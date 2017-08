Magie și culoare la Hora din străbuni

Tradiții locale, tradiții din alte zone ale țării și tradiții din alte țări ale lumii au putut vedea vasluienii timp de aproape o săptămână. Cântecul și dansul au răsunat peste dealuri, peste munți, peste mări și țări dacă vreți la ediția cu numărul cinci sau a doua ediție internațională a manifestării Hora din străbuni care s-a desfășurat la Vaslui în perioada 2-6 august.

Mii de localnici și vizitatori sau doar trecători prin Vaslui au asistat câteva zile la un adevărat regal folcloric. Formații din județul Vaslui, din Baia Mare, din Lugoj, din Târgu Mureș, din Serbia, Spania, Peru, Turcia, Senegal, Armenia, Georgia, Columbia, au urcat pe scena cochetului teatru de vară al municipiului Vaslui începând cu 2 august și terminând pe 6 august, arătând tuturor cât de frumoase sunt tradițiile. Seara zilei de miercuri 2 august a fost de excepție pentru micuța și cocheta capitală a județului despre care se spune că-i cel mai sărac din Europa. ~n centrul Civic, sub privirile a sute de spectatori formații din multe colțuri ale lumii și din România, dar mai ales din comunele județului Vaslui au cântat și au dansat readucând în prezent moștenirea deosebită lăsată de înaintași. Străjuiți de statuia marelui voievod Ștefan cel Mare și Sfânt, întemeietorul Moldovei Mari, iubitorii tradițiilor strămoșești, interpreți și privitori, și-au prins mâinile într-o imensă horă, Hora din străbuni. Ansambluri din Vaslui, Negrești, Huși, Oșești, Târzii, Armenia, Senegal, Lunca Banului, Drânceni, Vetrișoaia, Lugoj, Turcia, Peru, Solești, Todirești, Dodești, Clubul Pensionarilor Vaslui, Pogonești, Baia Mare, Serbia, Spania, Banca, Muntenii de Sus, Perieni, Târgu Mureș, Georgia, Columbia, Muntenii de Jos, Stănilești, au pus în valoare tradiții deosebite, atât la Vaslui cât și-n celelalte orașe ale județului. Manifestarea s-a desfășurat în mai multe localități ale județului și toată zona a fost în sărbătoare.

A fost un eveniment unic la nivel regional și național, după cum spuneau invitați de marcă ai manifestării. Festivalul folcloric internațional Hora din străbuni a dus numele Vasluiului în toată lumea pentru că merită, este un oraș modern, un oraș unde confortul localnicilor crește de la an la an, grație investițiilor derulate în ultima perioadă de administrația locală condusă de ambițiosul primar, ing. Vasile Pavăl. Cuvintele parcă n-ajung pentru a descrie în amănunt desfășurarea manifestării. Magie, culoare, tradiții, acestea au fost ingredientele unei manifestări de excepție. Organizarea a fost deosebită grație implicării Primăriei Vaslui și a autorităților județene, dar mai ales grație localnicilor și spectatorilor care au primit cu căldură invitații din județ, din țară și din lume. Vasluiul, prin această manifestare și prin cele ce vor urma își merită statutul de capitală culturală regională. Aici, tradițiile sunt la ele acasă, semn că dintotdeauna au trăit pe aceste meleaguri oameni vrednici și iubitori de frumos. Aici, în umbra marelui voievod Ștefan cel Mare și Sfânt, care a făcut Moldova Mare și a ținut-o unită câteva decenii, moștenirea cultural-tradițională este cheia dezvoltării. Iar administrația locală condusă de o echipă ambițioasă, în frunte cu primarul Vasile Pavăl, știe și vrea să folosească acest argument în sprijinul dezvoltării în ansamblu a comunității. Nimic nu poate fi mai frumos decât bucuria oamenilor, frumusețea tinerilor și copiilor, bucuria comunității și a întregii zone. Din păcate, puține comunități din Moldova și din România sunt în stare să arate ce au mai frumos. Tradițiile pot crea plus valoare, dacă sunt dublate de investiții publice care asigură creșterea confortului pentru localnici și deschid orașul pentru oaspeți. Portul și cântecul tradițional reprezintă o bogăție inestimabilă.

O săptămână de culoare, cântec și dans

Spuneam că e magie. Spuneam că e aproape imposibil să existe ceva similar cu bucuria oamenilor adunați să pună în valoare moștenirea din moși strămoși. Poate cârcotașii vor avea câte ceva de obiectat, însă n-au argumente. Degeaba unii vor să capete statutul de capitală culturală europeană prin ciolane cu fasole și paranghelii de duzină, frumusețea și secretul existenței moldovenilor pe aceste meleaguri binecuvântate de Dumnezeu stau tocmai în tradiții, în port și cântec popular. Atunci când aduci tradiții din toate colțurile lumii pentru a compara cu averea ta spirituală, pentru a completa, dacă vreți, frumusețea acestor locuri, înseamnă că ești interesat de viitorul comunității și al zonei, în general. Am învățat de la administrația locală vasluiană și din alte zone ale Moldovei că numai punând în valoare frumusețea locurilor, a tradițiilor, numai folosind oportunitățile existente o comunitate are viitor. Aducând în prezent moștenirea tradițională și educând tinerii și copiii în spiritul acestor frumuseți poți asigura un viitor deosebit unei comunități. Acestea sunt realități culese de prin Moldova. Cine a înțeles a reușit. Cuvintele nu redau totul și de aceea lăsăm imaginile să vorbească încheind relatarea cu felicitări adresate primarului municipiului Vaslui, ing. Vasile Pavăl, președintelui Consiliului județean Dumitru Buzatu, tuturor factorilor implicați în organizarea megaevenimentului din prima săptămână a lunii august. Cel mai important rol a fost împărțit între formațiile participante și spectatori. Fără formații și spectatori nu exista manifestarea. (B.A.)