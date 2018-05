La Botoşani, liberalii sunt tot mai supăraţi pe pesedişti

Săptămâna trecută liberalii botoșăneni au susţinut o conferinţă de presă unde, printre altele, au punctat nişte chestiuni din şedinţele consilierilor locali. Primul înscris la cuvânt a fost Viorel Iliuţă, preşedintele Organizaţiei municipale a PNL Botoşani: „În ședința de Consiliu Local din aprilie a figurat un proiect de hotărâre prin care PNL Botoșani dona de principiu Primăriei municipiului Botoșani, un bust al marelui om politic Ion C. Brătianu, solicitând Consiliului Local, acordul pentru amplasarea acestui bust în parcul Junior. Consiliul Local a picat prin vot acest proiect de hotărâre. Consilierii locali majoritari PSD au respins acest proiect. Comuniștii l-au băgat în pușcărie și l-au ucis pe ultimul politician liberal din marea familie a Brătienilor, o familie care a avut o contribuție esențială la făurirea României moderne și la înfăptuirea Marii Uniri. Consilierii PSD, urmașii comuniștilor încearcă să-i șteargă pe Brătieni din istorie. Pe ei îi caracterizează lipsa de respect față de înaintași. Poate au și dreptate. Pe cine ar putea să evoce ei din trecutul lor? Pe Ana Pauker, pe Gheorghe Gheorghiu Dej sau pe Ion Iliescu? Nu e normal să refuzi istoria țării tale doar din interese obscure, să refuzi înfrumusețarea orașului doar pentru că Brătianu a fost liberal, mi se pare o rușine. Pe memoria unuia dintre cei mai importanți oameni din istoria modernă a României, au scuipat niște consilieri locali de la Botoșani”. După care consilierul local liberal Maricel Maxim a declarat că pesediștii din Consiliul Local Botoșani blochează dezvoltarea municipiului. Consilierul liberal a susţinut că mai multe proiecte nu au putut fi demarate în ultima perioadă deoarece consilierii PSD nu au dorit să le aprobe şi că în Consiliul Local Botoșani nu se mai face administrație ci doar politică și circ: „În Consiliul Local noi trebuie să facem administrație și nu politică sau alt gen de activități. Sunt proiecte pentru construirea de locuințe și ansambluri de locuințe care nu reușesc să treacă din cauza faptului că acei colegi de la PSD nu înțeleg că Botoșaniul are nevoie de dezvoltare. Un asemenea proiect ar duce la creșterea și pe orizontală a activității economice în municipiul Botoșani. Firmele lucrează și plătesc impozite și taxe locale. De asemenea, noi am cerut ca Parcul de agrement Cornișa să fie preluat pe obiective pentru că avem obiective finalizate sută la sută. Ca urmare a închirierii terenurilor de fotbal și tenis, a patinoarului și amfiteatrului, s-ar putea aduce bani la bugetul local. Acum două săptămâni am fost împreună cu primarul municipiului și cu consilierii locali, să vedem stadiul lucrărilor de la Cornișa. Specialiștii de acolo spun că suntem la peste 95%. Nu înțelegem de ce nu doresc colegii noștri să dăm drumul cât mai repede la acest proiect important care ar aduce inclusiv notorietate Botoșaniului. La Consiliul Local, în loc să facem administrație, facem discuții politice și circ”. (G.B.)