesc de a rezista presiunilor sociale ale momentului şi de a găsi în noi înşine resursele fizice şi morale, nu pentru supravieţuire, ci mai ales pentru continuarea idealurilor individuale pe care nu le-am îndeplinit.

Vă dorim sănătate, puţină fericire, împlinirea unor dorinţe măcar. Nu uitaţi vorba veche: „Cu răbdarea treci marea!”

La mulţiani, cu bucurie şi spor!

