La Găgești se anunță vremuri bune

Așezată într-un cadru natural pitoresc, pe Valea Elanului, comuna Găgești din județul Vaslui este una dintre cele mai vechi așezări ale locului. Este atestată documentar acum mai bine de 600 de ani. Alături de alte sate de pe Valea Elanului beneficiază de o scurtă descriere și în Descrierea Moldovei a marelui domnitor Dimitrie Cantemir, cel care s-a născut în această zonă, la Hurdugi. Găgeștii zilelor noastre înseamnă o comună mare cu sate așezate de răzeși. Conform ultimului recensământ populația comunei numără 3.100 de suflete care trăiesc în satele componente: Găgești, Giurcani, Tupilați, Peicani și Popeni. „Mulți oameni sunt plecați la muncă în străinătate. De la noi sunt plecați mai bine de 200. Este bine că se întorc acasă și investesc. Populația este în scădere, ca peste tot în țară, dar este îmbucurător faptul că avem destul tineret și că toate școlile din comună sunt pline de copii. Acest lucru mă bucură foarte mult pentru că ei sunt viitorul nostru și trebuie să facem orice-i necesar pentru a da totul în procesul de educație”, ne spune Costică Stupu, primarul comunei. Economist cu experiență el este primarul comunei din 2012, atunci când a preluat frâiele comunei împreună cu un morman de datorii făcute de vechea conducere în urma unor proiecte și investiții nefericite. „Nu-mi place să vorbesc despre acest subiect. Ce a fost, a fost. Am venit și am plătit vechile datorii. Apoi s-au mai limpezit apele în vechile proiecte și planuri ale fostei conduceri. Ne-a fost foarte greu dar am reușit. Mulțumesc echipei cu care lucrez pentru că a fost alături de mine în această grea încercare. Nu e ușor să fii primar și să trăiești cu gândul că îți vor fi blocate conturile pentru datorii care nu îți aparțin, pentru lucrări numai pe hârtie și câte și mai câte. Am trecut peste această perioadă neagră în activitatea noastră și ne canalizăm întreaga energie pentru proiectele noi și pentru dezvoltarea comunei”, ne-a mai spus plin de optimism Costică Stupu.

Proiecte de milioane

Unul dintre motivele de bucurie pentru primarul Găgeștiului este că deja a semnat contractele de finanțare pentru proiecte prevăzute în Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL), etapa a II-a.

„Am o mare satisfacție acum la început de an pentru că am reușit să semnez contractele de finanțare la o serie de proiecte în PNDL 2 și care vor însemna transformări extraordinare pentru comunitatea noastră. Este vorba de proiectele care implică o grădiniță nouă la Giurcani, un dispensar la Găgești, asfaltarea mai multor drumuri de interes local și, nu în ultimul rând, construirea podurilor peste râul Elan la Tupilați, Găgești și Popeni. Sunt numai o parte din ceea ce avem în vedere. Continuăm lucrările în cadrul master-planului de apă și canalizare și sperăm ca până în 2020 să avem apă curentă peste tot în comună. Sunt lucrări absolut necesare. Ne vom gospodări cu banii în limita bugetului pe care îl avem și vom scrie și înainta proiecte. Trebuie să ne mobilizăm și să facem și în comuna noastră ceea ce au făcut alții în comunele vecine. Oamenii de la noi au înțeles că am avut greutăți din cauza investițiilor ineficiente din trecut, dar vor și ei să vadă drumuri asfaltate ca la Vutcani și utilități. Nu putem continua în aceste timpuri fără a moderniza zi de zi comuna noastră. Mă gândesc la cele 9 proiecte pe care le avem în derulare și care vor contribui mult la transformarea în bine a comunei noastre. Tinerii care acum lucrează în străinătate vor putea veni să-și construiască noi locuințe pentru că vor avea asfalt, apă și canalizare așa cum e în Occident. Avem o echipă profesionistă la primărie și în ultimii ani am deprins și problema scrierii și accesării de proiecte cu bani europeni. Anul acesta, în urma proiectelor pe care le-am depus, urmează să asfaltăm și noi nu mai puțin de 5 kilometri de drumuri comunale, ceea ce înseamnă destul de mult”, a mai precizat Costică Stupu, primarul comunei Găgești.

Continuare în ediția tipărită a ziarului regional Informatorul Moldovei de miercuri 24 ianuarie 2018.