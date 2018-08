La muncă, nu la întins mâna!

Mesajul este pentru reprezentanții companiilor care doreau să ia gratis gazele naturale din România. Deputatul Remus Borza afirmă tocmai ceea ce am publicat `n ediția precedentă a regionalului nostru. Acesta susține că Legea offshore pentru exploatarea gazelor naturale din Marea Neagră a fost adoptată de plenul Camerei Deputaților într-o variantă modificată pe ultima sută de metri, iar planurile companiilor care extrag petrol și gaze din Marea Neagră au fost date peste cap de unele schimbări, cum ar fi impozitul pe veniturile suplimentare.

„Războaiele secolului XXI se dau pe resurse. Lupta împotriva terorismului, drepturile omului, răsturnarea unor regimuri dictatoriale sunt doar pretexte. Miza reală sunt resursele de hrană și cele minerale. Guvernele care au acces la resurse vor putea asigura securitatea socială și prosperitatea economică a națiunilor pe care le conduc. Dumnezeu a binecuvântat poporul român cu pământuri bogate în resurse, dar l-a năpăstuit și cu niște conducători lași, lipsiți de viziune și curaj, dispuși pentru a ajunge sau a se menține la putere să vândă orice și pe oricine. Am început prin anii 90 a vinde industria românească pe o marcă. Că doar era un <<morman de fiare vechi>>. Așa au dispărut din economia românească aproape 4 milioane de locuri de muncă, mii de fabrici, uzine și combinate. Dezindustrializarea României mai înseamnă și un deficit de balanță comercială de peste 12 miliarde euro anual. Adică o dependență sinucigașă de importuri, adică de alte state. După ce am pus industria pe butuci, am vândut pe doi poli pământul bunilor și străbunilor pe care l-au hrănit cu sânge și sudoare. Și codrii seculari ai patriei au fost puși la pământ și exportați ca bușteni sau cherestea”, spune parlamentarul.

Munții noștri au o poartă / Noi cerșim din poartă în poartă

Când s-a terminat industria s-a trecut la rezervele naturale. „După 2000, am trecut într-o nouă etapă de spoliere a resurselor țării. Dacă în primii zece ani de tranziție de nicăieri spre niciunde am vândut tot ce se putea vinde pe palierul upground, după 2000 am început să vindem pe palierul underground. În perioada 2004-2008, am vândut rezervele de petrol și gaze din perimetrele onshore (continentale), pentru ca în perioada 2008 – 2018 să vindem rezervele de petrol și gaze din perimetrele offshore (platoul continental al Mării Negre). Urmează rezervele de cupru, aur și alte metale rare. După care vom ajunge ca în poezia lui Octavian Goga: Munții noștri au o poartă / Noi cerșim din poartă în poartă”, mai spune Borza. Continuare în ediția tipărită a regionalului Informatorul Moldovei din 18 iulie 2018.