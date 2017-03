Istoria se repetă…

Written by:

La acuşi un secol distanţă, cei care astăzi sunt consideraţi mari oameni politici au spoliat ţara timp de 22 de ani la fel cum au făcut „iluştrii” lor urmaşi timp de 27 de ani. Mareşalul Ion Antonescu ilustra perfect realitatea în 1942 într-o scrisoare adresată fruntaşului liberal de atunci Brătianu. Astăzi ca şi ieri liberalii se consideră urmaşi ai „marilor” oameni politici din familia Brătianu. Cât de „mari” au fost istoria spune. Câteva fragmente din acea scrisoare arată clar ce-au făcut partidele politice din România timp de 22 de ani (1918-1940).

„… Am lăsat fără răspuns scrisorile dumneavoastră anterioare, spune mareşalul Ion Antonescu, în 1942, într-o scrisoare adresată lui Brătianu. Am făcut asta din înţelepciune, fiindcă urmăream unirea şi nu vrajba. Puteam să vă răspund aducând în faţa justiţiei pe toţi vinovaţii de catastrofa morală şi politică a ţării, printre care sunteţi, în primul rând şi dumneavoastră.

Naţia o doreşte şi o aşteaptă de la mine.

Nu am făcut-o pentru că nu am dorit să aţâţ şi mai mult spiritele. Am lăsat ziua acestei răfuieli pentru mai târziu. Abuzaţi însă de tăcerea, răbdarea şi înţelepciunea mea atât dumneavoastră cât şi Maniu.

Ce reprezentaţi în această ţară, dumneavoastră? Toţi foşti oameni politici, în afară de interesele dumneavoastră egoiste şi un trecut politici foarte compromis şi dureros?

Uitaţi, domnule Brătianu, că eu sunt omul muncii mele şi motivul greşelilor acelora care, în 1918, au primit ROM+NIA MARE şi au dus-o, după 22 de ani de conducere, în prăpastia de unde am luat-o eu, în septembrie 1940, pe când dumneavoastră sunteţi profitorii şi dărâmătorii unei mari moşteniri.

~n aproape un sfert de secol, fiecare în parte şi toţi la un loc aţi prăbuşit ţara, sacrificiile şi suferinţele duse şi îndurate de secole de poporul nostru.

Orice apărare încercaţi şi orice diversiune faceţi dumneavoastră, conducătorii politici de ieri, purtaţi pe umeri această răspundere.

Dumneavoastră, liberalii, mai mult ca alţii, aţi dus ţara la catastrofa din 1940. Citiţi ziarele vremii (1940), începând cu Universul şi terminând cu ziarele sprijinite de naţionalistul Maniu şi reamintiţi-vă cine sunteţi dumneavoastră şi dumnealui, câte păcate aţi făcut, cum vă calificaţi singuri, cum vă califică naţia şi câte răspunsuri aveţi!

Pentru a vă uşura munca, vă reamintesc doar că împreună cu Maniu v-aţi acuzat zilnic şi public, prin presă, în Parlament, de incapacitate, tâlhărie, falsificări, furturi de urne pentru a obţine puterea, demisii în alb, bătăi şi omoruri, călcarea legilor şi a Constituţiei, luări de comisioane, trafic de influenţă, scandaluri cu contingentările, reforma agrară şi cum aţi profitat de ea, risipa avutului public, concesionările oneroase ale bunurilor statului, demagogie şi incorectitudine civică. Adăugaţi la acest bogat şi concludent stat de serviciu al partizanilor dumneavoastră ruinarea poporului prin dobânzi oneroase care au prăbuşit economiile, avutul şi munca tuturor, ravagiile făcute de conversiune şi concesionarea bunurilor statului, împrumuturile externe oneroase şi umilitoare, comisioane scandaloase etc. etc…”

Sunt asemănări între perioadele 1918-1940 şi 1990-2017? Cei care vor dori să facă incursiuni în trecut şi comparaţii pot consulta presa de atunci şi tot ce au scris istoricii de-a lungul anilor.

„Fii om, fii deştept şi recunoaşte că pe deasupra ambiţiilor, intrigilor şi urilor este PATRIA, este VE{NICIA NEAMULUI şi că acolo trebuie să întâlnim totdeauna, chiar dacă nu ne înţelegem de fiecare dată”. (I. Antonescu)

„Se va şti odată precum că ziua de 23 August eu am făcut-o în istorie”. (I. Antonescu)

„Ne-am născut aici, suntem cei dintâi aşezaţi aici, vom pleca cei din urmă.” (I. Antonescu) (Col. de la VULTURI)