Încrederea în reușită și obiective de anvergură

Orașul Murgeni, din județul Vaslui, a plecat de la minus în 2012, cu o listă de investiții scrisă pe o jumătate de pagină, iar după cinci ani sunt multe obiective realizate, iar lista investițiilor se cifrează la peste 67 milioane lei.

Nu multe comunități locale se pot mândri că au soluții de dezvoltare pe termen lung. De ce? Teamă din partea administrației locale de a lansa proiecte de anvergură, neputință, lipsă de experiență, lipsă de viziune și lista e lungă. Găsind comunități de succes constat că vine un moment când oamenii de la sat sau de la oraș găsesc soluția salvatoare pentru dezvoltarea comunității în care trăiesc. O dată, de două ori, de trei ori, dar alegerile mai puțin fericite, ca să nu le spunem proaste, se opresc. Vine momentul în care oamenii riscă și câștigă. Exact ca la ruletă. Am exemple multe din Moldova unde oamenii au respins în alegeri „un băiat bun”, care „ajuta” pe toată lumea și au preferat să aleagă o persoană poate mai puțin cunoscută dar care venea cu propuneri interesante pentru dezvoltarea comunității în ansamblu. Până la urmă nu e o mare filozofie, vorba moldoveanului, dar la fel ca-n viața fiecăruia vin momente când trebuie să riști pentru a câștiga. Acesta-i secretul existenței milenare a moldovenilor pe aceste meleaguri. Mereu au existat lideri capabili, lideri care au pus comunitatea mai presus de interesele personale. Ducând ideea până la nivel central, poate și acolo se vor găsi oameni integri, curajoși care să contureze și să aplice o strategie clară pentru dezvoltarea în ansamblu a României. Nu sunt cuvinte mari și încheiem cu filozofia existenței, dar fără lideri curajoși multe comunități locale sunt în noroi și-n 2017 și vor mai sta destui ani de acum încolo.

Recent am trecut prin orașul Murgeni. E o localitate intens tranzitată aflându-se pe drumul spre Galați prin Oancea, punct de frontieră între România și Republica Moldova. Despre statutul de oraș s-au spus multe cândva și nu reluăm subiectul. Cert este că un oraș precum Murgeniul e un punct important pe harta județului Vaslui. Până în 2012 a fost administrat de „băieți buni” care au făcut cât au putut, mai deloc adică. Acum se vede liber diferența. Ajungem în 2017. Primarul Ioan Buta a reușit în vreo cinci ani să pietruiască toate drumurile și să asfalteze unele sectoare de drum. Realitatea, deci, arată că se poate. Ca să terminăm cu introducerea, am văzut acum o listă de investiții aflate în diferite stadii care se cifrează la peste 67 milioane lei. De la o jumătate de pagină la un dosar e diferență! Primarul vine din mediul privat și are caracter puternic, de învingător aș putea spune. Își propune obiective realizabile și le duce la bun sfârșit, are viziune și a urmărit mereu să-și respecte angajamentele. Despre Murgeni astăzi se poate vorbi la superlativ dacă mă gândesc la faptul că unele comune și orașe mici n-au turnat în 27 de ani un metru de asfalt și dacă fac o paralelă între orașul din 2012 și localitatea de azi. De menționat că Murgeniul este oraș ce are în componență și sate. E o zonă grea, e o zonă cu potențial dar acesta n-a fost pus în valoare. Văzând că este realist, că e activ, că nu se împiedică în declarații sforăitoare, l-am întrebat pe primarul Buta cu ce obiective a plecat la drum în 2012, ce s-a ales de acestea și care-i gradul de satisfacție al domniei sale. Despre nevoile orașului, spune primarul Buta, știau toți, nu numai domnia sa care a candidat și a câștigat alegerile în 2012. Nu știa însă ce fel de oameni lucrau în primărie. Aparatul de specialitate al primarului era format din persoane incompetente și mulți care erau „băieți buni” și vizitau cârciumile des în cursul unei zile. Acum, 96% din aparatul de specialitate al primarului este alcătuit din oameni competenți. Pentru schimbările făcute, respectând cadrul legal, a fost mai mereu criticat. Dacă ai stârnit viesparul e normal să te aștepți că vei fi înțepat, cum spune moldoveanul. Așa și aici. Renunțând la mulți foști angajați care nu corespundeau din punct de vedere profesional și moral, primarul Buta s-a ales cu multe reclamații. Reclamagiii însă au rămas cu scrisul, pentru că aspectele invocate de ei s-au dovedit a fi mincinoase. Zeci de articole au scris la comandă alții în diverse fițuici, dar degeaba. Totul a fost fals, iar primarul a fost ales pentru al doilea mandat în 2016, iar proiectele de investiții inițiate de domnia sa cresc gradul de confort pentru localnici și fac orașul mai atractiv pentru cei din exterior. Care-i viziunea domniei sale despre activitatea în fruntea administrației în general? „Aparatul de specialitate, echipa cu care lucrezi trebuie să corespundă performanțelor și cerințelor profesionale. Eu am o idee, un proiect, dacă echipa nu poate să-și îndeplinească rolul, un singur om nu reușește să facă totul. Tocmai de aceea am pus accent pe aparatul de specialitate. Primarul promovează o idee, dar dacă în tot angrenajul există roți care nu merg apare gripajul, proiectul se derulează mai greu și apar tot felul de probleme”, spune primarul orașului Murgeni.

