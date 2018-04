La Fălciu Prutul curge mai repede

Fostul Ținut al Fălciului care a dat țării și lumii cărturari și domnitori revine la măreția și importanța ce i se cuvine.

Fost Ținut, o zonă care a dat țării și lumii cărturari și domnitori, Fălciul astăzi este o oază de dezvoltare într-un peisaj care cam lasă de dorit. Lasă de dorit pentru că n-a existat și încă nu există voință la nivel național pentru dezvoltarea accelerată a comunităților locale. Aici însă timpul curge mai repede și cu folos pentru această frumoasă comunitate de oameni vrednici. După multe și nenumărate schimbări și perioade în care totul parcă mergea înapoi, în ultimii ani la Fălciu s-au făcut pași importanți pentru dezvoltarea în ansamblu a comunității. Mereu pe drumuri și interesat să obțină fonduri europene și guvernamentale, primarul Neculai Moraru a reușit să așeze comunitatea pe calea unei dezvoltări sănătoase. Anul acesta vine cu alte investiții necesare, în timp ce alte proiecte așteaptă să intre la finanțare.

Așezată cam la jumătatea drumului dintre Huși și Bârlad, comuna Fălciu a fost mereu centrul zonei și dezvoltarea s-a făcut în etape. Cu terenuri agricole bogate, străjuită de Prutul care împarte Moldova în două Moldove comuna Fălciu avea nevoie în frunte de un om dedicat comunității. După cum am precizat și cu altă ocazie, aici se dau lupte crâncene în fiecare an electoral pentru alegerea primarului, dar oamenii vrednici de la Fălciu știu să aleagă pe cel mai bun în frunte. Degeaba cheltuie unii bani cu nemiluita, degeaba se aruncă mizerii în toate părțile, Fălciul a fost așezat de primarul Neculai Moraru pe drumul dezvoltării și tot domnia sa va definitiva acest program ambițios.

Fălciul își continuă drumul spre dezvoltare

Există locuri în Moldova unde actul managerial al celor care conduc destinele comunității își pune puternic amprenta asupra dezvoltării localităților și nu în ultimul rând asupra calității vieții oamenilor care trăiesc aici. Un exemplu mai mult decât elocvent este administrația comunei vasluiene Fălciu ce și-a început drumul european în urmă cu mulți ani când în România abia se auzea de proiecte cu finanțare europeană. Primarul Neculai Moraru a început drumul european ca orice om gospodar care știe să construiască ceva durabil. Primul pas în această direcție a fost închegarea unei echipe de profesioniști care să înțeleagă mecanismul european de acceptare și finanțare a proiectelor. ~n ani de muncă și de eforturi a reușit, împreună cu echipa din primărie, să atragă în comună investiții de milioane și milioane de euro. Drumul continuă și vrednicul primar al comunei vasluiene nu îi uită nici pe colegii săi. ~n calitate de președinte al Asociației Comunelor din România-filiala Vaslui și al Grupului de Acțiune Locală Moldo- Prut, Neculai Moraru încearcă mereu să reprezinte cât mai profesionist interesele comunităților din această parte a Moldovei.

„Avem două contracte de execuție care vizează construirea unei grădinițe și modernizarea unor artere rutiere”, declară primarul Neculai Moraru. Alte trei proiecte de anvergură, pe Programul Național de Dezvoltare Locală etapa a doua, au fost înaintate. Aceste proiecte vizează școlile Copăceana și Rânzești care vor fi modernizate. Apoi urmează dispensarul uman din Fălciu, care va fi transformat în centru de permanență pentru toată zona. Suma atrasă în comună se ridică la 3,9milioane de lei.

La grădiniță, vor fi investiți 500 000 de euro. Va fi un sediu cu patru săli de clasă, televiziune cu circuit închis, deci condiții moderne. Avansul a fost deja transmis de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale. Al doilea proiect, tot pe măsura 7.2 vizează asfaltarea a 5,6 kilometri de drumuri sătești.

Spuneam anterior că suntem în România, deci suntem români. Românește vorbind o investiție publică se derulează foarte greoi pentru că necesită documentație stufoasă și inutilă. “Procedurile sunt greoaie. Noi avem nevoie de simplitate pentru a trece etapele premergătoare execuției. Din păcate realitatea stă altfel. De exemplu, la grădinița care va fi construită în Fălciu, procedura a început încă din martie 2017. Abia acum am reușit să finalizăm achiziția, deși trebuia săfi început construcția. Sperăm ca la asfaltare să meargă mai repede, să nu ne apuce 2019. Am ridicat problema și la nivel de guvern. Nu am fost ascultați. La nivelul județului Vaslui sunt doar trei persoane din partea Agenției Naționale de Verificare și Monitorizare a Achizițiilor Publice. Ținând cont că sunt multe roiecte ar mai trebui angajat personal. Cei trei funcționari nu pot face față și de aici apar termene prelungite”, susține primarul de la Fălciu.

Lipsă și de constructori serioși

Sunt multe investiții în lucru la Fălciu, dar, mai spune primarul Neculai Moraru, “necazul de abia acum vine”. Administrația locală se declară mulțumită că are aprobate aceste investiții însă crede că se vor bloca proiectele din cauza constructorilor. “Prevăd că ne vom bloca la un capitol care se numește constructori. Sunt foarte multe lucrări în județ și puțini constructori cu forță de muncă bine pregătită. N-o să aibă cine lucra la obiectivele pe care ni le dorim finalizate în termen și de calitate. Am deja exemplul grădiniței. Au depus cinci firme cereri de participare, dar a rămas doar una în competiție, iar eu, unul, am rețineri privind forța de muncă de care dispune. Aici, la fonduri europene, nu te joci cu termenele și cu calitatea lucrărilor”, a declarat Neculai Moraru.

Așadar, dacă proiectele au fost admise, deci realizate corect, vine licitația unde pot să apară diverse contestații, iar dacă s-a trecut și de această etapă lipsesc firmele de construcții, deci exact cum spuneam anterior este o întreagă folozofie să realizezi un obiectiv în România capitalistă. Mai greu sau mai ușor aleșii care chiar vor să facă ceva în comunitățile pe care le administrează reușesc în cele din urmă. E păcat însă că se pierde timp destul de prețios cu multe problem care n-ar trebui să existe.

Revenind la Fălciu, mai trebuie spus că aici oamenii sunt vrednici, Dumnezeu a fost darnic pe aceste meleaguri și totul în jur este mereu în schimbare. (Marius HERMENIUC)