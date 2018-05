La Botoșani, politica e un joc al orgoliilor mărunte

Reporter: Despre politică se poate vorbi?

Primarul municipiului Botoșani, ing. Cătălin Flutur: Sunt în politică din 1990, dar nu pot spune că fac politică. Avem destul de lucru pentru modernizarea orașului. Trebuie să găsim permanent soluții pentru dezvoltarea acestuia. Nu ajung câteva monumente istorice pentru ca Botoșaniul să fie atractiv, să fie vizitat, să se dezvolte din punct de vedere economic și social. Prima problemă este lipsa unui drum de mare viteză, a unei autostrăzi din Moldova către Ardeal. Oportunități există în zonă, orașul Botoșani asigură condiții bune pentru dezvoltarea diverselor activități economice, dar lipsa unei legături cu restul țării e o problemă capitală. Revenind la întrebare, politica la Botoșani e un fel de joc al orgoliilor, nu are corespondent în realitate. Orașe conduse de primari ai partidului de guvernământ, PSD, au crescut impozitele și taxele conform legii, iar la Botoșani din 2013 n-au crescut. Am propus Consiliului Local o creștere, așa cum spune legea, a taxelor și impozitelor pentru ca să putem acoperi golul creat. Fără 170 de voturi nu am obținut majoritatea în Consiliul Local la alegerile din 2016. Opoziția are 12 consilieri iar noi 11. S-au opus. Motivul este electoral. Sunt mari probleme și e posibil ca prin iulie-august să rămânem fără bani. Ce pot să spun? Sunt destule aberații. Unii din opoziție propun să se facă nu știu ce obiectiv, dar nu vin și cu sursa de finanțare. Au votat bugetul în forma actuală, știu că nu sunt bani și este imposibil, dar ei vor. Apoi, și-au pus oamenii lor la conducerea societăților comerciale din subordinea Consiliului Local pe principiul apartenenței politice. Aceștia au adus acele societăți în situații dezastruoase și acum vin consilierii și cer să se aloce bani pentru acele societăți comerciale. Repet, au votat o dată bugetul și legal nu se mai poate schimba ceva, însă ei vor să se aloce bani acelor societăți. Asta-i politica la Botoșani.

Reporter: Sistemul centralizat de termoficare funcționează la Botoșani. Consumatorii, persoane fizice sau juridice, plătesc mai puțin pentru încălzire și apă caldă în sistem centralizat decât dacă ar avea centrală proprie. Botoșaniul e singurul oraș din Moldova unde funcționează pe profit o societate de termoficare. Cum de aici se poate când orașe mari ca Iașul sau Galațiul au probleme deosebite?

Primarul municipiului Botoșani, ing. Cătălin Flutur: Am aplicat un proiect cu fonduri europene pentru modernizarea sistemului de termoficare. Pe vechea structură nu mai poate funcționa o centrală. Acele centrale erau proiectate să producă abur tehnologic pentru unitățile industriale, iar ce rămânea mergea la încălzire. Centralele nu trăiau din agentul termic, ele produceau abur tehnologic și de aceea puteau funcționa cu profit. După ce au dispărut marile unități industriale centralele au rămas doar cu agentul termic și de aceea au falimentat. Am accesat un proiect cu fonduri europene pentru modernizarea sistemului și acum centrala termică produce și energie electrică pe care o vinde în rețea. Așa poate fi profitabilă. Viitorul acesta este. Sistemul centralizat e mai benefic pentru consumator din toate punctele de vedere. Factura la încălzire pentru un apartament cu două camere, de exemplu, e mult mai mică dacă apartamentul e racordat la sistemul centralizat în raport cu factura la gaz dacă are centrală proprie. Apoi, durata de viață la o centrală de apartament este de 10 ani. Unii consumatori casnici poate nici nu au terminat de plătit centrala pe care au achiziționat-o în rate când se încheie viața acesteia. Aceste centrale de apartament sunt adevărate bombe cu ceas. E o problemă și aici însă cu subvențiile pe care trebuie să le acordăm din bugetul local. Unii cetățeni sunt dezavantajați în raport cu alții. Nu toți care sunt racordați la sistemul centralizat ar trebui să primească subvenții, așa cum prevede legea acum.

Reporter: Cum vedeți viitorul orașului?

Primarul municipiului Botoșani, ing. Cătălin Flutur: Botoșaniul nu poate rămâne doar la atracții istorice, religioase și culturale. Botoșaniul trebuie să crească din punct de vedere economic și așa cum spuneam anterior e nevoie de o autostradă. Din punct de vedere turistic Botoșaniul este apreciat, dar și aici apare problema drumurilor. În ceea ce ne privește pe noi căutăm să atragem cât mai multe fonduri europene și avem proiecte pe toate liniile de finanțare. După ce va fi terminat Complexul Cornișa, cel mai mare de acest fel din Moldova, Botoșaniul va fi și mai atractiv din punct de vedere turistic și pentru recreere. (B. A.)