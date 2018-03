La masa amărâţilor, FC Botoşani începe turneul play out din postura de lider

Generalul iarnă şi-a pus amprenta şi peste fotbalul românesc, atât cât a mai rămas din acesta, drept pentru care zăpada abundentă şi temperaturile foarte scăzute au generat amânarea turneelor play off şi play out precum şi a două meciuri din sferturile de finală ale Cupei României. După ce şi-au bătut joc de Măria sa fotbalul, alunecând ca un Hopa Mitică de pe locurile de play off, fotbaliştii botoşăneni vor începe la finalul acestei săptămâni turneul play out, competiţia finală destinată amărâţilor. Iată programul primei etape: FC Botoşani – Juventus Bucureşti (vineri 9 martie, ora 18.00), Concordia Chiajna – Sepsi Sfântul Gheorghe (sâmbătă 10 martie, ora 18.00), FC Voluntari – ACS Poli Timişoara (duminică 11 martie, ora 18.00) şi Dinamo Bucureşti – Gaz Metan Mediaş (luni 12 martie, ora 20.45). Etapa a doua de play out programează partidele: Juventus Bucureşti – ACS Poli Timişoara (vineri 16 martie, ora 18.00), Gaz Metan Mediaş – Concordia Chiajna (sâmbătă 17 martie, ora 18.00), FC Botoşani – Dinamo Bucureşti (sâmbătă 17 martie, ora 20.45) şi Sepsi Sfântul Gheorghe – FC Voluntari (sâmbătă 17 martie, ora 20.45). Înaintea turneului play out, după înjumătăţirea punctelor, clasamentului amărâţilor se prezintă astfel: 1, FC Botoşani 20 puncte, 2. Dinamo Bucureşti 20 puncte, 3. Concordia Chiajna 14 puncte, 4. FC Voluntari 14 puncte, 5. ACS Poli Timişoara 14 puncte, 6. Sepsi Sfântul Gheorghe 10 puncte, 7. Gaz Metan Mediaş 8 puncte, 8. Juventus Bucureşti 6 puncte. Iar pe 13 martie, de la ora 17.30, a fost reprogramată partida din sferturile Cupei României, FC Botoşani – CSM Poli Iaşi. (Gabriel BALAŞA)