Jaf ca-n codru ori prostie fără limite într-o comună în care de la Traian și Decebal pare că s-a schimbat nimic

Senzațional. Am găsit comuna primitivă. O clădire de aproape un milion de euro stă să se pornească, o ruină a unui fost bloc de locuințe poate omorî oameni, iar administrația locală se face că mai zvârle niște piatră pe niște ulițe ca să mai iasă acolo de-o savarină, o scobitoare, adică un comision la purtător.

De prostie, neinformare, slugărnicie, hoție și de toate ingredientele care decurg din aceste „calități” vorbea recent și noul președinte al Academiei Române. Omu’ spunea pe bună dreptate că din aceste motive România e-n urmă cu decenii față de Occident. Se poate și mai rău însă. Coborârea în hăul întunecat continuă pentru că poporul înghite multe, iar în frunte ies doar cozi de topor. Arătăm permanent că și unele comunități locale din Moldova lui Ștefan cel Mare și Sfânt se pot dezvolta cu bani europeni și guvernamentali dacă există voință, pasiune și implicare din partea aleșilor locali. Sunt și comunități locale situate însă la cealaltă extremă. E adevărat că sunt din ce în ce mai puține. Aici timpul parcă a înțepenit cu mii de ani în urmă. Natura se prezintă în toată splendoarea sălbăticiei. De fapt ar trebui ca aceste comunități să fie declarate muzee ale sălbăticiei naturii. Un alt caz de neputință și nepăsare ca să nu-i spunem imbecilitate din partea primarului am găsit recent într-o comună care se scaldă-n rahat, pe bune, că omu’ de „stil vechi”, profesor cu coada pe sus nu știe să gestioneze un sistem de canalizare înființat de primarul de dinaintea lui. Despre acest subiect vom vorbi în ediția următoare a ziarului nostru regional.

Revenim la comuna primitivă. E vorba de comuna Delești din județul Vaslui. Aici parcă timpul stă pe loc. De două decenii cel puțin se vede aceeași imagine în centrul comunei. O căsuță stropită de noroi cu ușile murdare și cu pânze de păianjen prin colțuri este sediul primăriei. Peste drum e o construcție nouă, o investiție de aproape un milion euro. Vorba vine că e nouă, pentru că a fost construită cu aproape zece ani în urmă, dar n-a fost folosită vreodată. Atât de vrednic este moș învățătoru’ care conduce comuna Delești de câțiva ani buni! Clădirea în cauză are destinație de centru cultural. N-a fost folosită vreodată și începe să cadă tencuiala de pe ea. Orice construcție lăsată în părăsire se degradează dacă nu-i întreținută. De ce stă așa, iar comunitatea nu are un cămin cultural sau centru cultural mai de Doamne ajută nu se poate afla pentru că primarul „care este” nea învățătoru’ nu prea poate fi găsit la primărie. Vreo două zile la rând am încercat să dăm de domnia sa pentru a descifra enigma centrului cultural care se dărâmă înainte de a fi inaugurat. Într-o zi am oprit la sediul de care am pomenit anterior al primăriei Delești. Cam pustiu prin clădire la primele ore ale dimineții, că doar funcționarii nu pot veni chiar de la ora 8,00 la serviciu și nu trebuie să fim răutăcioși cu aceștia pentru că și ei „este oameni”. Păianjenii erau prin colțuri, la locurile lor, nu lipseau de la apel, iar un individ care se uita la soarele care ardea binișor ne spune că primarul ar fi într-un sat component că și acolo este un sediu al primăriei, iar în unele zile din săptămână e acolo. Ca să ajungi până la Hârsova se cam rupe mașina, iar căruță nu avem în dotare, că, deh, ziarul nu-i chiar atât de avut și din acest motiv n-am putut da ochii cu primaru’ „care este” dom’ învățător. Continuare în ediția tipărită a regionalului Informatorul Moldovei de miercuri 11 aprilie 2018.