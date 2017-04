Maestrul Eugen Doga revine în Moldova din dreapta Prutului cu ,,Dialogurile dragostei…”

Written by:

După cum a promis în luna februarie, când a venit la Botoşani pentru a-l omagia pe poetul Grigore Vieru, compozitorul basarabean Eugen Doga revine pe meleagurile eminesciene, şi nu numai, pentru a susţine concertul “Dialogurile dragostei”, un proiect la care maestru Eugen Doga lucrează de mai mult timp. Academicianul Eugen Doga continuă prin proiectele culturale promovate să plaseze arta pe locul meritoriu, organizând un turneu artistic în oraşele Botoşani, Suceava, Iaşi şi Bacău. Maestrul Eugen Doga este compozitorul care a creat si a interpretat, cu excepţia muzicii de operă, toate genurile muzicale clasice, creaţia domniei sale fiind absolut impresionantă: muzica pentru peste 200 de filme (artistice, de ficţiune, documentare, de animaţie), memorabile fiind coloanele sonore ale filmelor ,,Şatra”, ,,Lăutarii”, ,,Anna Pavlova”, ,,Dulcea şi tandra mea fiară” (în regia marelui prieten Emil Looteanu), ,,Patul lui Procust”, ,,Casa pentru Serafim’’, ,,Maria Mirabela’’( regia Ion Popescu – Gopo) etc. Valsul din filmul ,,Dulcea şi tandra mea fiară” (ecranizarea nuvelei ,,O dramă la vânatoare” de Anton Cehov), piesa care a devenit imnul oficial al Jocurilor Olimpice de la Moscova (1980) şi al Jocurilor Olimpice de la Soci (2014), a fost declarat de UNESCO una dintre cele patru capodopere muzicale ale secolului XX; muzica pentru spectacole: ,,Chiriţa la Iaşi’’, ,,Chiriţa în provincie’’, ,,Păsările tinereţii noastre’’ etc; muzica de estradă: poeme simfonice, muzica vocală şi instrumentală de camera, romanţe, cântece pentru copii, balet (,,Luceafărul”, balet în şapte tablouri, libretul de Emil Loteanu după poemul eminescian, ,,Venancia’’- pe teme din America Latină, ,,Regina Margot’’). Spectrul variat al genurilor abordate demonstrează interesul compozitorului pentru cele mai diverse modalităţi de exprimare sonoră, pentru zone tematice şi stilistice diferite. Muzica domniei sale este în toate ipostazele, vibranta si sincera, cucerind ascultatorul prin generozitatea melodica si autenticitatea emotiei pe care o comunica. Maestrul Eugen Doga este cu adevărat o celebritate mondială, fiindu-i conferite zeci de ordine, medalii, distincţii, titluri de onoare, precum şi nenumăratele cărţi şi filme. După un efort creator de aproape cinci ani, maestrul si-a exprimat dorinţa de a pune în scenă, nu întâmplător în acest nord moldav, la matca poeziei, ,,Diagolurile dragostei”, proiectul dialogurilor muzicale create pe versurile poeţilor Mihai Eminescu şi Veronica Micle. Continuare in editia tiparita a regionalului Informatorul Moldovei din 5 aprilie 2017. Tot aici gasiti programul concercetelor zuztinute de maestrul Doga.