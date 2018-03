Iarna la Mircești

Am vizitat comuna Mircești din județul Iași într-o zi de iarnă românească autentică. Am găsit Lunca Siretului măturată de un viscol nărăvaș ce l-a făcut cândva pe marele Vasile Alecsandri, cel mai de vază cetățean al locurilor, să scrie una dintre cele mai frumoase poezii ale sale, Iarna. Încercăm timid să descriem frumusețea și sălbăticia câmpiei Siretului fără a putea vreodată să ne ridicăm la calitatea scrierilor celui care a fost supranumit de George Călinescu Bardul de la Mircești. Mirceștiul a fost pentru marele om de litere și politician locul unde venea întotdeauna cu drag și unde, așa cum singur grăia, “se simțea ca peștele în apă. Conacul care se mai păstrează și astăzi, nu în cele mai bune condiții din nefericire, a găzduit oameni de seamă dintre care amintim doar marele compozitor Franz Lizst căruia celebrul Barbu Lăutaru i-a oferit în cerdacul acestuia un moment de virtuozitate autentică. Politician de mare anvergură, Vasile Alecsandri a fost printre primii boieri moldoveni care și-au eliberat din sclavie robii țigani. Acest lucru s-a întâmplat pe moșia de la Mircești. Bătrânii mai știu și acum legenda dezrobirii țiganilor care de bucurie că au fost eliberați din robie au oprit la toate cârciumile până și-au băut și căciulile. Apoi, flămânzi și goi s-au întors la “conașul” Vasile să-i primească din nou în căldura moșiei sale. Colțul de rai pe care poetul îl descrie în pastelurile sale există și acum.

Lunca Siretului cu sălciile sale pletoase a rămas la fel ca pe vremea poetului. Oamenii au rămas la fel de destoinici și de harnici. Comunitatea s-a dezvoltat foarte mult în ultima perioadă și Mirceștiul atesat documentar încă de la 1455 devine tot mai mult, în fiecare an, o localitate europeană. Un mare merit în dezvoltarea comunității îl are primarul Mircea Antăluț, ce conduce de ani de zile destinele comunei și care a muncit mult pentru a accesa bani europeni pentru a scoate Mirceștiul la lumină. În ziua vizitei noastre, pe un viscol cumplit, Mircea Antăluț era la deszăpezit drumurile. Revederea cu primul gospodar al comunei a fost plăcută. Interlocutor deosebit de plăcut, Petre Antăluț ne-a povestit despre realizările ultimilor ani. “Una dintre cele mai importante realizări ale ultimilor ani este finalizarea lucrărilor la instalația de apă și canalizare. Spun că este foarte importantă deoarece toate fântânile comunei nu au avut și nu au apă bună de băut. Finalizarea lucrărilor a atras deja un mare num ăr de abonați ceea ce ne demonstrează că populația își dorește foarte mult elemente de confort așa cum este rețeaua de apă și canalizare. Acesta este și lucrul pentru care m-am băgat în treaba asta deloc ușoară care este conducerea comunei. Încă din primele zile ale primului mandat mi-am propus o listă de priorități de care m-am ținut cu sfințenie chiar dacă de foarte multe ori am stat singur împotriva curentului. Am asfaltat drumuri prin bani europeni, vom mai asfalta alți kilometric prin Programul Național de Dezvoltare, vom construi un nou cămin cultural în satul Iugani, vom moderniza dispensarul uman și vom căuta neîncetat să identificăm noi surse de finanțare pentru proiectele pe care dorim să le implementăm în vederea modernizării comunei și creșterii nivelului de trai al oamenilor noștri. {colile reprezintă iarăși una dintre prioritățile administrației comunei și vom face tot ceea ce este necesar pentru modernizarea lor și aducerea la standard europene mai ales că în ultima perioadă se înregistrează o ușoară creștere a numărului de elevi ceea ce nu poate decât să ne bucure. Comunitatea noastră devine din ce în ce mai exigentă și oamenii sunt conștienți că atât timp cât plătesc taxe și impozite, la noi gradul de încasare este de 93%, administrația trebuie să le ofere în schimb investiții de cea mai bună calitate”, ne-a declarat primarul comunei Mircești.

Anul acesta în satul Iugani, unde trăiește o importantă comunitate catolică, primăria comunei Mircești va demara lucrările pentru construirea unei noi școli pentru că, spre deosebire de alte localități unde oamenii fug în străinătate ca potârnichile, aici lumea se întoarce. “Cel în puțin în satul Iugani înregistrăm un fenomen care ne bucură foarte mult. Dintre familiile plecate de ani zile la muncă în străinătate, cel puțin un părinte se întoarce cu ai săi copii acasă pentru a le desăvârși aici educația. Este un lucru care ne bucură și ne obligă. Ajungem la o mai veche idee a mea care mi-a încolțit în minte cu ani în urmă. Dacă le oferim oamenilor drumuri asfaltate, apă și canalizare, școli moderne și o viață mai bună ei se vor întoarce acasă. La vorbe goale nu se întoarce nimeni. Același lucru se va întâmpla și cu investitorii. Dacă le asigurăm infrastructură și facilități fiscale ei vor veni și comunitatea va avea de câștigat”, ne-a mai spus Petre Antăluț, primarul comunei ieșene Mircești.

Academia Română a uitat de bardul de la Mircești

Una dintre marile supărări ale primarului Antăluț este situația destul de gravă în care se află conacul lui Vasile Alecsandi, aflat acum în proprietatea Academiei Române, care îl lasă an de an să se degradeze.

Construit acum mai bine de 150 de ani sub directa supraveghere a Paulinei Alecsandri, soția marelui om de litere, conacul de la Mircești a fost gazda și martorul unor fenomene artistice și politice de mare însemnătate pentru întregul popor român. Politicianul Vasile Alecsandri împreună cu marii boieri moldoveni ai vremii, din care îl amintim doar pe Mihail Kogălniceanu, au purtat aici numeroase discuții în urma cărora s-a înfăptuit Mica Unire de la 1859. Între pereții acestui conac s-au născut unele dintre cele mai importante creații ale literaturii române. Aici s-a născut “coana Chirița” și s-a scris Hora Unirii. Cei care ar trebui să aibă grijă de adevăratele valori românești, recte conducerea Academiei, ar trebui să își îndrepte ochii și bugetul și spre acest colț de rai sau să îi lase pe cei din conducerea primăriei să se ocupe de acest veritabil monument istoric și cultural. Se toacă miliarde din banul public cu centenarul Unirii și nu se găsesc bani pentru a renova locul unde s-a născut țara. “Situația conacului nu este cea mai fericită. Noi nu putem face mare lucru pentru că se află sub egida Academiei Române. Dacă ar fi fost al nostru era altă poveste. Accesam fonduri europene și problema era rezolvată de mult. Este păcat ca un așa monument să se degradeze dar vom face în continuare diligențele necesare pentru îndreptarea situației”, ne-a spus în încheiere Petre Antăluț. (Marius HERMENIUC)