Învinsă la Dunărea Călăraşi, FC Botoşani rămâne cu o singură victorie în opt etape

În cadrul etapei a VIII a din prima ligă fotbalistică, sâmbătă 15 septembrie de la ora 15.00, s-a disputat meciul Dunărea Călăraşi – FC Botoşani. În faţa unor tribune jenant de goale, sub un soare care a dictat o temperatură de plus 30 de grade Celsius, cele două echipe, mai ales gazdele, au oferit un spectacol fotbalistic agreabil în care răsturnările de scor au fost punctul forte al partidei. Iar nou promovata Dunărea Călăraşi şi-a dorit mai mult victoria care în final i-a adus norocos trei puncte în desaga de primă ligă română.. La fluierul de start al centralului Cătălin Popa din Piteşti, echipa botoşăneană a prezentat următorul „unsprezece”: E. Pap – Patache, A. Burcă, A. Miron, Soiledis, Oaidă, J. Rodriguez, D. Fabbrini, E. Papa, Golofca şi M. Roman 2. Deschiderea scorului s-a produs în min.12 în urma unui penalty acordat în urma unui fault asupra lui Roman 2. Lovitura a fost executată plasat în stânga portarului Straton de către Jonathan Rodriguez şi FC Botoşani conducea cu 1-0. În min.20 centralul piteştean arată din nou punctual cu var, de această dată în favoarea călărăşenilor, în urma unui fault inutil al fundaşului botoşănean Miron. Lovitura este executată slab de Silviu Pană şi portarul Pap a apărat mingea executând un plonjon spectaculos. Golul egalizator nu a mai putut fi evitat în min.29 când Baudouin Kanda înscrie din mijlocul unei defensive botoşănene visătoare. Dunărea “curge tot mai vijelios” şi în min.37, în urma executării unui corner, Alin Dobrosavlevici se înalţă magistral şi reia cu capul pentru 2-1, rezultat cu care se va încheia prima repriză, chiar dacă în min.45 grecul Soiledis execută bine o lovitură liberă de la 35 de metri iar mingea este respinsă cu greu de portarul Dunării în corner. La patru minute de la reluare Fabbrini este faultat grav în careul călărăşean şi centralul acordă din nou lovitură de la 11 metri pentru botoşăneni. Acelaşi Jonathan Rodriguez îşi asumă executarea loviturii şi restabileşte egalitatea scorului, 2-2. În min.64 se produce prima modificare în echipa oaspete, locul albanezului Papa fiind luat de francezul Ongenda, iar în min.68 botoşăneanul Patache este înlocuit cu Dumitraş. Când toată lumea era mulţumită că a văzut patru goluri şi credea că meciul se va încheia cu o remiză, nou promovaţii au o revelaţie: în min.84 şturlubaticul Mediop Ndaye înscrie din trei metri pentru 3-2 şi pentru trei puncte de aur călărăşene. Un minut mai târziu Golofca este faultat clar ca lumina arzătoare a soarelui de septembrie dar centralului Cătălin Popa îi este teamă să mai acorde un nou penalty pentru FC Botoşani. Două minute mai târziu, în min.87, mingea se plimbă pe traseul Oaidă-Fabbrini şi se iroseşte o ocazie monumental de egalare. Ultima modificare la oaspeţi se produce în min.88 când Rodriguez îi lasă locul croatului Brekalo, iar în min.89 portarul Pap intervine salutar şi opreşte majorarea scorului. Cele patru minute de prelungire dictate de centralul Popa nu mai aduc nici o modificare de rezultat şi FC Botoşani pleacă cu “coada între picioare” de pe malul Dunării, rămânând cu o singură victorie în opt etape! După meci, finanţatorul Valeriu Iftime a opinat: „Nu jucăm prost. Azi am jucat fotbal dar am fost naivi. Am luat două goluri din același tip de fază. Eu nu sunt supărat că am luat bătaie pentru că nici egalul nu ne ajuta. Egalurile astea mai mult ne mint. Trebuie să știm că avem nevoie de o diferență de măcar două goluri ca să câștigăm meciuri. În apărare suntem destul de vulnerabili. A fost 11 metri la Golofca. Să dea și opt de 11 metri dacă ăia sunt neatenți. Azi am jucat fotbal, am avut ocazii, Fabbrini pare jucător de jucător. Am controlat jocul, putea să fie 3-1 pentru noi și nimeni nu spunea nimic. După fotbalul făcut, 3-2 este un rezultat mincinos. Nu trebuie criticați. Trebuie doar încurajați. Pe lângă fotbal, mai ai nevoie și de puncte. Suntem într-o zonă periculoasă. Avem echipă, jucăm fotbal, nu mă tem de Liga 1 dar dacă cineva mă întreabă acum de play-off, încep să-l cred neserios. Ne dă de gândit la nivel de puncte, să nu intrăm într-o zonă a disperării, de frică. E o obligatoriu să obținem puncte de la meciul următor”, Iar meciul următor se joacă pe teren propriu, FC Botoşani – Concordia Chiajna, sâmbătă 22 septembrie de la ora 18.00. Până atunci, înaintea jucării partidei FC Voluntari – Poli Iaşi, echipa botoşăneană s-a poziţionat pe locul 10, cu doar 8 puncte, golaveraj 11-11. (Gabriel BALAŞA)