În 4-5 ani comuna va arăta bine

La Poieneștii Vasluiului se derulează investiții publice importante, iar drumul județean strategic va aduce mai aproape de iubitorii de frumos mănăstirea monument istoric de la Florești.

Dezvoltarea unei comunități locale ține de infrastructură, utilități, școli care să asigure condiții bune de studiu elevilor, iar aceste investiții publice permit dezvoltarea sectorului privat care înseamnă îmbunătățirea nivelului de trai pentru toți locuitorii acelei comunități. O latură la fel de importantă o reprezintă promovarea comunității cu frumusețile pe care le găsește orice vizitator aici. Un monument istoric, zone unde natura este stăpână, portul, tradițiile, cultura locului sunt pârghii ale dezvoltării pe viitor. Degeaba există oportunități locale dacă nu sunt cunoscute, dacă nu sunt dublate de un mediu prielnic, dacă fenomenul cultural nu pune în valoare tradițiile moștenite. Pe dealuri, prin văi, străjuite de codri seculari, satele comunei Poienești din județul Vaslui ascund frumuseți nebănuite ce trebuie puse în valoare.

Nu departe de orașul reședință de județ, mergând pe drumul național spre Bacău, călătorul trece pe lângă câteva sate ale comunei Poienești. Undeva în zare se văd casele mai grupate ori mai răsfirate, iar sus pe deal, unde se îmbină cerul cu pământul, pădurea străjuiește dintotdeauna gospodarii acestor locuri. Suntem în județul despre care se spune că-i cel mai sărac din România. Afirmația este cam departe de adevăr. Sunt fără discuție și zone care n-au văzut mână de gospodar în peste 27 de ani și tot așteaptă să se petreacă o minune. Iar oamenii din aceste comunități locale își iau lumea-n cap și pleacă prin cele străinătățuri sau la lucru prin țară dar nu riscă să investească în gospodăriile pe care le au în locurile de baștină. Sunt, e adevărat, comunități unde numai s-a demolat din 1990 încoace, unde viața curge la fel ca în urmă cu 100 de ani. Sunt însă și multe comunități locale unde condițiile de trai s-au îmbunătățit mult în ultimii ani. Cu fonduri europene, cu fonduri locale sau guvernamentale, s-au realizat investiții publice importante care au atras și investiții private mai mici sau mai mari. Mergând prin astfel de comunități parcă oamenii sunt mai senini la chip și vezi cum își îngrijesc gospodăriile, vezi cum gândesc în perspectivă și încearcă să se realizeze la ei acasă. Frumusețea satului moldovenesc trebuie pusă în valoare. E mult mai frumos aici decât în Ardeal de exemplu care a avut mereu parte de promovare. Dacă tot am ajuns la această paralelă trebuie spus că satele din Ardeal au avut parte de promovare că-n rest nu e vreo minune acolo și pe meleagurile marelui domnitor Ștefan cel Mare și Sfânt minunea lipsește. Județul Vaslui și Moldova în general n-au găsit calea să-și promoveze bogățiile și frumusețile. Bătând drumurile satelor comunei Poienești călătorul are imaginea vredniciei și ospitalității celebre a moldovenilor de pe aceste meleaguri. La Oprișița se ajunge acum pe drum de asfalt, iar oamenii au apă curentă în gospodării. Și-n satul centru de comună am găsit asfalt, dar mai important de atât e că această zonă poate deveni un bazin legumicol prin micile activități inițiate de multe familii din comună. Din loc în loc se văd solarii de legume, de flori și case noi, frumoase, care-s mândria localnicilor. Trecând dealul din Poienești, mergând prin pădure, pe un drum județean, călătorul ajunge la un monument istoric de o rară frumusețe. Mănăstirea Florești se prezintă vizitatorului ca un tablou așezat pe pânză de cel mai mare maestru al penelului. Adunând toate acestea, apare în mintea călătorului o întrebare. De ce aceste frumuseți stau ascunse și nu-s cunoscute?

Tocmai acest aspect vrea să schimbe primarul Manole Caragață. Domnia sa afirmă că în primul mandat ai de învățat și mai afirmă că a candidat pentru a schimba în bine comunitatea. De 27 de ani aici nu s-a organizat ziua comunei, ceea ce înseamnă că frumusețea locurilor și a gospodarilor de aici nu este cunoscută peste dealuri și văi. Primarul Caragață mai spune că e nevoie de Casă de cultură, de baze sportive pentru tinerii comunității, pentru că toate fac parte din dezvoltarea în ansamblu a unei comunități. „În 4-5 ani comunitatea va arăta bine. Avem proiect pentru modernizarea dispensarului, la școală mai sunt necesare unele lucrări pentru respectarea cadrului legal în ceea ce privește autorizarea, iar un proiect important este cel privind modernizarea și extinderea alimentării cu apă în satele comunei. La Oprișița este rețea dar trebuie modernizată și trebuie stație de pompare, iar la Poienești Deal nu este rețea. Avem de lucru, sunt proiecte aprobate și avem încredere că vom schimba în bine realitatea locului. E nevoie și de Casă de cultură, de baze sportive pentru că nu faci numai pentru o categorie socială din comună ci pentru toți. Trebuie să muncești mult pentru a reuși să aplici un proiect cu fonduri europene sau guvernamentale, trebuie să ai specialiști, însă întotdeauna am fost optimist pentru că știu că se poate”, a declarat primarul comunei Poienești, Manole Caragață.

Un avantaj pentru comuna Poienești este și drumul județean care trece pe aici și va fi realizat cu fonduri europene. Drumul strategic trece prin Poienești, Poienești Deal, Florești, Fundu Văii și merge în continuare spre Bârlad. Contractul de finanțare a fost semnat la finele anului trecut și lucrările vor începe cât de repede. Am pomenit iar de Florești și nu putem continua fără să amintim că mănăstirea de aici este un monument de spiritualitate și frumusețe care trebuie vizitat de orice trecător prin zonă. Mănăstirea ilustrează pe viu curgerea timpului și vrednicia oamenilor acestor locuri. Dintotdeauna aici au viețuit oameni gospodari care au știut să-și facă viața mai bună. Mănăstirea Florești, comuna Poienești și multe alte frumuseți ale județului Vaslui ar trebui marcate pe o hartă turistică a județului Vaslui, dar și pe harta turistică a României. Pe lângă frumusețile locului, moldovenii sunt vrednici și ospitalieri, iar aceste argumente sunt de ajuns pentru ca Moldova în general și unele comunități din județul Vaslui să devină puncte de interes turistic. Numai cine n-a trecut prin Ardeal ori prin alte zone care beneficiază din plin de promovare nu poate face diferența. Acolo, în general, e doar promovare, aici, în județul Vaslui, la Poienești, de exemplu, e mult mai frumos, pentru că natura a fost darnică, iar oamenii sunt vrednici. (B. A.)