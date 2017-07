„Lupta mea este să fac proiecte pe acești bani alocați municipiului”

La Vaslui se vor investi până-n 2020 27,7 milioane euro fonduri europene pentru dezvoltarea orașului reședință de județ.

Bilanțul primului semestru arată bine la Vaslui, dar primarul municipiului, ing. Vasile Pavăl se declară oarecum nemulțumit pentru că la capitolul investiții (cheltuieli) nu s-au atins indicatorii asumați din mai multe motive. „Dacă la încasări avem un procent de 54, 71%, în care intră impozite și taxe, cote din impozitul pe venit și TVA, fonduri europene și guvernamentale, cheltuielile nu s-au ridicat la nivelul dorit. La capitolul investiții avem un procent de 42%. La investiții nici vremea nu ne-a ajutat. Sunt lucrări care vin din urmă, lucrări începute anul acesta și lucrări ce trebuie să înceapă. La primul capitol vorbim de zona centrală, cu asfaltare strada Bălcescu, unde se finalizează lucrarea, proiectul din cartierul 13 Decembrie care se finalizează, pe Donici sala de sport e finalizată și continuă lucrările în cartierul Gară 2. Am scos la licitație sistematizarea Parcului Tineretului, s-a semnat contractul și au început lucrările. Acolo se va moderniza toată zona cu parcare, garaje și parc. Totodată, continuăm lucrările pe Avram Iancu, unde Corevas (firmă în insolvență, n.a.) mi-a creat mari probleme. Au lucrat ei apoi au încetat lucrările având alte probleme. Am făcut diferența și am scos la licitație restul de lucrări. A venit o firmă de la Iași, apoi a dispărut. Trece timpul. Trebuie să terminăm lucrările. Nu se poate altfel, am discuții cu oamenii. Totodată pregătim documentația pentru strada Republicii, care va intra în reparații capitale. Asta înseamnă modernizare carosabil, trotuare, pod, iluminat și tot ce este necesar. Urmează strada Traian. Nu pot intra amândouă deodată în reparații. Cam în două luni se termină documentația. La Bazar am primit în sfârșit avizele necesare. Facem acum documentația tehnică, iar în august va fi scoasă lucrarea la licitație în sistemul electronic. Proiectul include 3 obiective. Vorbim de Bazar, Târgul de mașini și strada Decebal”, a spus pentru început primarul municipiului Vaslui, ing. Vasile Pavăl.

De câțiva ani, orașul Vaslui este un șantier. Multe investiții s-au finalizat și altele urmează să înceapă. Marele proiect de peste 20 milioane euro e finalizat și-n același timp s-au făcut lucrări pe străzile din oraș, la școli, centre sociale, dar și activități cultural-sportive de amploare. Altfel spus, pe lângă funcționarea propriu zisă a instituțiilor subordonate administrației locale, întreținerea obiectivelor din subordinea primăriei, s-au realizat investiții de amploare care au ridicat gradul de confort al cetățenilor din orașul reședință de județ.

Curățarea Vasluiețului este o problemă spinoasă

Sunt probleme cu apele curgătoare care trec prin oraș, însă acestea, din păcate, nu țin de primărie. Așa-i în România. Cursurile de ape sunt la Ministerul Apelor și Pădurilor, iar mirosurile care le emană nu ajung, probabil, până la București, în birourile luxoase ale miniștrilor. „Mă duc a șaptea oară la minister pentru curățarea apelor curgătoare care creează disconfort cetățenilor, atât pe variantă, cât și-n zona Gării. Am făcut solicitări peste solicitări, dar până acum au rămas fără urmări concrete. Lucrările pe care le avem pe strada Decebal vor transforma această stradă în drum de interior, nu va mai fi variantă ocolitoare. Sper să rezolv cât mai repede și problema privind cursurile de ape. Totodată, vreau să iau la administrația locală alte două segmente de la Drumurile Naționale, pe care să pot să le modernizez. Drumurile trec prin oraș, dar sunt ale Companiei de Drumuri și nu putem interveni, iar oamenii sunt nemulțumiți, pe bună dreptate și dau vina pe mine. Dacă ar fi fost ale primăriei le modernizam demult. Vom lua un sector din drumul național 15 D, de la sensul giratoriu până la limita cu Bălteniul. Apoi luăm un sector din drumul național 2 F de la calea ferată până la ieșirea din Vaslui. Vine o responsabilitate către noi, e adevărat, dar pot să modernizez acele drumuri, pot să emit autorizații de construcție celor care doresc și acum sunt nevoiți să se adreseze mai multor instituții și scot obligativitatea rovinietei pentru drumul de la Rediu. Sunt responsabilități dar și avantaje pentru oameni, pentru cetățenii Vasluiului. Un alt aspect legat de drumuri privește șoselele ocolitoare. În 2006, Compania Națională de Drumuri și autoritatea locală au întocmit studiul de fezabilitate. A venit momentul șoselelor ocolitoare. Am prevăzut sume pentru reactualizarea studiilor de fezabilitate și sper să intre pe fonduri europene. E vorba de șoselele ocolitoare Bârlad-Iași, pe șesul Vasluiețului, Bârlad-Negrești, din fața C.E.T., pe șes și iese la Bălteni și Bârlad-Bacău pe zona C.E.T. Unde traseele nu sunt libere, pentru că terenurile sunt ale oamenilor, căutăm soluții. Poate mai important este programul operațional regional 2014-2020. Fiecare oraș reședință de județ are o sumă. Vasuiul are, pe axa 4, 27,7 milioane euro alocați pentru investiții. Aici e lupta mea. Trebuie să creionez proiectele care intră în suma precizată. Trebuie să am contractele. Am reactualizat strategia și am făcut planul de mobilitate care include proiectele pe care trebuie să le aplicăm. Acum sunt la verificat. Apoi vom veni în fața Consiliului Local cu proiectele pe care le vom realiza. Sunt mai multe capitole. Cei mai mulți bani vor fi alocați capitolului transport. E vorba de 22 milioane euro. Pentru repunerea în circuit a siturilor industriale este o sumă mai mică și mai sunt alocați ceva bani pentru reabilitarea unor clădiri destinate activităților educative și sportive. Este o axă pentru construcția de creșe și grădinițe și aici vom construi două creșe și o grădiniță. Acesta este necesarul.

