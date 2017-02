În iarna grea, doi parlamentari liberali au scos capul. Precum ghioceii…

La finele săptămânii trecute, cam la vreo două luni după ce au fost confirmaţi ca noi parlamentari de Botoşani, cei doi liberali, adică senatorul Costel Şoptică şi deputatul Cristian Achiţei, au binevoit a organiza prima conferinţă de presă liberală din 2017 pentru ca să zică de una de alta. Şi, stranie coincidenţă!, întâlnirea cu presa botoşăneană a fost convocată numai după ce ex-senatorul Viorel Grigoraş îşi dăduse cu o zi înainte făloasa firmă cu „Cabinet parlamentar-Senator PNL Viorel Grigoraş” de pe zidul rece al sediului PNL Botoşani situat pe strada Teatrului. Şi asta după ce respectivul panou a zăcut impasibil vreo două luni, deşi mandatul de senator al lui Viorel Grigoraş era demult istorie… Greu, greu de tot s-a îndurat Grigoraş să se lepede de panoul care-l anunţa senator. Asta e coane Viorel, pentru „prieteni” cunoscut un soi de Gigel Frone, nimeni nu e nemuritor. A venit o vreme când cinci comune şi-un oraş nu-l mai vor pe Grigoraş după cum invers şi demagogic ţi-a fost sloganul în campania parlamentarelor din 2012. Şi probabil, la final de toamnă al anului trecut, de pe locul doi al candidaturilor liberale botoşănene pentru Senat ai simţit repulsia electoratului care a văzut că, vreme de patru ani, nu ai făcut nimic pentru acesta. Şi ce ţi-ai spus, „după mine potopul!”. Drept pentru care în toată campania electorală te-ai ţinut numai de „strâmbe” şi de bârfe la adresa colegilor candidaţi. Şi altfel peneleul botoşănean s-a pricopsit doar cu doi parlamentari, de au „rămas pe tuşă” şi Cristian Roman şi Verginel Gireadă şi matale, în favoarea social democraţilor botoşăneni care au reuşit „şapte dintr-o lovitură”. Revenind la prezent, cei doi parlamentari actuali liberali, după cum am mai spus senatorul şi deputatul, „câte unul de căciulă”, aşa ca să ajungă la toată lumea…, au ieşit ca doi ghiocei prematuri de sub zăpada iernii care îşi face de cap prin Moldova şi au glăsuit prima dată despre noua „ordine mondială” ce se va produce în PNL Botoşani. Pentru că începusem să mă întreb dacă mai există liberalism la Botoşani după ce la finele anului trecut Cătălin Flutur îşi anunţase, ca un gest de onoare, demisia din funcţia de preşedinte al liberalilor botoşăneni. Iar recent, primarul municipiului Botoşani, la insistenţele unei mass media tot mai curioase, a reiterat: ”Vreau să fac o precizare foarte importantă. Nu hotărâm noi conform statutului, numai că Biroul Politic Național nu s-a mai întrunit. Avem prim-vicepreședinte, avem președinți la organizațiile locale, organizația municipală chiar s-a întrunit în ședință, a prezidat dl. Viorel Iliuță. Noi nu am avut în perioada asta nimic de făcut în mod oficial. Pot să trimită și pe cineva de la București, cum s-a mai întâmplat în urmă cu doi ani, când a venit dl. Marian Petrache. BPN va decide cine va conduce organizația de la Botoșani până la alegeri. Nu e o decizie pe plan local, nu e nici măcar o decizie a Biroului Politic Județean în funcție. Demisia mi-am înaintat-o președintelui partidului. Chiar vreau să spun că d-na. Raluca Turcan spunea că totuși să rămân să organizez alegerile. Și am spus, nu, este decizia mea și mi-o asum și chiar ar trebui mult mai mulți dintre colegii mei să adopte această poziție. În primul rând cei care au fost sub media partidului. Noi chiar dacă nu am fost sub media partidului, am crezut că așa este corect”. Iar la menţionata conferinţă de presă de la sfârşitul săptămânii trecute, senatorul Costel Şoptică a glăsuit ceva demn de ziarul Caţavencii, de la celebra rubrică „Din puţa gândirii”: ”După cum bine știți dl Cătălin Flutur și-a dat demisia iar conform statutului această demisie se înaintează către Biroul Permanent Naţional al PNL care ia act și mai departe se numește un președinte interimar. BPN nu a luat nici o decizie, în consecință dl Cătălin Flutur este în continuare președinte chiar și din postura de demisionar”. Lăsând deoparte „şoaptele pline de înţelesuri” ale senatorului să purcedem la deputatul Cristian Achiţei. Acesta a venit pregătit la întâlnirea cu ziariştii având asupra sa hârtii şi documente „compromiţătoare” despre recentele voturi ale social democraţilor, inclusiv al celor şapte parlamentari PSD de Botoşani. Dacă senatorul Costel Şoptică, după cum i-a fost obiceiul şi în precedentul mandat de deputat, tratează totul doar din gură, Cristian Achiţei are altă construcţie, cea a a argumentelor şi a precizărilor concrete. Iar noul deputat a povestit despre ce ştia mai bine, construcţia de către actualii guvernanţi a bugetului naţional pentru 2017. Astfel, deputatul Cristian Achiţei a spus: “Bugetul pe 2017, din punctul nostru de vedere, este un buget nerealist bazat pe previziuni mult prea optimiste și pe o atragere de fonduri europene exagerată cum nu s-a mai întâmplat niciodată de când am intrat în Uniunea Europeană. Din păcate, acest buget nu se bazează pe investiții și nici pe dezvoltare. Moldova în general și județul Botoșani în special, au fost uitate de tovarășii de la PSD privitor la obiectivele de investiții majore de care are nevoie pentru dezvoltare. Practic, niciun obiectiv important nu există pe nicio listă a fișelor de obiective la niciun ordonator principal de credite din România, mă refer la ministere. Cu drumul Botoșani – Tg. Frumos cei de la PSD au mers în campania electorală, au spus că îl vor face și din păcate nu l-au prins în nicio fișă de obiective. PSD-iștii aveau acum ocazia să o rezolve. Din păcate, procedura a fost întâi de vot în comisiile de specialitate, eu am participat la comisia de transporturi și infrastructură unde PSD a respins toate amendamentele PNL, domnul Șoptică a participat la comisia de administrație și a susținut amendamentul pentru teatru, unde a trecut, dar probabil lipseau cei de la PSD din sală și nu au fost atenți. Botoșaniul lipsește de pe lista obiectivelor importante ale Guvernului Grindeanu – Dragnea. Din păcate, asistăm la o fraudă de încredere a PSD-iștilor botoșăneni legată de absența drumului național Botoșani-Tg .Frumos din buget și este o mare țeapă pe care o aduc oamenilor cinstiți și drepți din județul Botoșani care i-au votat tocmai pentru promisiunile făcute în campania electorală”. Precizăm că cei doi parlamentari liberali au depus patru amendamente importante pentru finţări de investiţii în judeţul Botoşani, după cum urmează: 10 milioane lei pentru drumul Botoşani – Târgu Frumos, un milion lei pentru reabilitarea drumului Botoşani – Ştefăneşti, un milion lei pentru reabilitarea drumului Dorohoi – Darabani – Rădăuţi Prut, cu ieşire la punctul vamal Stânca-Costeşti, şi 23 milioane lei pentru consolidarea şi restaurarea Teatrului „Mihai Eminescu” din Botoşani. Iar la toate cele patru amendamente majoritatea social democrată a spus „pas”. (G.B.)