Manipulare, spirit de turmă, petarde, goană după imagine şi o realitate simplă: au fost votaţi trebuie lăsaţi să facă ce au promis. Lasă-i bă să-şi rupă gâturile! Cam aşa ar trebui să sune mesajul preşedintelui pas cu pas. El nu, ţine vaca de coarne şi spune că-i ciută! Am scris la fel, imparţial, când Guvernul Boc a tăiat salariile tuturor. N-am fost de acord poate, în sinea mea, cu faptul că unii funcţionari, adică cei „mici” au rămas cu lefuri mizerabile, respectiv câteva sute de lei pe lună. Am fost de acord, în sinea mea, însă cu eliminarea sporurilor aberante care făceau ca un „maimuţoi” analfabet de la o direcţie a unui Consiliu judeţean, de exemplu, să primească 5.000 lei lunar (cincizeci de milioane lei vechi, aşa cum era atunci). Nu asta e problema însă. Am publicat informaţia ca atare, am arătat ce spun unii şi alţii, am arătat ce s-ar fi putut întâmpla cu economia României dacă nu s-ar fi adoptat acele măsuri, după opinia specialiştilor şi atât. Au fost proteste plătite, comandate sau nu. Au fost urlete şi ţipete până ce totul a reintrat în firescul cotidian. S-a strigat împotriva lui Băsescu, împotriva lui Boc, ei şi ce? Boc, dacă e bun a fost reales primar la Cluj. Trecem peste.

Ajungem la momentul februarie 2017. Un guvern cu o largă susţinere în Parlament, cu o majoritate zdrobitoare în alegerile din decembrie anul trecut, adoptă unele măsuri care unora nu le plac. De ce 100.000 de cetăţeni nu au ieşit la vot să sancţioneze PSD? La alegeri au stat acasă iar acum ies în stradă. Asta e democraţie? PSD, cu alte denumiri, a condus România din 1990. Nu se ştia ce au făcut Iliescu, Năstase, Geoană, Ponta şi alţii ca ei? Ba se ştia. De unde vine revolta acum? De ce nu este lăsat guvernul să lucreze? A dat o ordonanţă de urgenţă. Un individ care cică ar fi formator de opinie, dar uită să spună că a „păpat” bani murdari cu sacu’, vorbeşte de 1989. Are tupeul să vorbească de decembrie 1989, făcând o asociere mult prea forţată.

Dar să revin. Am scris despre ce s-a întâmplat la tăierile de salarii. Scriu tot cu aceeaşi stare neutră despre activitatea Guvernului Grindeanu-PSD. De ce nu este lăsat Guvernul să-şi ducă la îndeplinire programul pe care şi l-a asumat? Primele măsuri au fost bune, chiar foarte bune. După câteva calde poate veni şi una rece, chiar îngheţată să-i spunem. E măsura adoptată de ei, de PSD cu Dragnea în frunte şi trebuie lăsaţi să-şi rupă gâturile sau să crească în ochii electoratului. Ce-i cu manipularea asta, ce-i cu mesajele care mai de care mai „revoluţionare”? Cui folosesc? Continuare în ediţia tipărită a regionalului Informatorul Moldovei din 8 februarie 2017.