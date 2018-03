Județul Vaslui/Un nou început pentru comuna Vetrișoaia

Vetrișoaia este una dintre cele mai vechi și mai frumoase așezări de pe Valea Prutului. Comună mare și cu oameni mândri, Vetrișoaia s-a mândrit mereu cu potențialul său agricol. Încă de pevremea lui PetruRareș, aceste locuri au reprezentat un important bazin agrar în economia Moldovei. Timp de sute de ani, boierii moldoveni, comuniștii mai apoi, au știut să valorifice potențialul agricol al zonei și au creat aici unele dintre cele mai profitabile societăți ale județului Vaslui. Specialiști de cea mai bună condiție au lucrat aici ani de zile și acum dețin firme care continuă tradiția marilor moșii de înainte. Unul dintre ei este tânărul inginer Cornel Stângă, fiu al acestor meleaguri, care în 2016 s-a hotărât să candideze pentru funcția de primar. A câștigat la scor de neprezentare fotoliul de edil al Vetrișoaiei și s-a apucat de treabă. Venit din mediulprivat, unde a condus spre succes afaceri în domeniul agricol, Cornel Stângă, a adus un suflu nou în actvitatea primăriei. Primul lucru pe care l-a făcut a fost implementarea unui stil în care să primeze munca și dăruirea față de comunitate. Le-a cerut acest lucru salariaților din primărie dar și oamenilor din comună. “Vetrișoaia avea nevoie de o schimbare. Rămăsesem în urmă față de comunele vecine în ceea ce privește proiectele de dezvoltare și nu am putut să stau și să urmăresc impasibil această situație. În admnistrație este ca în afaceri. Dacă ești muncitor și serios nu ai cum să nu obții succesul. M-am speriat când am venit de numărul mare al celor care primeau ajutor social. Oameni buni de muncă ce pot răsturna munții stăteau la mila statului la lucrat pe șanțuri. Din 170 de dosare câte am găsit la începutul mandatului nu știu dacă mai am 60. Personal le-am găsit multora dintre ei locuri de muncă și acum, când văd că pot câștiga de zece ori cât ajutorul social, vin și îmi mulțumesc. Un alt lucru ce m-a determinat să candidez a fost ritmul foarte lent cu care s-au accesat fondurile europene pentru dezvoltarea comunei. Nu pot să înțeleg metoda mersului cu căciula în mână pe la ușile ministerelor când tot ceea ce trebuie să facem este să citim cu mare atenție, să scriem proiectele cu foarte mare responsabilitate și să accesăm fondurile. Uniunea Europeană ne oferă banii, noi trebuie să știm pentru ce și cum să îi cerem dar mai ales pe ce îi folosim”, ne-a declarat primarul comunei vasluiene Vetrișoaia.

Tânarul edil are planuri mari pentru comunitatea pe care o reprezintă. Prioritățile sale sunt asfaltarea a 5,6kilometri de drumuri comunale și sătești dar și modernizarea unor școli din comună. “Aceste lucrări vor fi făcute din bani veniți prin Programul Național de Dezvolatre locală, dar pentru modernizarea Liceului Tehnologic avem în vedere accesarea de fonduri europene. Un alt lucru pe care îl doresc este să fac tot ceea ce îmi stă în puteri pentru a vedea modernizat și drumul național ce duce de la Galați la Iași și care ne străbate comuna. Apreciez lucrările făcute de cei din județul Iași și sper că în cel mai scurt timp acest lucru se va întâmpla și pe raza județului nostru. Este una dintre cele mai importante artere de circulație care face legătura între comunele mari de pe Valea Prutului și este păcat de starea în care se află. Un astfel de drum modernizat, asigurarea unor rețele de canalizare și apă, ar atrage în zonă investitori care ar contribui la dezvoltarea zonei. Lipsa lor ne condamnă la resemnare. Eu nu pot să mă resemnez și de aceea lupt și voi lupta în continuare”, ne-a mai spus tânărul primar al comunei vasluiene. Una dintre problemele cu care se confruntă comuna este lipsa rețelelor de apă și canalizare, mult așteptate în cadrul unui masterplan județean care nu se mai finalizează. “Așteptăm implementarea acestui proiect de ani și ani de zile. Suntem sătui de studii de fezabilitate și alte zeci de hârtii fără valoare. Dacă se mergea pe inevestiții pe zone mai mici proiectul era gata. Așa nici măcar nu a început. Lipsa acestor elemente care sunt apa și canalizarea alungă investitorii și tinerii de la țară. Crește numărul caselor părăsite, a crucilor în cimitire și scade numărul nașterilor și al elevilor din școli. Trebuie să gândim pe termen lung ce avem de făcut pentru comunitate și pentru modernizarea comunei pentru că numai așa vom atrage investitori și ne vom aduce tinerii acasă”, ne-a mai precizat în încheiere Cornel Stângă, primarul comunei vasluiene Vetrișoaia. (Marius HERMENIUC)