MESAJ DE PRIETENIE ȘI SPERANȚĂ AL PREȘEDINTELUI C.A.R.P. „ELENA CUZA” BÂRLAD MIHAI NICOLAIE

Dragi membri C.A.R.P., voluntari, colaboratori, simpatizanți și nemembri, dragi români,

Cu prilejul sărbătorilor de iarnă, vă transmit gândul cel bun de pace, de sănătate și, mai cu seamă, de speranță în mai bine și frumos, atât pentru dumneavoastră, câtși pentruRomânia.

Dragi prieteni, anul 2017 ne-a adus frământări de tot felul: adesea am urcat pe valul nădejdii împlinite, pentru ca mai apoi să ne trezim în hăul deznădejdii. Dar am rezistat, chiar dacă ne amăgim că „românul are șapte vieți în pieptu-i de aramă!” Chinuindu-ne înspațiul național sau bâjbâind după colacii din coada câinilor de dincolo de fruntarii, am ajuns la sfârșit de an cu speranța neștirbită și cu aspirațiile încă întregi.

Se apropie cu nerăbdarea așteptării ANUL 2018 – ANUL CENTENARULUI MARII UNIRI, spre care privim cu toții ca spre steaua călăuzitoare a Magilor nerăbdători a-I aduce „daruri gătite” Mântuitorului nou născut. Minunea asta se petrece an de an. Noi, Consiliul Director, Președintele C.A.R.P., Comisia de Cenzori și salariații o vrem împlinită măcarîn 2018, cândCENTENARUL poate va isca minunea dispariției dezbinării dintre noi și a apariției înțelegeri iarmonioase întreconducătorii politici și administrativi, spre binele Țării Noastre, atât de greu încercate în ultimii 27 de ani…

Asta vă dorim, dragi prieteni, dragi tineri și dragi copii, dragi mame, dragi compatrioți, fiindcă viața noastră, în viitor, nu poate exista decât în vatra veche strămoșească, aici unde încă mai putem aprinde o lumânare la mormântul celor care ne-au fost bunici, părinți, copii ori prieteni.

Crăciunul, care se apropie, Anul Nou 2018, care va veni curând, să vă găsească sănătoși, cu gândul întors spre familie și spre România, nouă nefiindu-ne hărăzit alt loc sub soare. Dumnezeu ne-a dat Marea, Dunărea și Carpații, o Țară binecuvântată întretoate celelalte ale Pământului, iar datoria noastră este de a o păstra și de a neafla în armonie cu toți vecinii.

Dragi prieteni, întăriți în speranța noastră că anul care vine va fi mai rodnic – așa cum socotesc – în realizări, imi permit, în calitate de președinte, să vă urez LA MULȚI ANI, cu atât mai mult cu cât 2018 este ANUL CENTENARULUI MARII UNIRI, anul 1918 fiind anul în care Măria Sa Regele Întregitor Ferdinand a acceptat și a aclamat dorința tuturor românilor „De la Nistru pân’ la Tisa” de a făuri ROMÂNIA MARE, este anul în care Basarabia (27 martie, 1918), Bucovina (27 noiembrie , 1918) și toată Transilvania (1 decembrie, 1918) au revenit la Patria Mamă – ROMÂNIA.

Sper ca neîncrederea dintre noi să dispară, dragostea pentru părinți, bunici și pământul strămoșesc să odrăslească, iar armonia dintre români și cele câteva etnii conlocuitoare să devină o realitate așteptată, la fel cum aștept întoarcerea la vatră a milioanelor de conaționali care mai cred că patria poate fi acolo unde, aparent, ți-e mai bine… Prin conlucrare, vom izbândi!

C.A.R.P. „Elena Cuza” din Bârlad vă transmite sentimentele de iubire frățească ale membrilor Consiliului Director, Comisiei de Cenzori și salariaților care așteaptă ANUL 2018 – CENTENAR – cu cea mai mare Speranță. La mulțiani!

Magistr.(pens.) Nicolaie MIHAI

Decembrie, 2017 Președinte C.A.R.P. „Elena Cuza” Bârlad