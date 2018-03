Instrumentele de exploatare pro internaţionala capitalistă

Pamflet jurnalistic

Tema globalizării de care se teme toată lumea este o simplă distragere a atenţiei de la adevărata ei manifestare. Marea conspiraţie mondială face parte tot din această mare vrăjeală de distragere a atenţiei privind adevărata strategie de stăpânire a umanităţii în beneficiul major al câtorva personaje. Pentru a înţelege uşor fenomenul, voi descrie pe scurt strategia marelui joc, cum este deja cunoscută de potentaţii lumii. Capitalismul, ca ideologie, exclude din start principiile democratice. El împarte natural societatea între exploataţi şi câţiva exploatatori. Democraţia şi drepturile omului implică obligatoriu o societate în care nimeni nu are grija zile de mâine şi instituţii specializate ale statului sunt plătite să protejeze confortul general. Între anii ’50 şi ’70, în urma unor cercetări costisitoare s-au pus la punct două teorii privind victoria imperialismului planetar. Cel mai mult a durat în ţările vizate pentru subjugare procesul de selectare, formare şi inventariere a fidelizaţilor. Trebuiau cuprinse toate domeniile de activitate socială, inclusiv cele cu potenţial de opresiune, subjugare şi exploatare. Cum funcţionează mecanismul de dominaţie a multinaţionalelor cu ajutorul dedicat al fidelizaţilor? Prin alegeri finanţate din surse abil protejate, partidele sunt constituite din oameni fidelizaţi şi ajutate să ajungă la guvernare. Fidelizaţii politic creează după un plan prestabilit, bine fundamentat, organe de opresiune cu oameni cheie din lista extinsă a celorlalţi care au acceptat supunerea oarbă. Aceştia nu costă nimic fiind plătiţi de la bugetul de stat. De exemplu, în România s-a volatilizat în etape stricte agricultura, industria şi cercetarea, după un plan evident bine pus la punct şi protejat prin legi. Ca fapt divers cel mai mare câştig al imperialiştilor l-au reprezentat invenţiile din institutele de cercetare, pieţele de desfacere şi materii prime obţinute pe gratis. Ca reprezentanţi ai maselor, democratic aleşi (sau prin fraudă), parlamentarii fidelizaţi legiferează toate formele de protejare şi exploatare la costuri zero şi beneficii maxime pentru stăpânii lor străini de interesele autohtone. Legile de exploatare sunt concepute în laboratoarele de cercetare ale marilor companii. Acum nu se mai finanţează dezmembrarea marilor state. Teoria conform căreia statele fărâmiţate sub pretextul naţionalismului etniilor dominante pot fi mai uşor exploatate s-a dovedit că nu este viabilă. Jocul democratic are o hibă pentru marele capital: alegerile. Dacă ţara este mică oamenii se cunosc şi rezultatele alegerilor nu mai pot fi atât de uşor măsluite ca în ţările mari. Este de ajuns o grupare de oameni sătui de exploatare şi marile companii pierd controlul. Ţara se reface repede, prioritate devenind bunăstarea acelei etnii în paguba multinaţionalei. Într-o ţară mare internaţionalele îşi pot împărţi teritoriul fără ca lumea să îşi dea seama. Companiile câştigă sume enorme iar populaţia sărăceşte pe măsură. Capitalul autohton format din fidelizaţi îmbogăţiţi peste noapte este preluat fără probleme de adevăraţii stăpâni ai ţării.

O mică parte din impozitele impuse celor exploataţi se foloseşte pentru plata serviciilor autohtone de protejare a exploatării. Restul, după bunul plac al multinaţionalelor. Cum adică? Instituţii cu denumiri pompoase şi numeroase apendice de opresiune inventate de imperialismul modern sunt plătite de la bugetul finanţat de către subjugaţi? Răspunsul este invariabil da. Tradiţional, în ţările democratice există securitatea statului ce are ca singură funcţie protejarea securităţii cetăţenilor şi bunăstării lor de interesele financiare străine. Exploatarea modernă a unei ţări mai constă în dezvoltarea şi protejarea diversităţii modalităţilor folosite la demoralizarea oamenilor prin tensiuni şi scandaluri artificiale pentru ca aceştia să accepte fără să îşi dea seama o viaţă din ce în ce mai grea. Analfabetizarea, traficul de persoane cu promisiuni mincinoase şi depopularea fac parte tot din această strategie coordonată şi protejată de fidelizaţi. Pentru a avea o imagine clară asupra a ceea se vede şi cu ochiul liber, tot de la bugetul de stat sunt plătite foarte bine instituţii guvernamentale care au ca scop inventarierea tuturor persoanele care prin performanţă şi valoare ar putea reprezenta un model de reuşită pentru marea masă. Pericolul întăririi moralului maselor este foarte atent supravegheat de agenţi foarte bine pedepsiţi dacă nu îşi îndeplinesc sarcinile josnice. De aceea toate valorile sunt marginalizate temeinic, traficate sau distruse. Nu pătrunde nimeni din afară în familia marelui capital internaţional. Niciun exploatator nu doreşte să se afle strategia sa de exploatare a maselor. Trăim o perioadă de vis pentru marele capital istoric mondial. Ce este mai frumos decât să te îmbogăţeşti cât vrei şi cum vrei investind foarte puţin din banii celor exploataţi? Ţările sunt o jucărie pe mâna câtorva potentaţi ai lumii. Când doresc să exploateze mai mult, comandă o criză sau un război. Slugile politice şi organele de opresiune, atent fidelizate şi terorizate specific, execută fără crâcnire operaţiunile necesare. Pentru a trăi o iluzorie importanţă, fidelizaţii cei mai performanţi în abuzuri pot fi chiar şi decoraţi. Ca imperialist modern nu mai investeşti decât timp în terorizarea şi exterminarea fidelizaţilor treziţi din prostie iar când nu mai este nevoie de ei îi învinuieşti de toate relele pe care tu le-ai ordonat să le execute. Nu mai ai nevoie să plăteşti trupe militare, organe de securitate, politicieni. Le plătesc cei exploataţi. Tu, ca imperialist, poţi să furi, să înşeli, să escrochezi, să terorizezi cinstit şi legal. Tu, prin legile concepute de tine şi aprobate de politicienii fidelizaţi, te joci cu bunăstarea ţărilor precum te joci cu mărgelele. Cum recunoaştem fidelizaţii? Oamenii, când spun minciuni sau sunt obligaţi să vorbească lucruri în care nici ei nu cred, pot fi recunoscuţi uşor după fixarea privirii, dilatarea globilor oculari şi rigidizarea întregului corp. Este ştiut de către specialişti acest amănunt vizibil şi universal valabil, specific oamenilor care se concentrează spre a promova neadevăruri sau false credinţe. Fidelizaţii au dat legi care permit să vedem de exemplu la televizor politicieni, cetăţeni, jurnalişti cu priviri fixe şi minciuni hotărâte care susţin furtul, hoţia, escrocheria şi opresiunea cu argumente ce frizează absurdul. În concluzie, se pare că vom intra în cel mai scurt timp într-o perioadă terorizantă pentru fidelizaţi. Dacă lumea a început să afle această strategie de dominaţie ţinută la secret atâtea zeci de ani se datorează exclusiv exceselor şi prostiei fidelizaţilor. Sau de ce să nu fim optimişti? Se ştie că greaţa prea mare de sine depăşeşte şi frica de adevăr. (Preşedinte EuroDEMOS, Morel BOLEA)