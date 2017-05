Mesaje ale senatorului PNL Costel Şoptică

Senatorul PNL de Botoşani Costel Şoptică a trimis o interpelare parlamentară ministrului Educaţiei Naţionale, Pavel Năstase, referitoare la bursele oferite elevilor defavorizaţi din judeţul Botoşani. „Mii de elevi români din învăţământul preuniversitar primesc burse finanţate de la bugetele locale, în urma unor hotărâri ale Consiliilor Locale. Astfel, există mai multe tipuri de burse bugetate, respectiv de performanţă, de merit, de studiu şi de ajutor social. În plus, la rândul său, Ministerul Educaţiei Naţionale acordă anumite burse şi facilităţi elevilor, prin intermediul Inspectoratelor Şcolare Judeţene”, a apreciat parlamentarul liberal în documentul oficial adresat conducerii MEN. Având în vedere această situaţie, senatorul PNL a formulat o serie de întrebări către ministrul Năstase: „1. Care este cuantumul burselor oferite de stat elevilor din judeţul Botoşani?; 2. Câte burse de ajutor social şi pentru elevi proveniţi din familii fără posibilităţi materiale sunt acordate în judeţul Botoşani?; 3. Ce demersuri va face Ministerul Educaţie Naţionale pentru a majora bursele de ajutor social pentru elevii botoşăneni care nu pot urma cursurile şcolare din cauza sărăciei?; 4. Care este rata abandonului şcolar în acest moment, atât la nivel naţional, cât şi în judeţul Botoşani?”. „După cum se cunoaşte, în judeţul Botoşani există mari probleme cu prezenţa copiilor în sistemul de învăţământ, principala cauză fiind sărăcia în care se zbat foarte multe familii. Consider că guvernanţii trebuie să acorde o mai mare atenţie viitorului naţiunii noastre, prin adoptarea unor măsuri de sprijin a familiilor care pur şi simplu nu îşi permit să îşi trimită copiii la şcoală. Educaţia trebuie să fie o prioritate naţională nu doar la nivel declarativ! Cred că se impun modificări ale metodologiei acordării acestor burse de ajutor social, chiar majorarea cuantumului acestora, astfel încât rata abandonului şcolar să fie diminuată consistent”, a subliniat Costel Şoptică. Într-un alt comunicat de presă trimis redacţie, senatorul botoşănean afirmă că românii asistă cu stupefacţie şi uimire la modul în care este prezentat, în aceste zile, preşedintele PSD Liviu Dragnea pe marea majoritate a instrumentelor mass media naţionale. Practic, liderul partidului de guvernământ este omniprezent peste tot, se îmbracă în costum popular, cântă, joacă, dansează, trasează sarcini guvernării, dictează investiţii şi principii de urmat, remaniază, îşi dă cu părerea, face şi desface! Este însă de mirare faptul că tot ceea ce întreprinde şeful PSD este punctat de marea majoritate a posturilor naţionale de televiziune, ca şi cum, vezi Doamne, Liviu Dragnea ar fi singurul salvator al naţiunii şi nimeni şi nimic nu s-ar mai putea desfăşura în România fără ca dânsul să îşi dea cu părerea! Consider că acest mod de a-i cânta în strună lui Liviu Dragnea de către mass media este unul dăunător din punct de vedere democratic. Fiecare om politic ar trebui să îşi gestioneze activitatea în conformitate cu priorităţile partidului şi a guvernării, dar nu cred că cineva îşi imaginează că tot ceea ce face şi spune liderul social democrat este adevărat. În consecinţă, există din păcate şi politicieni care îşi ghidează acţiunile după anumite interese personale şi de grupuri clientelare, şi mai puţin după agenda necesităţilor cetăţenilor. Nu comentez modul în care fiecare acţiune şi fiecare vorbă ale preşedintelui PSD sunt reliefate în presă! Până la urmă, fiecare televiziune îşi face propria politică, dar faptul că se exagerează cu popularizarea acestui domn nu mi se pare în regulă. Susţin libertatea de exprimare politică, dar de aici şi până la a-l transforma pe Liviu Dragnea în deţinătorul adevărului absolut şi singura „minte luminată” din România este cale lungă! Adevărul este că şeful PSD a început în aceste zile campania electorală pentru alegerile prezidenţiale din 2019! Este dreptul domniei sale de a candida la cea mai înaltă demnitate în statul român, în ciuda condamnării şi a celorlalte probleme cu justiţia pe care le are! Îndemn însă românii să nu se lase păcăliţi de această modalitate de a face politică la televizor! România reală, adevăratele probleme ale oamenilor, necazurile, suferinţele, criza locurilor de muncă, rata enormă a sărăciei, lipsa apei şi a canalizării, neajunsurile din şcoli şi spitale, toate acestea nu se văd nici în discursurile bombastice ale lui Dragnea, nici la televizor şi nici nu apar în pseudo-creşterea economică trâmbiţată de PSD. În concluzie, românii trebuie să dea dovadă de moderaţie atunci când îl privesc şi îl ascultă pe acest politician condamnat penal, care pozează acum în cel mai corect om de pe pământ! Aşa cum am mai spus, viaţa reală este departe de România prezentată de Liviu Dragnea şi partidul de guvernământ, iar de la promisiuni la realitate este o distanţă uriaşă!