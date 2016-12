Limba română în Țara Moldovei

În perioada 9-10 noiembrie 2016, la Muzeul Mitropolitan din Iași, are loc Colocviul Cărţi româneşti de învăţătură (Iaşi – 1643, 1646) prin care organizatorii doresc să marcheze împlinirea a 370 de ani de la oficializarea limbii române în Țara Moldovei. În acest an, declarat de către Patriarhia Română An comemorativ al Sfântului Ierarh Antim Ivireanul și al tipografilor bisericești, Mitropolia Moldovei și Bucovinei, în parteneriat cu Academia Română, prin Institutul de Istorie „A.D. Xenopol” din Iaşi, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca și Universitatea din Rouen – Normandie organizează la Iași, în perioada 9-10 noiembrie 2016, Colocviul „Cărţi româneşti de învăţătură (Iaşi – 1643, 1646). 370 de ani de la oficializarea limbii române în Țara Moldovei.” Manifestarea este dedicată, în mod special, aniversării comune a 370 de ani de la oficializarea limbii romȃne ȋn Moldova şi a două acte singulare de cultură majoră ale ilustrei domnii a lui Ioan Vasile Lupu (1636-1653): publicarea la Iași a „Cărții românești de învățătură în 1643” (cunoscută mai ales sub numele de „Cazania lui Varlaam” – prima carte tipărită în Moldova) și promulgarea, tot la Iași, în 1646 a unei alte „Cărți românești de învățătură (Pravila)”, ambele „cu dzisa și cu toată cheltuiala lui Vasile, Voievodul și Domnul Țărâi Moldovei”.