M-am uitat apoi pe lista de investiții care se află în diferite stadii. Am găsit drumuri propuse la asfaltare, reparații capitale la Grupul școlar industrial, școală și grădiniță cu 6 săli de clasă la Schineni, împrejmuire școală și grădiniță la Murgeni, reabilitarea, modernizarea și dotarea spitalului de psihiatrie, cămin cultural la Cârja, modernizarea pieței agroalimentare, alimentare cu apă în satul Lățești, alimentare cu apă în satul Floreni, modernizarea iluminatului public, extinderea rețelei de canalizare în Murgeni pe străzile Valea Elanului și Dimitrie Cantemir, rețea de canalizare în satele Floreni și Lățești, achiziție buldoexcavator, asfaltarea unor drumuri în Floreni și Lățești (3,9 kilometri), asfaltarea unor drumuri în Sărăteni, Schineni, Raiu (4,8 kilometri și modernizarea străzilor Sturza și Energiei din Murgeni. Acestea sunt doar câteva obiective de pe lista de investiții. Unele sunt începute, iar altele urmează să intre în execuție. De exemplu la piața agroalimentară din Murgeni se lucrează, iar investiția la liceu începe zilele acestea. Totodată administrația locală vrea să modernizeze oborul de animale din târg.

Microfermă pe lângă liceul tehnologic

„O școală profesională nu prinde bine ci prinde foarte bine. Tânărul trebuie să aibă minime cunoștințe când termină școala și de aceea cred că ar fi bine să înființăm o microfermă pe lângă liceu. Cel care învață pentru tractorist are nevoie să facă puțină practică, să știe ce-i tractorul și mult mai ușor își găsește loc de muncă. Acum, cel care angajează un tractorist trebuie să-l școlarizeze el. Câți sunt dispuși să-i învețe pe tineri meserie cu utilajele proprii? Cei care devin veterinari nu pun mâna pe un animal până termină școala și au doar cunoștințe teoretice. Cum să-și găsească aceștia loc de muncă imediat după ce au terminat școala? Nu este forță de muncă bine calificată și de aceea trebuie să facem ceva în acest sens. Nu cred că este imposibil”, a spus primarul Buta. Directoarea instituției de învățământ, prezentă la discuții, s-a declarat de acord și a spus că se vor face demersurile necesare. Agricultura și creșterea animalelor sunt activități cu tradiție în zonă, iar unii întreprinzători constată că nu mai găsesc forță de muncă bine calificată. O astfel de inițiativă unicat, spun eu, este de apreciat și arată că primarul unei comunități trebuie să se gândească la dezvoltarea în ansamblu a comunității. Rezultatul pe termen lung contează mai mult decât un kilometru de asfalt pe care-l faci pentru voturi, chiar și-n câmp. Apropo de acest subiect, primarul Buta spunea că a găsit, în 2012, când a venit la primărie, un proiect pentru drumuri de exploatație agricolă, iar prin sate noroiul era stăpân. „Cum să faci drum prin câmp și în sate oamenii să meargă prin noroi? Proiectul a fost făcut, plătit destul de scump și nu e aplicabil. Eu nu am făcut proiecte de dragul proiectelor, ca să mă laud și să arunc banii aiurea. Eu am plătit un proiect abia după ce a intrat la finanțare. Așa lucrez. Când s-a semnat contractul de finanțare și un proiect devine realitate atunci se plătește firma de proiectare și consultanță. A durat și trei ani în cazul unui proiect. Până nu a intrat la finanțare firma care l-a întocmit nu a primit banii”, mai spune primarul orașului Murgeni.

