În faţa propriilor suporteri FC Botoşani a remizat ruşinos cu “lanterna roşie”

Temerile antrenorului Costel Enache dinaintea partidei cu Juventus Bucureşti, ultima clasată din Liga I, s-au adeverit din păcate şi în realitate. După turneul de pregătire din Turcia, unde FC Botoşani a susţinut patru partide amicale soldate cu trei eşecuri şi un rezultat de egalitate, prima partidă oficială din 2018 a fost un semi-eşec ruşinos. Pentru că partida din etapa a XXIII a, FC Botoşani – Juventus Bucureşti 0-0 disputată duminică 4 februarie, a fost o mare dezamăgire pentru miile de suporteri botoşăneni. Este evident că în urma acestui meci şansele echipei botoşănene de a rămâne în turneul play off s-au diminuat considerabil, chiar dacă FC Botoşani a rămas pe locul 5 cu 36 de puncte golaveraj 26-23. Iată şi formula neputincioasă utilizată de FC Botoşani în partida cu “lantern roşie”: Cobrea – Dumitraș, Miron, Burcă, Mușat, Achim, Oaidă, M. Roman, Rodriguez (min.51 Moruțan), Golofca (min.76 Chitoșcă), Golubovic (min.59 Axente). Iar la final de meci antrenorul Costel Enache a spus: „Am simțit și era greu să facem o evaluare reală. După o pauză e destul de greu să simți potențialul echipei. Am început jocul așa cum ne-am propus, ne-am creat ocazii dar nu am fost lucizi la finalizare. În partea a doua ne-am pierdut încrederea, luciditatea, am abandonat construcția. A fost un moment în care ne-am asumat riscuri prea mari și am jucat pe contre. Nu am văzut încă în România echipă care să fie extraordinar de constantă. Poate și noi am avut astăzi un moment de lipsă de inspirație. Nu avem voie să ne pierdem încrederea și speranța. Suntem încă într-o poziție în care obiectivul este realizabil. Steaua ar putea câștiga campionatul? Au jucat chinuit cu Juventus la începutul campionatului, Juventus a ratat în minutul 94 un 11 metri. Chiar dacă meciul nu a fost reușit, nu avem voie să dezarmăm. Ar trebui toți să sperăm și credem”. Nu ştim câtă speranţă şi încredere a mai rămas în tabăra botoşăneană, cert este că în etapa viitoare FC Botoşani are un meci foarte greu în Dealul Copoului. Pentru că luni 12 februarie de la ora 18.00, în cadrul etapei nr.24, FC Botoşani va juca la CSM Poli Iaşi, echipă care a defilat în etapa nr.23 la FC Voluntari şi a câştigat cu 4-0. (Gabriel BALAŞA)