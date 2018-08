În uvertura campionatului Ligii I, FC Botoşani a remizat pe terenul campioanei CFR Cluj

Săptămâna trecută, înaintea plecării spre Cluj, conducerea FC Botoşani a organizat o conferinţă de presă în cadrul căreia şi-a prezentat cei 11 fotbalişti nou veniţi la gruparea botoşăneană. “Prospăturile”care au venit în acestă vară la clubul botoşănean sunt: atacantul Mihai Alexandru Roman (Universitatea Craiova), fundaşul Andrei Piţian (Apollon Limassol), fundaşul Andrei Chindriş (Ştiinţa Miroslava), mijlocaşul Alexandru Corban (Ştiinţa Miroslava), atacantul Marian Târşă (Academia Clinceni), fundaşul Andrei Patache (Concordia Chiajna), atacantul croat Marko Brekalo (HNK Sibenik/Croaţia), mijlocaşul albanez Enriko Papa (KS Lushnja/Albania), fundaşul grec Aristeidis Soiledis (Kerkyra/Grecia), portarul austriac Martin Fraisl. Ca o noutate de ultimă oră, celor 11 li s-a adăugat Hervin Ongenda, un atacant de 23 de ani, cu o înălțime de doar 1,69 metri, care a trecut pe la PSG, acolo unde i-a avut colegi pe Ibrahimovic sau Cavani. La noua garnitură, lotul FC Botoşani pentru sezonul 2018-2019 va fi întregit de “veteranii”: portarii Eduard Pap şi Ianoş Brînză; fundaşii: Andrei Burcă, George Miron şi Andrei Dumitraş; mijlocaşii: Jonathan Rodriguez, Răzvan Oaidă, Alexandru Piftor şi Lorand Fulop; atacanţii: Cătălin Golofca, Sebastian Chitoşcă şi Mihai Roman. ”Sunteţi martorii unui mare început. Un început care este deosebit de dificil, pentru că ne-am propus obiective extraordinar de mari pentru acest an. Primul proiect este să menţinem standardele de performanţă ale echipei în Liga I, al doilea proiect este dezvoltarea celei de-a doua echipe cu participare în Liga a 3-a. Suntem în curs de rezolvare a tuturor documentelor care presupun implementarea acestei echipe şi al treilea proiect extrem de important este realizarea terenului sintetic în comuna Stăuceni printr-un parteneriat realizat între Federaţia Română de Fotbal şi Primăria Stăuceni. Dacă toate aceste trei obiective sunt îndeplinite, vă promit că acesta este începutul unei mari revoluţii în fotbalul botoşănean”, a declarat optimist preşedintele clubului, Cătălin Anton înaintea meciului din prima etapă cu CFR Cluj. Iar în seara de vineri 20 iulie s-a derulat urvertura campionatului Ligii I, ediţia 2018 – 2019, respectiv partida CFR Cluj – FC Botoşani. Pentru meciul cu ardelenii, campionii en titre ai României şi câştigătoarii Supercupei României, antrenorul Costel Enache a mizat pe următoarea formulă botoşăneană: Pap – Patache, Miron, Burcă, Soiledis, Rodriguez, Oaidă – M. Roman I (min.70 Chitoșcă), L. Fulop (min.82 Dumitraș), Golofca (min.94 Târșa), M. Roman II. După un început bun al gazdelor, în min.11 aceştia reuşesc să introducă mingea în poarta botoşăneană, dar golul este anulat pentru poziţie clară de offside. În min.16 portarul Pap are a doua intervenţie foarte bună la lovitura liberă executată de Deac pentru ca în min.25 acelaşi Pap să comită o gafă uluitoare din care a rezultat un corner. Lovitura de colţ este construită bine şi Paulo Vinicius înscrie cu capul dintre doi fundaşi botoşăneni aducând pe CFR Cluj în avantaj, 1-0 fiind şi rezultatul înregistrat la pauză. Chiar dacă în min.45 clujenii bagă din nou mingea în poarta botoşăneană şi de această dată golul este anulat pentru poziţie de offside. De consemnat şi faptul că minutul 40 îi găseşte pe trei jucători bandajaţi la cap, Miron şi Oaidă de la oaspeţi şi Ţurcudean de la gazde, semn clar că a curs mult sânge la Cluj în luptele aeriene. Startul reprizei secunde aparţine botoşănenilor care în min.48 reuşesc egalarea în urma golului marcat cu capul de Lorand Fulop. În minutele 75 şi 84 portarul Eduard Pap este fenomenal şi intervine salvator la două ocazii clare de gol ale clujenilor. În min.79 L. Fulop iroseşte o mare ocazie de a-i aduce pe botoşăneni în avantaj. Cele cinci minute de prelungire dictate de centralul Marcel Bîrsan nu mai aduc nicio modificare pe tabela de scor, astfel că FC Botoşani pleacă de la Cluj cu un punct mare cât roata carului. La final de meci, finanţatorul echipei botoşănene Valeriu Iftime a spus: „Sunt mulțumit de punctul obținut și cred că echipa poate câștiga mult. Avem încă jucători care trebuie să intre. Dacă Pap joacă și prinde încredere, va fi un portar extraordinar. El are nevoie de meciuri. Soiledis este la jumătate din ce poate el. Nu am avut niciodată fundaș stânga la nivelul lui. Important este capitalul de încredere pe care îl putem lua. Grupul crește de la zi la zi. Dacă o echipă bună nu a reușit să ne bată, înseamnă că nici noi nu suntem chiar de aruncat. Ne dă speranțe. Mi-a plăcut foarte mult Golofca. Etapa viitoare va fi alt meci, va trebui să atacăm, să marcăm. Ei se vor apăra. Nu mă gândesc că nu avem soluții. Sunt încrezător și mândru că ne-am comportant bine după unele mici transformări de vara aceasta. Există un anumit tip de așteptări. Noi trebuie să ne vedem de lucrul nostru, să muncim mult și cu siguranță vom avea o echipă bună.Părerea mea este că toți străinii vor avea drept de joc în etapa viitoare. Este o problemă de documente. Vom avea soluții și mai aducem încă doi jucători. Nu ne grăbim. Avem timp până în septembrie. Chindriș a crescut enorm. O să vedeți că lângă Burcă sau Miron va face față cel puțin la fel ca Plămadă. Hervin trage foarte mult și vrea să joace. Cred că poate intra 30 de minute. Important este să trateze locul ăsta ca fiind cel mai important din viața lui”. În etapa următoare, FC Botoşani va juca pe teren propriu cu sibienii de la AFC Hermannstadt, echipă nou promovată în Liga I, meciul urmând să aibă loc vineri 27 iulie de la ora 21.00. (Gabriel BALAŞA)