În ceea ce privește capitolul transport, am avut mai multe întâlniri cu agenți economici și alți factori implicați pentru a stabili, în linii mari, obiectivele ce se vor realiza. Am propus dezvoltarea troleului, având în vedere că peste tot în Europa se merge pe transportul electric. Trebuie construit un depou, autogară este și intenționez să leg toate zonele de acest transport. Vreau să înființez linii și o bandă separată pentru a lega Rediu, zonele Procopiu, Delea și să ajung în Ștefan cel Mare. De asemenea, Moara Grecilor va fi legată de oraș, în interior, cu troleu. În Crucea Gării vreau să facem pasaj pietonal subteran. Traficul e destul de aglomerat acum. Am vrut să prind o parcare, dar nu mi-a dat voie. Se fac module la intrarea în oraș, unde se lasă mașina și de acolo se merge cu transportul în comun. O mare problemă o reprezintă constructorii. Nu sunt firme serioase de construcții și din acest motiv sunt nemulțumit. Stadiul lucrărilor este întârziat din acest motiv. Lipsesc constructorii serioși, care să aibă dotare pentru a face în termen o lucrare. Au plecat peste hotare mulți oameni buni. Firmele de construcții nu mai au oameni, dar nici n-au grijă de ei. Le-am spus că și ei trebuie să lucreze pentru a păstra oamenii, pentru a atrage meseriași”, mai afirmă primarul municipiului Vaslui.

O altă problemă abordată este programul de apă și canalizare. Acest program este întârziat din cauza unor funcționari prea zeloși, ca să nu le spunem altfel.

Legislația împiedică dezvoltarea comunităților

Nu demult, o delegație a Uniunii europene a vizitat municipiul Vaslui pentru a vedea stadiul obiectivelor cu fonduri europene. „Oaspeții au apreciat calitatea lucrărilor, dar când am ajuns la Casa de cultură din centru am fost întrebat ce-i acolo, pentru că stă urât. Am spus că nu-i a noastră și nu putem interveni. M-au întrebat cum e posibil așa ceva. Ei au spus că-n țările lor tot ce este într-o comunitate e administrat pe plan local, e al orașului. Iată că la noi nu e așa. Legislația nu ne ajută să ne dezvoltăm. Avem unitatea militară, care-i a ministerului de resort, avem cinematografele care nu sunt cedate autorităților locale și stau în paragină, există doar pe hârtie, mai este Sala sporturilor și Palatul copiilor. Am insistat să preiau aceste obiective pentru a le moderniza și a le pune la dispoziția vasluienilor. N-am găsit până acum înțelegere”, a continuat primarul Vasluiului. Unde-i atunci autonomia locală? E ascunsă ca elefantul în cireș!

Concluzionând, se poate spune că proiectele realizate și cele care urmează a fi aplicate în perioada următoare conturează un oraș modern, confortabil pentru localnici și frumos pentru vizitatori. Pe lângă aceste investiții activitățile culturale sunt mereu în atenția administrației. Cel mai apropiat eveniment cultural de talie internațională este Hora din străbuni. Festivalul folcloric internațional se derulează în perioada 2-6 august. Urmează apoi Zilele Vasluiului, o manifestare de o înaltă ținută artistică și culturală. Despre aceste evenimente vom relata la timpul potrivit. (B.A.)