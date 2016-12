La Vaslui, unele investiţii mari se finalizează şi încep altele

Written by:

Programul impus de primarul Vasile Pavăl a scos Vasluiul din anonimat şi, mai mult de atât, a deschis noi perspective de dezvoltare.

Marele program integrat de 20 milioane euro s-a finalizat, urmând să se recepţioneze toate lucrările care vor fi cinci ani în garanţie. An de an, la Vaslui, au fost lansate alte şi alte proiecte majore de investiţii, cu fonduri europene şi de la bugetul local. Ultima reuşită istorică, se poate spune, se referă la readucerea unei suprafeţe importante de teren în patrimoniul comunităţii. E vorba de fosta unitate militară care se întinde până la marginea parcului Copou. Recent ministerul Apărării a aprobat transmiterea obiectivului respectiv către comunitatea locală. Meritul pentru această reuşită istorică este al iniţiatorului, adică al primarului municipiului Vaslui, ing. Vasile Pavăl, cel care a făcut demersurile necesare. Pentru început acolo s-au propus mai multe investiţii, pentru că altfel obiectivul nu putea fi preluat. Zilele trecute, la şedinţa ordinară de Consiliu Local s-a aprobat proiectul privind preluarea acestui obiectiv important pentru Vaslui. Aprobarea însă n-a fost atât de simplă. Opoziţia din CL, marea opoziţie, formată din vreo doi-trei indivizi, s-a … opus. Ei, ce mai spuneţi de aşa ceva, oameni buni? Vasluiul n-are nevoie de teren, are de toate, n-are nevoie de noi obiective, cam acesta ar fi mesajul transmis de „marea” opoziţie din CL. Apoi, să te mai mire faptul că Vasluiul este privit … cum e privit, la nivel naţional? Dacă unii consilieri locali se opun dezvoltării comunităţii pe motive aberante, la ce să te mai aştepţi?

Din fericire pentru oraş, dar şi pentru cetăţenii de bună credinţă din Vaslui, grâul n-are aşa multă neghină anul acesta după alegerile locale. Revenind, aşadar, un proiect de hotărâre de pe „stufoasa” ordine de zi de la ultima şedinţă de Consiliu Local se referea la preluarea obiectivului în cauză de la ministerul Apărării. Prin procesul verbal ministerul a pus nişte condiţii. Ca să le respecte, administraţia locală a propus construcţia unui obiectiv social-comunitar în acea zonă. Ei, de aici începe circul! S-au trezit vreo doi aleşi să ceară locuinţe prin ANL şi alte aberaţii, pentru că „trebuie să ne orientăm atenţia şi spre tineri”, spunea un cetăţean care a fost cam toată viaţa lui activă, destul de scurtă până acum, că e tânăr, numit politic pe ici pe colo. Asta ce înseamnă? Înseamnă că respectivul e „profesioniat” rău, da’ rău! Lăsând gluma deoparte, administraţia locală a propus înfiinţarea unui complex comunitar însă a lăsat deschisă lista investiţiilor, aşa că se pot amenaja acolo şi alte obiective. Contestatarii au demonstrat fără vreun dubiu că sunt pe dinafară în ceea ce priveşte viaţa Vasluiului. Dacă omu’ care a fost şi director pe la pensii când partidul lui era la putere poate fi oarecum scuzat, că e tânăr şi n-are experienţă decât pe la lipit afişe, altul „care este” nu demult director la Casa de cultură Constantin Tănase, fost lider sindical şi şcolit la bătrâneţe, nu mai poate fi scuzat. Ionel Bordeianu, directorul instituţiei în care plouă când plouă şi afară, vrea şi el blocuri ANL în acea locaţie, dar a vorbit fără să cunoască situaţia reală. Municipiul Vaslui are proiect depus la Agenţia Naţională a Locuinţei pentru 360 de apartamente noi care se vor construi în zona industrială a oraşului. Altfel spus, a vorbit şi Ion că şi el e om, cum zice hâtru moldoveanul. Cât priveşte investiţiile noi, finalizate ori aflate în derulare sau cele care încep, în Vaslui, nu ajunge un ziar întreg pentru a fi descrise, dar puţini se informează înainte de a vorbi şi din acest motiv dau cu bâta-n baltă. La toate intervenţiile, dacă aşa pot fi numite aceste aberaţii, primarul municipiului Vaslui, ing. Vasile Pavăl a răspuns punctual, documentat şi evident că proiectele de hotărâre propuse au fost aprobate.

La Vaslui se premiază performanţa

Un proiect de hotărâre foarte important pentru o comunitate cum e Vasluiul, de unde cei mai buni tineri pleacă, se referă la sprijinirea performanţei de către comunitatea locală. Primarul a iniţiat un proiect de hotărâre prin care se acordă burse de performanţă, burse de merit şi burse sociale. Toate sunt binevenite, pentru că numai aşa o comunitate se poate dezvolta, stimulând şi sprijind tinerii. Ei sunt viitorul comunităţii şi trebuie sprijiniţi pentru a deveni oameni de nădejde, nu opozanţi de dragul opoziţiei. Dar şi aici au fost care s-au opus. Dacă nici performanţa nu trebuie promovată, în opinia unor opozanţi, atunci pot spune ăştia cum va creşte Vasluiul, dacă tot se declară interesaţi de acest aspect?

Un alt proiect important pentru comunitate a inclus preluarea iluminatului public de la furnizorul Eon. De asemenea, societăţile subordonate Consiliului Local au prezentat rapoarte de activitate, iar alte proiecte de hotărâre au vizat rectificarea bugetului, prezentarea raportului Curţi de Conturi, care n-a găsit nereguli majore în activitatea financiară a primăriei, administrarea depozitului de deşuri de la Paiu şi alte probleme curente ale oraşului. „Este un lucru îmbucurător că, după multe demersuri, am reuşit să preluăm acel obiectiv. Cel care a cedat a pus nişte condiţii pe care ni le-am asumat. În aceea ce priveşte locuinţele prin ANL, avem proiect depus pentru 360 de apartamente. E necesar în Vaslui un complex de servicii comunitare şi asta afirm după ce proiectul s-a aflat în dezbatere publică. Am primit multe idei, pot să apară şi alte opinii, dar pornim la drum, asta e important. E un obiectiv pe termen lung, în 20 de ani nu vom mai fi noi. Decizia dvs de astăzi e istorică şi nu spun vorbe mari. Important este să recăpătăm această suprafaţă de teren”, a spus primarul Vasile Pavăl înainte de a se aproba proiectul de hotărâre. În finalul reportajului de faţă mai ilustrăm opinia unui consilier local ceva mai raţional: „În primul rând trebuie felicitaţi cei care au iniţiat demersurile pentru preluarea obiectivului”. Iată de ce spuneam că nu e multă neghină anul acesta! (B.A.)