La Botoşani bate la uşă primul eveniment cultural major al anului

Menţinând o veche tradiţie culturală de început de an, Fundaţia Culturală “Hyperion – Caiete Botoşănene” va organiza luni 15 ianuarie – Ziua Culturii Naţionale, cea de a XXVII-a ediţie a Premiului Naţional de Poezie “Mihai Eminescu” – Opera Omnia pe anul 2017. Pentru acest prestigios premiu au fost propuşi 24 de poeţi români, rspectiv: Constantin Abăluţă, Adrian Alui Gheorghe, Liviu Antonesei, Leo Butnaru, Vasile Dan, Nichita Danilov, Marian Drăghici, Ovidiu Genaru, Ion Gheorghe, Nora Iuga, Sorin Mărculescu, Ioan Moldovan, Aurel Pantea, Marta Petreu, Ioan Es. Pop, Cassian Maria Spiridon, Liviu Ioan Stoiciu, Arcadie Suceveanu, Doina Uricariu, Lucian Vasiliu, Vasile Vlad, Călin Vlasie, George Vulturescu, Matei Vişniec. În urma unui sondaj au mai rămas în cursă şapte poeţi: Nichita Danilov, Ovidiu Genaru, Nora Iuga, Ioan Moldovan, Aurel Pantea, Marta Petreu şi Liviu Ioan Stoiciu. Gala de decernare a premiului va avea loc luni, 15 ianuarie 2018, ora 17.00, în actuala sală de spectacole a Teatrului „Mihai Eminescu” de la Casa de Cultură a Tineretului Botoşani. 35.000 de lei va fi În acest an, valoarea Premiului Naţional de Poezie va fi de 35.000 lei. În cadrul galei de decernare a Premiului Naţional de Poezie “Mihai Eminescu” pe anul 2017, va avea loc un recital extraordinar cu spectacolul „Madam Mon Amour” susţinut de cunoscutul cantautor Nicu Alifantis. Reamintim că anul trecut importantul premiu cultural i-a fost atribuit poetului şi scriitorului Mircea Cărtărescu. Trist este că şi în acest an, scriitorii şi poeţii României vor putea „admira” ruinele teatrului botoşănean atunci când vor depune flori la bustul Luceafărului poeziei româneşti. (G.B.)