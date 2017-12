La umbra lui Ștefan cel Mare Vasluiul a îmbrăcat straie tradiționale

Written by:

Capre, urători, formații populare, moștenite din moși strămoși au venit în preajma anului nou în centrul municipiului Vaslui ca să amintească localnicilor și oaspeților că tradițiile reprezintă o bogăție inestimabilă a întregii zone. De Sfântul Ștefan, în cea de-a treia zi de Crăciun, în Piața Civică modernă a orașului reședință de județ au ajuns urătorii ca să vestească noul an ce stă să vină. Formații populare din tot județul au evoluat spre bucuria localnicilor și a oaspeților pe scena din centru. Anul nou să aducă bunăstare, liniște și credința că prin muncă, insistență și pasiune visurile devin realitate, acesta a fost mesajul adus de peste dealuri și văi în sunete de clopoței și-n pocnete de bici. Manifestarea de Sfântul Ștefan a devenit tradițională și este organizată an de an de Partidul Social Democrat. Astfel de manifestări sunt utile pentru că oamenii nu mai socializează, iar contradicțiile sunt la ordinea zilei. Sfânta zi de sărbătoare a readus frumusețea acestor meleaguri în prezent și a arătat că zona este bogată spiritual și tocmai această avere trebuie să fie cartea de vizită. Pe larg despre manifestarea de Sfântul Ștefan citiți în prima ediție din 2018 a regionalului Informatorul Moldovei.