Liberalii botoşăneni şi-au omagiat strămoşii cu ocazia aniversării a 142 de ani de la înfiinţarea Partidului Naţional Liberal

Partidul Naţional Liberal (PNL) este unul din principalele partide din România și totodată cea mai veche formaţiune politică din țară. A fost înființat sub acest nume la 24 mai 1875, când un grup de liberali, printre care Ion C. Brătianu, Mihail Kogălniceanu, A.G. Golescu, Gh. Vernescu, Tache Anastasiu, au pus bazele formațiunii politice care avea să marcheze istoria României moderne. Din cele 87 de guverne ale României, 30 au fost conduse de premieri liberali. De numele și istoria Partidului Național Liberal se leagă cele mai importante evenimente din istoria modernă a României: instaurarea monarhiei constituționale (1866), obținerea independenței de stat (1877), ridicarea României la rang de regat (1881), Războiul de întregire a neamului și crearea României Mari (1918), adoptarea Constituției din 1923, și relansarea economică după criza din 1929–1933. În toată această perioadă, liberalismul a devenit fundamentul ideologic pe care s-a construit România modernă. După 1989, Partidul Naţional Liberal şi-a păstrat onorabil poziţia fruntaşă pe eşichierul politic autohton, în ciuda traversării unei perioade tumultoase de către mişcarea liberală, caracterizată prin sciziuni, fragmentări şi reunificări. Radu Câmpeanu spunea că «A fi liberal înseamnă a respecta libertatea şi drepturile omului». Reînvierea spiritului liberal după 1990 i se datorează într-o foarte mare măsură lui Radu Câmpeanu, primul preşedinte postcomunist al PNL şi candidat la alegerile prezidenţiale de după revoluţie. Din păcate, cei care i-au urmat la conducerea PNL nu au reuşit întotdeauna să menţină viu spiritul liberalismului autentic promovat de Radu Câmpeanu! Iar săptămâna trecută, la Muzeul de Istorie din Botoşani, peste 80 de liberali botoşăneni s-au adunat în cadrul unei solemnităţi pentru a-şi omagia înaintaşii. Printre cei care au luat cuvântul s-a numărat şi senatorul Costel Şoptică, preşedintele organizaţiei judeţene a PNL Botoşani, care a spus: „Dragi prieteni liberali, Aniversarea a 142 de ani de la înfiinţarea Partidului Naţional Liberal găseşte întreaga suflare liberală în faţa unui alt moment istoric: Congresul PNL din 17 iunie. Este un moment crucial pentru viitorul partidului nostru, în care trebuie să ne demonstrăm atât nouă înşine, dar şi adversarilor politici, că membrii noştri sunt pregătiţi să aleagă o conducere redutabilă, profesionistă, integră, cu şanse reale de a readuce PNL în vârful scenei politice româneşti. Sunt convins că, dincolo de noua conducere aleasă luna viitoare, Congresul PNL va insufla fiecărui membru şi simpatizant liberal dorinţa de performanţă, de unitate, de muncă asiduă pentru a perpetua performanţele politice şi electorale ale înaintaşilor noştri! Sunt încrezător că, aşa cum am dovedit şi aici în Botoşani, PNL va scăpa definitiv, începând din 17 iunie, de scenariile dezbinatoare şi va acţiona unitar, orientat spre rezolvarea agendei de zi cu zi a românilor! Întotdeauna noi, liberalii, am demonstrat în plan parlamentar că am promovat măsuri concrete legislativ şi social, pentru bunăstarea şi creşterea nivelului de trai al populaţiei şi dezvoltarea clasei de mijloc, ceea ce reprezintă principala condiţie a dezvoltării generale a ţării. Nu în ultimul rând, avem nevoie de creşterea gradului de responsabilizare politică a fiecărui membru PNL, atât în ceea ce priveşte respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale, cât şi în susţinerea principiilor economice sănătoase, care să permită dezvoltarea armonioasă şi reală a întregii societăţi. Nu în ultimul rând, îmi exprim optimismul cu privire la noul început al PNL din momentul apropiatului Congres! Politica agresivă a formaţiunilor aflate în prezent la guvernare poate fi combătută de noi doar prin solidaritate, devotament, înţelepciune, seriozitate şi maturitate. Sunt sigur că vom reuşi să readucem Partidul Naţional Liberal acolo unde îi este locul, la guvernarea ţării, aşa cum am reuşit să dăm şi preşedintele României! Aşa să ne ajute Dumnezeu! La Mulţi Ani, PNL! La Mulţi Ani, dragi liberali botoşăneni!”. (G.B.)