Asfaltul era un vis în 2012

„Când ai inima mare și vrei să faci multe nu ești mulțumit, dar toate obiectivele pe care mi le-am propus le-am realizat”, afirmă primarul Buta. Dacă-n 2012 asfaltul era un vis, acum sunt drumuri de asfalt prin sate. Mai este de lucru însă. „Voi fi mulțumit la al 3-lea mandat când voi vedea fiecare uliță asfaltată. Mai este de lucru și la rețelele de alimentare cu apă și canalizare și totodată mă interesează să ne implicăm în crearea de locuri de muncă și încurajarea celor care pot s-o facă. Suntem implicați într-un proiect social la Floreni unde se vor crea vreo 10 locuri de muncă. Avem o clădire la Schineni pe care vreau s-o transformăm în centru rezidențial pentru persoane vârstnice. Acolo se vor crea alte 40-50 locuri de muncă. După 2020 intenționăm să înființăm o instituție de tip afther school în Murgeni.

Am început în 2012 cu pietruirea de la o margine și am ajuns în celălalt capăt. La fel procedăm și cu asfaltarea. Nu m-am gândit și nu mă voi gândi vreodată să inițiez o investiție în raport cu cei care mă apreciază ori mă contestă. Sunt câțiva reclamagii de profesie. Ei și? Sprijinul meu permanent este în familia mea. Soția, băieții, nurorile, soacra mea, toți mă sprijină și așa am reușit. Pentru asta le mulțumesc mereu”, mai spune relaxat primarul Ioan Buta.

Spuneam de reclamagii, de minciunile făcute publice în anii din urmă despre șeful administrației locale din Murgeni, dar acum s-a ajuns la momentul în care toate reclamațiile s-au dovedit nefondate. Mai greu să găsești un om atât de implicat în problemele comunității, iar oamenii de succes își atrag invidia altora. Cel mai important este însă faptul că o comunitate cu peste 10.000 de oameni, dintr-un județ sărac, dintr-un județ fără potențial deosebit, se dezvoltă armonios. Spuneam la început că trebuie să ai caracter puternic, dar un lider autentic tocmai pe acest argument se bazează. Fără bună credință și pasiune totul e fals, iar oamenii falși pot câștiga pe moment dar vor pierde pe termen lung.

„Avem în lucru investiții importante. Cred că prindem finanțarea de 5 milioane euro pentru modernizarea și dotarea spitalului, iar celelalte proiecte depuse la Ministerul Dezvoltării au primit aviz favorabil. Eu am proiectele gata făcute și le depun, nu am așteptat să primesc avizul și apoi să caut să fac proeictele. O altă mare problemă în 2012 era colectarea taxelor și impozitelor la bugetul local. Procentul de colectare în 2016 a fost de 127%, în 2017 avem 134%, iar din 2018 coborâm ușor, pentru că-n 2016 și anul acesta am avut de adunat restanțe. Procentul de colectare anual trebuie să fie undeva la 85%. Numai așa o să avem bani pentru cofinanțarea proiectelor, adică pentru dezvoltare. Asta înseamnă să ai în aparatul de specialitate oameni implicați. Decât să lucrezi cu 50 de oameni care nu-și fac treaba, se încurcă unul pe altul și-s prost plătiți, mai bine cu 25 foarte buni, bine plătiți care-și fac treaba”, a concluzionat primarul orașului Murgeni, Ioan Buta. Alte 4 proiecte de anvergură vor fi aplicate la Murgeni. Aici intră și 10 kilometri de drumuri asfaltate. La toate eforturile și solicitările administrației locale oamenii răspund prezent, ceea ce arată că au fost implicați, că doresc dezvoltare. Mai spunem că zona era marcată de sărăcie, dar mai mult de atât puținii bani existenți erau cheltuiți anapoda. La Murgeni erau în 2012 800 dosare la ajutorul social, iar acum sunt doar 86 de dosare. Adunând și trăgând linie ajungem la concluzia enunțată chiar de la începutul reportajului. O comunitate se dezvoltă dacă are un lider cu viziune. (B. A.)