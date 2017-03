Investiţii blocate de majorarea salariilor la Primăria municipiului Botoşani

Săptămâna trecută conducerea Primăriei municipiului Botoşani a finalizat proiectul bugetului local pentru 2017, proiect care va fi supus spre aprobare la finalul lunii martie. Veniturile totale propuse pentru anul în curs sunt de 218,7 milioane de lei din care 204,2 milioane de lei vor fi pentru funcţionare şi 14,4 milioane lei pentru dezvoltare. Din cele 218,7 milioane de lei, 93,9 milioane vor fi direcţionate către învăţământ, 10,7 milioane lei către plata salariilor în primărie, 16,6 milioane către cultură, 16 milioane către asistenţa socială, 12 milioane către rambursarea creditelor, 4,4 milioane subvenţii la transport, 4,1 milioane lei către reparaţii străzi şi 3 milioane către sănătate. “Vom reduce cheltuielile pe fiecare compartiment. Orice ban economisit se adună în altă parte. Fondurile pentru dezvoltare sunt mai mult decât insuficiente. Nu ne putem gândi să răspundem solicitărilor cetăţenilor care vor extinderea reţelei de gaz, extinderea iluminatului public sau asfaltarea străzilor nemodernizate. Nu există bani. Primăria respecă nişte legi. Oraşele sunt blocate în momentul de faţă, iar Botoşaniul are o particularitate. Primul lucru care se plăteşte sunt salariile şi apoi cheltuielile de funcţionare, plata iluminatului public, măturat, rate la bănci. Abia apoi putem să ne gândim la o parte de dezvoltare. Trebuie să ne gândim şi la gradul de încasare. Niciodată încasările nu au fost de sută la sută. Sunt 36 de milioane de lei fonduri proprii din taxe şi impozite şi încă vreo cinci milioane vin din taxa specială de salubritate. Nu înseamnă că vom şi încasa cele 36 de milioane. Prin reducerea celor două taxe, vom încasa cu 2,5 milioane mai puţin decât anul trecut”. În plus, edilul municipiului a precizat că aşteaptă câteva clarificări de la guvern cu privire la taxa de mediu pentru deşeuri şi la chiriile ANL. “Au trecut şapte joi de când trebuia să apară hotărârea în ceea ce priveşte taxa de mediu, taxa aia de 80 de lei. Au trecut opt joi de când trebuia să apară o hotărâre, ce se întâmplă cu ANL. Noi aşteptăm partea normativă care să ne dirijeze. Nu s-a întâmplat nimic”, a spus primarul Cătălin Flutur. Totodata menţionăm că Programul Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL) reprezintă una din puţinele oportunităţi ale autorităţilor locale de a realiza investiţii în acest an. Bugetele locale sunt insuficiente pentru plata salariilor şi funcţionare iar fondurile europene încă nu sunt accesibile, guvernele Ponta, Cioloş şi acum Grindeanu nefiind în stare să le deblocheze. În condiţiile în care primăriile nu au prea multe oportunităţi de a accesa fonduri, bătălia va fi foarte mare pe PNDL. Majoritatea primarilor din judeţul Botoşani au depus proiecte şi îşi pun mari speranţe. Nu a făcut excepţie nici Primăria Botoşani iar primarul Cătălin Flutur a spus că s-au depus zeci de proiecte, în special pentru drumuri şi reabilitări de şcoli. “Am depus şi noi vreo 30-40 de proiecte pe acest PNDL. Dacă nu mai avem bani de dezvoltare, încercăm să accesăm aceste proiecte. Se spune că vor fi finanţate 5.000 de proiecte. Împărţim acest număr la 42 de judeţe şi apoi la 78 de localităţi cum e la noi. Nu am aşteptări foarte mari. De la Consiliul Judeţean am primit mai puţin de jumătate decât anul trecut”, a precizat primarul Cătălin Flutur. (G.B.)