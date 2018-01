La Dragomirești căruța s-a urnit din loc

Când există voință și o echipă unită la conducerea primăriei apar și rezultate în dezvoltarea pe viitor a comunității.

Comuna Dragomirești este una dintre cele mai vechi și mai mari comune ale județului Vaslui. Așezată la granița cu județul Bacău, comuna este de o frumusețe aparte cu cel 11 sate ale sate pierdute printre dealurile împădurite. Comuna numără peste 5.000 de suflete și ca în mai toate așezările Moldovei de astăzi se muncește din greu pentru dezvoltare. Oamenii se ocupă cu agricultura și creșterea animalelor, iar tinerii cu plecatul în Occident. “Tinerii comunei noastre pleacă și ei așa cum pleacă toți să își facă un rost <<afară>>. Este bine că se întorc acasă cu ceva bănuți și în fiecare sat vezi case noi și frumoase”, ne-a spus Aurel Cosma, viceprimarul comunei. ~mpreună cu Dănuț Iacob, primarul din 2016 al Dragomireștiului, formează o echipă redutabilă a cărei principală sarcină este să finalizeze vechile proiecte lasate în coadă de pește de vechea administrație și să implemeteze urgent altele noi, pentru că Dragomireștiul a rămas în urmă la acest capitol fată de comunele vecine.

Tineri și dornici de muncă, cei doi edili de la Dragomirești s-au pus pe treabă imediat ce au câștigat alegerile în anul 2016. “Am candidat pentru că am vrut să le arăt oamenilor că se pot face lucruri bune și în comuna noastră mult mai multe decât a făcut fosta conducere a comunei. Au făcut și ei destule, dar am considerat că se poate lucra mai mult și mai bine pe structura aceasta a fondurilor europene. Politică nu am făcut niciodată drept pentru care partidul pe care l-am reprezentat în alegeri este PSRO, o mare necunoscută pentru cei de la noi. Le este greu să pronunțe numele partidului și de accea îi spun partidul lui Geoană. Oamenii nu votează partidele ci omul și viziunea pe care acesta o are pentru dezvoltarea comunității. Nu spun că cei care au fost înaintea noastră nu au făcut destule dar strategia noastră de dezvoltare este alta. Vrem să facem în primul rând infrastructura în toate satele componente. Vom asfalta acolo unde banii din fondurile europene și cei din bugetul propriu ne-o vor permite sau măcar vom pietrui acolo unde nu ne ajung banii. Cumva trebuie să facem să scoatem satele din mocirlă. Primii pași în această direcție deja i-am făcut. Am pietruit drumuri comunale și sătești în localitățile unde nu a fost piatră pe drumuri nici înainte, nici după 1990. ~n cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală (PNDL) etapa a II-a am semnat contractul de finanțare pentru asfaltarea a 4 kilometri de drumuri în satele Dragomirești și Rădeni și construirea unui corp nou de clădire pentru liceul de la Vladia. Ne pregătim cu ardoare pentru PNDL3 și echipa noastră urmărește zi de zi selecția de proiecte și sursele de finanțare pentru că nevoile comunei sunt mari și oamenii devin din ce în ce mai exigenți. Văd în alte comune cum se asfaltează, se fac rețele de apă și canalizare și își doresc astfel de elemente de confort și în gospodăriile lor”, ne-a mai spus Dănuț Iacob, primarul comunei vasluiene Dragomirești.

Proiectele aflate în derulare în comuna vasluiană au un impact pozitiv asupra populației și acest lucru se vede la fiecare pas. ~n această perioadă, populația de etnie rromă beneficiază de un amplu proiect de incluziune socială și reconversie profesională. Peste 560 de rromi de aici sunt școliți pe bani europeni cum să înființeze și să dezvolte o afacere non agricolă și cum să pună umărul la dezvoltarea comunității în care trăiesc și care i-a ajutat atât de mult în acești ani prin programele de asistență socială. “Sperăm ca în urma implementării acestui proiect, să vdem și la noi o serie de afaceri care să ducă la dezvoltarea economiei comunei”, ne-a declarat încrezător viceprimarul Aurel Cosma.

Tot el ne-a mai prezentat un proiect transfrontalier, în parteneriat cu localitatea Gura Bâcului, raionul Anenii Noi din Republica Moldova, în cadrul căruia admnistrația comunei Dragomirești dorește construirea unui cămin cultural nou și conservarea monumentelor istorice din comună cum este biserica de lemn din satul Poiana Petrei. “Orice proiect cu finanțare europeană pe care îl accesăm este aur curat pentru dezvolarea comunității noastre. Toți ne înghesuim la proiectele mari, de milioane de euro pe segmentul de infrastructură și de multe ori uităm de cele mai mici pe cultură și sănătate. Noi vrem să accesăm orice proiect și orice sursă de finanțare, pentru că fiecare înseamnă un pas înainte pentru o viață mai bună”, ne-a mai precizat Dănuț Iacob.

Podul de la Vladia a fost reparat după lupte seculare

Podul din satul Vladia este celebru în mass media locală vasluiană pentru că mereu era cauza unor inundații de proporții în acest sat. De câte ori ploua mai tare, apele pârâului care împarte Vladia se umflau și se loveau de podul prost executat și reparat cu bani mulți și de nenumărate ori de fosta administrație a comunei. Podul ce avea menirea de a regulariza apele se transforma într-un veritabil baraj și apele se vărsau în gospodăriile oamenilor. “Podul acesta a fost una dintre prioritățile noastre. Nu trebuia să fii specialist în lucrări hidrotehnice pentru a vedea care este cauza producerii inundațiilor. Era prea jos și tuburile de transfer a apei erau foarte înguste. Am găsit un constructor care ne-a înțeles, am ridicat nivelul podului și am schimbat tuburile cu unele corespunzătoare. Probleme nu au mai fost și nici nu vor mai fi. Dacă autoritățile județene vor manifesta înțelegere și vor dispune de fonduri pentru asfaltarea celor 8 kilometri de drum județean ce leagă centrul de comună de satul Doagele, putem spune că una dintre cele mai mari probleme ale comunității noastre este rezolvată a mai spus primarul de la Dragomirești. (Marius HERMENIUC)